경기도, 미군 반환공여지 개발 위해 시민사회와 협력체계 구축

미군 반환 공여지 개발 활성화를 위한 시민단체 간담회

정부가 미군 반환 공여지 개발을 본격 추진하면서 시민사회와의 협력 체계 구축에 나섰다. 경기도는 22일 북부청사에서 '미군 반환 공여지 개발 활성화를 위한 시민단체 간담회'를 열고, 시민사회와의 협력 방안을 논의했다.경기도 관계자는 "대통령께서 반환 공여지 문제를 전면적으로 검토하라고 지시하셨고, 이에 따라 TF(태스크포스)를 구성해 정책 개발을 추진 중"이라며 "시민단체와 한 목소리를 내기 위한 협력의 장을 마련하게 됐다"고 밝혔다.간담회는 미군 반환 공여지를 중심으로 한 경기북부 지역의 균형발전 과제를 해결하기 위해 경기도가 주도적으로 추진하고 있는 개발 정책에 시민사회의 다양한 의견을 반영하고, 상호 협력 네트워크를 형성하기 위한 취지로 마련됐다.김상수 경기도 균형발전기획실장 주재로 열린 이날 간담회에는 경기도의회 이영봉·이인규 도의원과 최경호 의정부시 미군 반환 공여지 시민참여위원회 위원장, 심우현 동두천시 범시민대책위원회 위원장, 김대용 경기북부평화시민행동 대표, 선호균 더불어민주당 경기도당 미군공여지대책 특별위원회 위원장 등이 참여했다.도는 반환 공여지 개발을 위한 경기도의 정책 방향과 추진 현황을 공유하고, 장기 미반환으로 인한 도시 발전 저해 문제, 주민 생활 불편 사항, 지역 맞춤형 인프라 확충 등에 대해 의견을 나눴다.도 관계자는 "이번 간담회를 계기로 반환 공여지 활성화를 위한 시민사회와의 정기적인 소통 채널을 마련하고, 개발 정책 수립과 실행 과정에 현장의 목소리를 반영하겠다"라며 "시민단체에서도 앞으로 자주 만나 의견을 교환하자는 제안이 있었다"고 밝혔다.김상수 경기도 균형발전기획실장은 "반환 공여지 개발은 정부와 지자체뿐 아니라 시민사회와의 긴밀한 협력과 소통이 무엇보다 중요하다"라며 "경기도는 시민단체와의 열린 대화를 통해 지역이 필요로 하는 정책을 함께 만들어 가겠다"라고 말했다.