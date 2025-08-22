나주시의회 청소년정책연구회, 토론회 개최 "청소년재단 설립 필요"

큰사진보기 ▲나주시청 대회의실에서 열린 청소년정책 토론회 현장. 참석자들은 청소년재단 설립 필요성에 대해 다양한 의견을 나눴다. ⓒ 정성균 관련사진보기

나주시의회 의원 연구단체인 청소년정책연구회(대표의원 박성은)가 22일 나주시청 대회의실에서 토론회를 열고, 청소년 정책 전담기구인 '청소년재단' 설립 필요성을 집중 제기했다.이번 토론회는 지방소멸 위기 속에서 지방자치단체 청소년 정책의 새로운 추진 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 한형철 시의원의 사회로 진행된 토론회는 박성은 의원이 좌장을 맡았으며, 유민상 한국청소년정책연구원 선임연구원, 이서연 군포시청소년재단 전략기획팀장, 양종요 나주시교육자치실천회의 집행위원장 등이 발표자로 참여했다.유민상 선임연구원은 '인구소멸 위험에 처한 지역의 청소년 정책 방향'을 주제로 발표하며, "청소년 정책은 단순한 복지 차원을 넘어 지역 존립의 핵심 과제가 되고 있다"며 "청소년 정책 전담기구 설치와 전문 인력 확충을 통한 역량 강화가 필요하다"고 강조했다.이서연 전략기획팀장은 군포시청소년재단의 설립과 운영사례를 소개하며, "재단 설립은 안정적 정책 추진과 다양한 활동 지원의 기반이 된다"며 경험을 공유했다.양종요 집행위원장은 지역 청소년 활동 현장을 소개하며 "지방소멸을 막는 해법은 결국 '청소년이 머무르고 돌아오는 지역'을 만드는 데 있다"며 "이제는 청소년 전담조직 설치와 전략적 투자를 서둘러야 할 시점"이라고 말했다.현재 나주시 청소년 인구는 빛가람혁신도시 조성의 영향으로 2020년 처음 1만 명을 돌파했지만, 장기적으로는 감소세가 예상되고 있다.특히 청소년수련관과 유스호스텔 등 주요 청소년 시설이 장기간 휴관 중이어서 청소년 수련시설이 전무한 실정이다. 다만 내년 초 개관을 목표로 추진 중인 빛가람동 복합혁신센터 내 청소년문화센터가 완공되면, 청소년 활동 공간 부족 문제를 다소 해소할 수 있을 것으로 기대된다.이날 토론회에는 이재남 나주시의회 의장, 김관용 부의장, 이재태 전남도의원(교육위원회 위원), 이상만·황광민 시의원 등이 참석해 청소년 정책에 대한 관심을 보였다.이재남 의장은 인사말을 통해 "지방소멸 위기 속에서 청소년 정책은 단순한 복지를 넘어 지역의 미래를 결정하는 중요한 전략이 되었다"며 "오늘 토론회에서 제시된 의견들이 선언에 그치지 않고 실질적 정책으로 구현될 수 있도록 의회도 힘을 보태겠다"고 밝혔다.이날 토론회 소식을 접한 시민들도 청소년 정책 전담기구 설립에 대해 큰 공감을 표했다.빛가람동에 거주하는 학부모 정 모씨는 "아이들이 갈 곳이 너무 없다. 문화센터 하나만이라도 제대로 생기면 좋겠다고 생각해 왔다"며 "청소년재단이 설립돼 아이들을 위한 프로그램과 공간이 체계적으로 운영되면 부모 입장에서도 정말 안심이 될 것 같다"고 말했다.또한 김 모 고등학생은 "솔직히 나주에서는 친구들이랑 할 수 있는 게 많지 않다. 그래서 다들 주말마다 광주로 나가요"라며 "우리 또래가 즐길 수 있는 활동이나 동아리, 청소년 축제 같은 게 많아졌으면 좋겠어요. 청소년재단이 그런 걸 해줄 수 있다면 꼭 만들어졌으면 해요"라고 바람을 전했다.