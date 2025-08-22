'결전의 3박 6일'... 이 대통령, 내일 미일 순방 출발

큰사진보기 ▲지난 6월 16일 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석하는 이재명 대통령이 김혜경 여사와 성남 서울공항 공군 1호기에서 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 23일부터 28일까지 3박 6일간의 일본·미국 순방에 나선다. 이번 순방은 지난 6월 취임 열흘 만에 G7정상회의 참가를 위해 캐나다 순방을 떠난 이후 이 대통령의 2번째 해외순방이다. 부인 김혜경 여사도 함께 떠난다.이 대통령은 미국과는 지난 7월말 합의한 관세 협상의 세부사항을 정상 차원에서 마무리지어야 하고 동맹 현대화, 방위비 협상 등 '큰 일'이 기다리고 있다. 일본과도 역시 새로운 국제경제 환경에서 양국의 공동대처 방안을 논의하고 셔틀외교를 복원하며 과거사 문제까지 타협점을 찾아야 하는 난제가 쌓여있다.취임 석 달째로 치닫고 있는 이 대통령으로서는 이번 순방을 계기로 지지율을 다시 끌어올려 국정 운영의 동력을 구축해야 하는 숙제를 안고 있다.먼저 이 대통령은 23일 오전 서울공항을 떠나 일본 도쿄에 도착, 숙소에서 재일교포 오찬 간담회를 갖는다. 이어 오후엔 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담과 만찬 등 공식 일정을 소화한다.이튿날인 24일 오전에는 일본 의회 주요 인사를 만난 뒤 오후 일본을 출국, 미국 현지시각으로 같은 날 오후 워싱턴DC에 도착할 예정이다.이 대통령은 도착 직후 재미교포 만찬 간담회를 갖고, 25일에는 도널드 트럼프 대통령과의 한미정상회담과 오찬 회담을 갖는다. 정상회담 전에는 트럼프 대통령 집무실에서 언론과 약식 질의응답 시간도 가질 것으로 보인다.오후에는 양국 재계·학계 인사들과의 비즈니스 라운드테이블 일정을 소화한다. 이 자리에서는 투자를 포함한 양국 간 경제 협력을 논의하고, 미국의 대표적 외교안보 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)에서 정책 연설을 한다.순방 마지막날인 26일 아침엔 알링턴 국립묘지에 헌화한 뒤 필라델피아로 이동해 서재필 기념관을 둘러본다. 이는 김대중 전 대통령이 지난 1999년 방문한 뒤 한국 대통령으로서는 26년 만이다.이후 이 대통령은 한화오션이 투자한 필리조선소를 미 정부 고위관계자들과 함께 방문해 한미 조선 협력 의지를 다질 예정이다. 그러나 일부에서 기대했던 것처럼 트럼프 대통령이 동반하기는 힘들 것으로 보인다. 이 대통령은 이날 저녁 귀국 비행기에 올라 한국에는 28일 새벽 도착한다.우리나라 대통령이 취임 후 미국보다 일본을 먼저 방문하는 것도 처음이지만, 일본과 미국을 연이어 방문하는 것도 처음이다.위성락 대통령실 국가안보실장은 22일 오후 기자 간담회에서 "우리 정부는 한미 동맹과 한미일 파트너십을 기반으로 중국, 러시아와의 관계를 잘 관리해 가고자 한다"라며 "이번에 대통령께서 일본을 거쳐 미국으로 가려 하는 것도 이런 취지일 것"이라고 말했다.위 실장은 일본 방문의 목표에 대해 "일본은 급변하는 국제 정세 속에서 유사한 입장을 가진 이웃이자 협력 파트너"라며 "이번 정상회담에서는 양국이 직면하고 있는 경제 사회적 공통과제의 해결을 위한 다양한 분야별 실질 협력 방안들을 논의하고, 이것은 양국 국민의 편익 증진에 기여할 것으로 기대된다"라고 말했다.그는 또 "한일 간의 협력을 다양한 영역에서 발전시키고 그러한 선순환의 모멘텀을 활용해서 과거의 문제에 대해서도 유연하고 전향적인 논의가 가능하도록 여건을 조성해 나가고자 한다"라고도 말했다. 전날 공개된 <요미우리신문> 인터뷰에서 이 대통령이 위안부 협상을 "뒤집지 않겠다"고 발언한 이후 제기된 비판을 의식한 것으로 보인다.위 실장은 이 대통령의 첫 미국 방문에 대해서는 ▲ 지난 7월 31일 타결된 관세협상을 정상차원으로 격상시켜서 합의를 공고히 하는 '한미 경제통상의 안정화' ▲ 안보환경의 변화에 맞춰 한미동맹을 보다 강화하는 '안보동맹의 현대화' ▲ 원자력, 조선, 인공지능, 반도체, 국방 등 '한미 간 새로운 협력 분야의 개척' 등 세 가지 목표가 있다고 설명했다.위 실장은 "지난 6월 캐나다 G7에서 미국 등 국제사회와 주요 선진국에 민주 한국이 돌아왔음을 알렸다"며 "이번 미·일 방문에서는 한미동맹과 한미일 협력 강화에 자유민주 가치를 수호한 우리 정부가 힘을 발휘할 수 있음을 강조하고자 한다"고 말했다.