체코원전 장밋빛 홍보하던 언론, 불공정 계약까지 옹호하나

서울경제는 8월 18일 윤석열 정부가 추진한 체코 원전사업의 불공정 계약을 단독 보도했습니다. <체코원전 수주에 책상 내리치며 환호한 윤…계약 지연되자 결국 미에 '퍼주기 합의'>(조윤진 기자)
는 미국 웨스팅하우스와 지식재산권 분쟁으로 계약이 지연되자 윤석열 전 대통령이 격노했으며, 결국 미국에 양보하는 합의를 체결할 수밖에 없었다고 보도했습니다. 원전 산업계는 "원전 주권을 미국에 고스란히 내준 셈"이라 비판했습니다.
체코 원전 수주 문제는 우선협상자로 지정된 2024년 7월부터 꾸준히 제기되었지만, 당시 언론은 국익을 제대로 따져보는 대신 정부 치적으로 추켜세우기에 바빴습니다. 언론은 '덤핑 수주' 의혹에 '괴담·선동·궤변'이라 날 선 비난을 앞세웠으며, 검증 대신 성과를 부풀리는 장밋빛 보도를 내놨습니다.
민주언론시민연합은 <체코원전 수주 따낸 듯 샴페인 터뜨린 언론, 국익보도인가 정권편들기인가>(2024/10/2)
에서 이를 지적한 바 있습니다. 국익을 위해 언론이 할 일은 정부 발표만 그대로 받아쓸 게 아니라 꼼꼼한 검증을 필수로 해야 하는데요. 언론은 그 때도 지금도 제 역할을 하지 못하고 있습니다.
호들갑 떨던 보수·경제지, 보도 확 줄었다
2024년 9월 19일 윤석열 전 대통령이 체코를 국빈 방문했습니다. 같은 해 7월 17일 체코 두코바니 원전 신규건설 우선협상자로 한국 공동수주팀이 선정됐지만, 지지부진한 수주에 힘을 싣기 위해서였는데요. 당시 언론은 원전 수주 최종 계약서에 도장이라도 찍은 듯 장밋빛 전망을 내놓으며 윤석열 전 대통령 체코 방문을 부각했습니다. 2024년 당시 보도건수를 통해서도 보수·경제지들의 윤 전 대통령의 체코 원전 사업에 거는 기대감을 알 수 있는데요. 반면 불공정 계약이 드러난 2025년 8월에는 보도량이 급감했습니다.
2024년 의혹제기에 '가짜뉴스', '괴담·헐뜯기' 비난
2024년에도 당시 야당과 일부 언론은 체코 원전 수주에 수조 원대 손실이 예상된다는 '덤핑 수주' 우려를 내놨습니다. 그러자 조선일보 <체코원전 덤핑수주? 대통령실 "가짜 뉴스">(2024/9/21 김경필 기자)
, 동아일보 <야 "원전 덤핑 수주" 의혹 제기 대통령실 "전혀 근거없는 궤변">(2024/9/21 신나리 기자)
등은 "전혀 근거 없는 엉터리 가짜뉴스"라는 대통령실 주장을 받아쓸 뿐 제대로 검증하려 하지 않았습니다. 오히려 무리하게 추진되는 원전 수출을 점검하자는 주장마저 '선동'이라 일축했는데요. 매일경제 <사설/체코원전 수출에 딴지거는 야, 원전 생태계 망쳐놓고 할 일인가>(2024/9/20)
는 "원전 생태계를 망가뜨린 한 축인 민주당"은 "속죄라도 하려면 선동 발언부터 즉각 멈추라"고 비난했습니다. 헐값 수주 의혹에 대해서는 "광우병, 사드, 후쿠시마 오염수에 이어 '아니면 말고'식 괴담의 수정본"이라며 "자학하는 꼴"이라 힐난했는데요.
한국일보 <사설/정상외교 중 야권의 '체코원전' 폄훼 온당치 않다>(2024/9/21)
는 야권이 제기한 문제점의 골자는 "체코 방문이 급조됐다는 점, 해당 수출이 '덤핑'이라는 점" 등인데 "근거와 논지가 난삽해 무리한 헐뜯기라는 비판을 살 만하다"고 주장했습니다. 이어 "초대형 플랜트 사업에서 예상가격만을 두고 시비하는 건 무리"라며 "유럽 등 잠재시장(정부 추산 약 1,000조 원 규모) 진출의 교두보라는 점을 감안하면 더 그렇다"고 주장했는데요. 정부 추산을 그대로 인용했을 뿐 실제 경제적 타당성이 있는지 검증하는 것엔 소홀했습니다.
50년간 원전주권 침해 '불평등 계약'
언론의 장밋빛 전망과 다르게 체코 원전 수주는 불공정 계약임이 드러났습니다. 서울경제 <단독/윤 무리수에 K-원전 '50년 족쇄'…미국에 원전 1기 당 1조원 보장>(8월 18일 조윤진·주재현 기자)
은 윤석열 정부가 24조 원짜리 체코 원전 수주를 보장받는 대가로 "50년어치 일감과 글로벌 시장에서의 산업 경쟁력, 원전기술 주권을 WEC에 모두 내주는" 불평등 계약을 체결했다고 지적했습니다.
더불어 우리 기업이 독자 기술을 개발해도 "WEC 측의 사전 검증을 받지 않으면 수출이 불가능하도록 하는 독소 조항이 삽입됐고 원전 1기를 수출할 때마다 최소 1조 원 이상의 현금이 WEC 측에 넘어가도록 설계됐다"고 전했는데요. "황금 알을 낳는 거위의 배를 갈랐다"는 원전업계 비판도 전했습니다.
여기에 더해 한국일보 <한수원, '북미·유럽·일본·영국·우크라이나' 원전시장 진출 기회 포기했다>(8월 20일 이상무 기자)
는 "한수원과 웨스팅하우스가 1월 맺은 '글로벌 합의문'에 따르면 한수원이 새 원전 수주활동을 할 수 있는 국가"는 "중동, 동남아시아, 아프리카 일부 국가"이며 이외 국가는 웨스팅하우스만 진출할 수 있다고 보도했습니다. 즉 한수원 수주활동이 가능한 지역은 세계 원전시장의 9.2%
에 불과한 것입니다. 또한 "합의 전후로 한수원이 스웨덴·슬로베니아·네덜란드·폴란드 등 유럽시장 진출을 줄줄이 포기"했다며 원자력계가 제기해 온 의혹이 확인됐다고 전했습니다. 미국 웨스팅하우스에 원전 주권을 내줬다는 평가가 나오는 이유입니다.
불공정 계약까지 '옹호' 나선 언론
그러나 명백한 불공정 계약을 두고 일부 언론은 불가피한 결정이라는 옹호론을 펼쳤습니다. 한국경제 <SMR 수출 미 웨스팅하우스 검증 논란…"해외진출 위한 불가피한 선택">(8월 19일 김대훈·김리안 기자)
는 "미국이 원천기술을 보유한 상황에서 한국 기업이 글로벌 원전 건설 시장에 진출하기 위해선 불가피한 선택을 했다"는 반론이 나온다며 "원전 원천기술을 보유한 나라와 분쟁 거리를 만드는 것보다는 실용적인 접근"이라 주장했습니다.
중앙일보 <한국, 원전 수출 때 웨스팅하우스에 '1기당 1조원' 제공 계약>(8월 19일 김원 기자)
역시 "갈등을 봉합하지 못하면 향후 다른 원전 수출에도 악영향이 큰 만큼 분쟁을 빠르게 마무리하고 리스크를 없애는 것이 합리적 선택"이었다고 전했는데요. "웨스팅하우스와의 협업이 국내 원전 생태계에 득이 될 수 있다는 시각도 있다"며 "트럼프 대통령이 미국 내 원전을 4배 수준으로 늘린다는 계획을 밝힌 만큼 한국 기업의 미국 시장 진출에 도움이 될 수 있다"는 원전업계 익명의 관계자 주장을 전했습니다. 굴욕적인 계약상황에 대해서는 "50년 계약은 상황 변화에 따라 조정할 수 있는 문제"라는 불확실한 주장까지 전했습니다.
체코 원전 수주 당시 집중호우 보도까지 뒤로 미루며 방송사 중 유일하게 톱을 비롯해 전면에 배치했던 KBS는 불공정 계약 논란을 적극 다루면서도 '불가피성'을 강조하거나 분쟁 종료 등 애써 의미를 부여하려고 했는데요. <"세계 원전 시장 2/3 진출 포기"…불공정 계약? 불가피한 선택?>(8월 20일 이재희 기자)
는 "전 세계 원전 시장 약 60% 진출이 막힌 셈"이라면서도 "수출 때마다 발목을 잡아 왔던 웨스팅하우스와의 분쟁을 끝내는데 의의가 있다"고 전했습니다.
또한 "전 세계에서 우리나라가 원전을 제일 잘 짓기" 때문에 웨스팅하우스와의 합작 투자 등 협력이 가능할 것이란 희망적인 내용을 보도했는데요. 국가적으로 막대한 피해를 초래한 불공정 계약에 '불가피했다'는 명분을 덧씌워 책임을 희석했습니다. 불합리한 계약의 원인을 규명하기보다 "어쩔 수 없다"는 식의 합리화에 동참하는 것은 언론의 올바른 태도로 보기 어렵습니다. 잘못된 협상을 제대로 짚지 않는다면 불공정 계약은 언제든 반복될 수 있기 때문입니다.
조선일보, 체코원전 덮고 '제2마스가' 띄우기
조선일보는 8월 21일 1면 톱으로 <'제2 마스가' K원전 간다>(전준범·조재현·이해인 기자)
를 싣고 한미 정상회담 의제로 '원전 협력 강화'가 포함될 것이며 한수원이 웨스팅하우스와 합작투자 형태로 미국 시장을 공략할 것이란 낙관론을 보도했습니다. 이어 3면 전체를 할애해 한수원과 웨스팅하우스가 지재권 분쟁을 넘어 협력관계로 갈 것이라 강조했는데요. <웨스팅하우스는 시공 능력 취약... '팀 코러스'로 미원전 300기 공략>(8월 21일 전준범·조재현·이해인 기자)
에서는 "불공정 논란이 불거진 합의문도 웨스팅하우스가 체코 원전 프로젝트 입찰 과정에서 한국에 취한 견제를 봉합하는 과정에서 불거진 것"이며 "양측은 올해 1월 분쟁을 종결하기로 하고, '팀 코러스(KORUS·Korea+US)'를 꾸려 함께 글로벌 원전 시장 공략에 나서기로 합의했다"고 전했습니다.
'팀 체코리아'를 내세워 체코 원전 수주 낙관을 부추기던 조선일보는 이제 '팀 코러스'라는 새로운 이름을 내세우며 원전 계약만 성사되면 된다는 식의 무책임한 태도를 반복하고 있습니다. 미국 웨스팅하우스에 원전 1기당 1조 원 넘는 로열티를 지급해야 하는 심각한 불공정 계약 문제를 은폐하는 것이자 굴욕 협정의 시선을 다른 곳으로 돌리려는 프레임 전환인데요. 검증 없이 체코원전 장밋빛 보도를 내놓던 조선일보 태도는 이번에도 변하지 않았습니다.
미국 원전 진출 한국의 바람일 뿐...
한겨레 <한수원, 웨스팅하우스와 합작회사 만든다고 '불공정 계약' 덮어지나>(8월 22일 박기용 기자)
는 "트럼프 대통령이 '앞으로 300기를 짓겠다'고 했지만, 1979년 이후 신규 원전을 거의 짓지 않은 미국이 실제 그렇게 많은 원전을 지을 수 있을지 미지수"며 "설사 합작회사를 설립하더라도, 그 조건이 우리나라에 유리할 가능성은 낮다"고 지적했습니다. 또 "우리나라 공기업이 웨스팅하우스의 협력사가 돼 각종 리스크를 부담하는 것도 문제"라고 설명했는데요.
한국일보 <한수원, '북미·유럽·일본·영국·우크라이나' 원전 시장 진출 기회 포기했다>(8월 20일 이상무 기자)
는 "한수원 측은 웨스팅하우스가 설계만 할 뿐 공급망 등이 없어 한국과의 동반 진출이 필수적"이라고 주장하지만, "한국의 바람일 뿐, 협약서에 명문화되지는 않은 것으로 파악됐다"고 짚었습니다. 더불어 "웨스팅하우스의 파트너가 꼭 한국일 필요는 없기 때문에 명문화 없이는 의미가 없다"며 "또 다시 미국에게 흔들릴 가능성이 있다"고 비판한 김용수 한양대 원자력공학과 명예교수의 발언을 전했습니다.
한국일보 <K원전이 제2의 마스가가 될 순 없다>(8월 22일 이상무 기자)
에서는 "'K원전'이 '제2의 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)'가 될 수 있다"고 "띄우지만, 이는 근본적으로 다르다"고 지적했는데요. "마스가는 한국이 미국보다 선박 설계, 건조 등 모든 측면에서 '우위'에 있었기 때문에 가능"했지만, "K원전은 이번 합의로 '원천 기술'이 미국에 있다는 점이 또렷해졌고 심지어 북미 시장 수주까지 막힌 상황에서 말은 '협력'이지만 실상은 한수원이 웨스팅하우스의 '하청'을 받아야 하는 처지"라고 꼬집었습니다. 미국 원전 계약 역시 불투명한 상황으로 계약을 볼모 삼아 미국 웨스팅하우스에 또다시 끌려다닐 수도 있는 어려운 상황인 것이죠.
불공정 계약 외면하고 정쟁화 나선 조선일보
조선일보는 불공정 원전 계약을 두고 근거 없는 정치 공세론도 펼쳤습니다. <한수원 '북미·EU·일본·우크라 원전 수주 포기' 합의했다>(8월 20일 권순완·전준범 기자)
는 "언론 보도부터 대통령실의 진상 규명 지시까지 순식간에 이뤄졌다", "용산과 여당이 일사불란하게 움직이는 모습을 보니 공포감이 엄습한다", "문재인 정부 초기에 한전 자회사 4곳 사장을 압박해 일괄 사표를 받았다는 논란이 불거지고 검찰 조사까지 이뤄졌는데 기시감이 든다" 등 익명의 에너지업계 관계자들 발언을 통해 불공정 계약이 드러난 배경에 정치적 목적이 있는 듯 보도했는데요.
조선일보 <사설/원전 수출 큰 기회 열릴 수도, 정치적 논란 없어야>(8월 21일)
에서는 "한미 원전 합작이라고 하지만 사실상 K원전이 조선업처럼 미국 원전 건설에 큰 역할을 할 수 있을 전망"이라는 긍정적인 평가와 함께, "민주당에선 체코 원전 수주 과정에 한수원이 웨스팅하우스와 불공정 계약을 맺었다며 '매국적 계약' '국정조사'등 정치 공세를 펼치고 있다"고 몰아붙였습니다. 이어 "민주당의 과도한 원전 수출 흠집 내기는 처음이 아니"라며 원전사업은 "정치 공세에 이용할 소재가 아니"고, "탈원전으로 원전 산업을 아예 말살시키려 했던 정당이 '원전 주권'을 말하는 것도 상식에 맞지 않는다"고 주장했습니다. 조선일보는 미래 원전기술마저 발목 잡힐 수 있는 불공정 계약의 실체를 가려내기보다 정치적 흑색선전에 몰두하며 정당한 문제제기에 '정치 공세'라는 딱지를 붙였습니다.
검증 없는 받아쓰기, 국가적 손실로 이어졌다
2024년에도 체코 원전 수출이 덤핑이 아니냐는 의혹이 제기됐습니다. 하지만 당시 언론은 국익이 실추될 수 있는 계약 문제를 살펴보는 노력 대신 정부 주장을 받아쓰고 정쟁화하며 검증에 소홀했습니다. 체코 원전 수출 의혹 해소를 위해 '공사비, 수익률, 이면계약 내용' 등을 공개하라는 주장에 한국경제 <원전 수주계약 내용 공개하라는 야>(2024/9/20 박주연 기자)
는 "원전 생태계를 근본적으로 망치는 주장"이란 대통령실 입장을 중계하고 "정보공개 요구가 지나치다"는 원전업계 입장에 충실했습니다.
언론의 소홀한 검증으로 50년간 계속될 굴욕적인 원전계약이 성사됐다고 해도 과언이 아닙니다. 언론이 본연의 역할을 방기할 때 그 대가는 고스란히 국민과 국가가 짊어지게 됩니다.
* 모니터 대상
방송 : 2024년 9월 19~21일, 2025년 8월 19~21일 KBS, MBC, SBS, JTBC, TV조선, 채널A, MBN 저녁종합뉴스
신문 : 2024년 9월 19~21일, 2025년 8월 19~22일 경향신문, 동아일보, 조선일보, 중앙일보, 한겨레, 한국일보, 매일경제, 한국경제 지면 기사
덧붙이는 글 | 이 기사는 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr), 슬로우뉴스에도 실립니다.