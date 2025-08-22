전한길 난입, 극우로 급변침한 국힘... "망할 일만 남았다"

큰사진보기 ▲결선 진출한 김문수·장동혁 후보22일 청주시 흥덕구 오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 결선에 진출한 김문수(왼쪽)·장동혁 당 대표 후보가 당원들을 향해 손을 흔들고 있다. 이날 국민의힘 당 대표 선거는 4명의 후보가 모두 과반 득표에 실패해 1, 2위를 기록한 김문수·장동혁 후보가 결선에 진출, 재투표를 실시해 오는 26일 투표 결과를 발표할 예정이다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲인사하는 안철수 당 대표 후보안철수 국민의힘 당 대표 후보가 22일 청주시 흥덕구 오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 당원들을 향해 인사하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲징계 절차 착수한 날 당사 등장한 전한길국민의힘 전당대회 방해 논란 당사자인 전한길씨가 당 윤리위원회의 징계 절차가 시작된 11일 서울 여의도 당사에서 김근식 최고위원 후보에 대한 징계 요구서를 전달하기에 앞서 입장을 밝히고 있다. 국민의힘 중앙윤리위원회는 이날 전당대회 합동연설회에서 '윤석열 어게인(again)'을 주장하며 선동에 나선 한국사 강사 출신 전한길씨에 대한 징계 절차에 돌입했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

마지막 '앵커(닻)'마저 끊어졌다. '국민의힘'이라는 거대 보수 정당은 '극우'라는 빙하가 있는 오른쪽으로 급변침 중이다.22일 충북 청주시 청주오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 윤석열 탄핵 반대파인 김문수·장동혁 당 대표 후보가 결선에 진출했다. 탄핵 찬성파로 강력한 인적 쇄신과 당 혁신을 주장했던 안철수·조경태 후보는 탈락했다.국민의힘은 과거에도 몇 차례 '극우' 쏠림 현상을 보여 왔다. 그리고 그때마다 '최후의' 마지노선이 작동했다. 자유한국당 시절 황교안 대표가 압도적 지지로 당선됐을 때, 오세훈 후보가 김진태 후보를 간발의 차로 누르고 '2위'를 한 경우가 대표적이다. 강성 지지층이 당의 주류를 장악할 때도, 온건·중도 성향 당원들의 목소리를 대변하는 정치인이 '최소한의' 지분은 지킬 수 있었고, 이는 향후 당 혁신의 씨앗이 되어 왔다.그러나 이번에는 달랐다. 제6차 국민의힘 전당대회 결과, 이른바 '혁신파'로 불렸던 '찬탄파'는 맥없이 쓸려 나갔다. 12·3 비상계엄으로 촉발된 내란 사태가 있었고, 헌법재판소의 전직 대통령 윤석열씨 파면과 대통령 선거 패배까지 있었지만, 이 당은 혁신이나 쇄신이 아니라 '회귀'를 선택했다. '계엄령은 계몽령'과 '윤어게인'을 외치는 이들이 당의 외곽이 아니라 중앙을 장악하게 됐다는 점에서, 친이·친박·친윤 등 특정 계파가 당 주도권을 쥘 때와도 양상이 다르다.한 국민의힘 관계자는 "이럴 거면 정말로 정당 해산 당하는 게 나을 수 있다"라며 "당은 다시 만들면 된다. 그런데 보수 자체가 쑥대밭이 되고 있다"라고 한탄했다. 다른 비윤계 국민의힘 국회의원은 "라인업이 정말 화려하지 않느냐?"라며 "정말로 큰일났다. 이제 망하는 일밖에 안 남았다"라고 자조했다.전당대회가 본격적으로 시작되기 전만 하더라도, 이 정도 분위기는 아니었다. 전직 대통령 윤석열씨와의 절연에 실패한 채 대선을 치르게 됐고, 김문수 후보 역시 대선 패배에 책임이 있는 상황이었다. 당내 다수를 점하고 있는 '친윤계'가 내세울 얼굴은 마땅치 않은 가운데, 한덕수 전 국무총리로의 이른바 '후보갈이' 파문의 여파로 친윤계도 분화하게 됐다.애초에 김 후보는 당내에서 이렇다 할 계파나 세력을 확보하지 못한 인물이었고, 대선을 거치며 일부 친윤으로부터는 '미운 털'까지 박혔다. 김문수 후보가 당권을 잡기 위해 도전한다고 하더라도 가능성이 마냥 크지만은 않은 이유였다.반면에, 헌법재판소의 결정 이후 '찬탄파'에 명분이 생기면서 반전의 계기가 생길 수 있다는 희망이 싹 텄다. 특히나 안철수 후보의 기회를 높게 점치는 분위기가 있었다. 정권 창출의 공신이었는데도 전직 대통령 윤석열씨로부터 핍박당했다는 서사 덕분이다. 탄핵과 특검에 찬성하며 홀로 본회의장을 지키는 장면은, 정치적 '파산' 위기였던 안 후보에게 '회생'을 꿈꾸게 했다.대선 전당대회 과정에서 상처가 없지 않았지만, 한동훈 전 대표와 달리 본격적인 선거 국면에서도 성실하게 자리를 지켰다. 특히, 개표 방송 후에도 캠프 사무실을 지키는 장면이 일부 '당심'을 울렸다.친윤계 일각에서도 안철수에 대한 '재평가' 이야기가 나왔다. 창당과 합당 과정에서 독자적인 세력이 와해되다시피 한 안철수 후보였지만, 친윤계 일부를 포섭하면서도 내란으로부터 자유롭다는 오묘한 위치를 선점했다. 현재 같은 구도에서는 선전할 수 있으리라는 기대가 나온 게 무리는 아니었다.그러나, 뚜껑을 열어 본 전당대회에서 그는 또다시 처참하게 실패했다. 도리어, 당내 최다선인데도 지금까지 이렇다 할 인상을 보여주지 못했던 조경태 후보가 '혁신'과 '상식'이라는 선명성을 보여줬다.전당대회 분위기가 퇴행으로 흘러간 데는 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표의 당선을 포함해 여러 이유와 징후가 있었다. 김용태 전 비상대책위원장이나 윤희숙 전 혁신위원장의 노력은 메아리 없는 외침이 되어버렸고, 당의 위기 때 소리 높여야 할 '수도권' '중도' '청년' 세력은 애초에 싹이 다 잘려나간 상태였다.가장 결정적인 것은 역시나 한국사 강사 출신 전한길씨의 난입이었다. 가장 적극적으로 전직 대통령 윤석열씨를 옹호해 온 그가, 사실상 전당대회에 '개입'을 선언하면서부터 당 분위는 강성 지지층이 지배하기 시작했다. 그의 입당을 막지 못했고, 전당대회장에서 난동을 부린 뒤에도 '솜방망이' 징계에 그쳤다. 전한길씨의 영향력을 평가절하하던 송언석 비대위원장이 뒤늦게 강도 높은 대응을 시사했으나, 정작 중앙윤리위원회가 그의 말을 따르지 않으며 면만 구기는 촌극이 벌어졌다.당 지도부가 그와 거리를 두려고 해도, 강성 지지층의 표를 얻고자 하는 '반탄파' 후보들은 앞다투어 그 앞에 잘 보이기 위해 달려갔다. 전씨는 본인과 본인을 따르는 사람들의 입맛에 따라 '김문수냐, 장동혁이냐'를 저울질했다. 그 와중에 당을 위기로 몰아넣었던 세력이 오히려 '찬탄파'를 향해 손가락질하고 목소리 높이는 장면이 반복적으로 연출됐다.수준 이하로 진행된 전당대회 후보자 토론은 말할 것도 없었다. 특히나, 이 자리에서 중도·온건을 대변해야 했을 안철수 후보는 결정적인 순간마다 싸움을 회피했다. 내란과 계엄 문제를 정면으로 치고박는 '인파이팅' 대신, 다른 이슈들을 버무려 '아웃복싱'을 택했다. 그런데 문제는, 이미 이번 전당대회 주요 의제가 '내란과 계엄' '윤석열과 전한길'로 설정이 된 상태였다는 것 그리고 아웃복싱을 하기에 안철수 후보는 너무 '눌변'이었다는 것이다.한 비윤계 현역 국회의원은 <오마이뉴스>에 "당이 늪으로 빨려 들어가게 된 데는 안철수 의원의 몫도 분명히 있다"라며 "혁신을 외치는 이들이 지리멸렬할 때, 보다 적극적으로 대변해주고 싸워야 하는데 '친윤' 표를 잃을까 봐 주저한 것 같다. 속이 시원한 것도 아니고, 그렇다고 중도로 보이는 것도 아니고 모호하기만 했다"라고 꼬집었다.이 와중에 장동혁 후보가 강성 지지층 사이에서 '떠오르는 스타'로 자리잡으면서, 전당대회 분위기는 '김문수와 장동혁' 사이 선명성 대결로 치환되어 버렸다. 전한길씨는 22일 본인의 유튜브 라이브 방송에서 전당대회를 생중계하며, '지명직 최고위원'을 언급했다. 둘 중 한 사람이 당 대표가 될 경우, 전씨가 지명직 최고위원으로 지도부에 입성하는 것 아니냐는 우려가 벌써 나오고 있다.장성철 공론센터 소장은 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "전한길 같은 사람이 당의 중심이 되어버린 게 단적인 상징"이라며 "현재 이 당의 쇄신과 개혁과 변화는 불가능하다라는 걸 전한길씨가 보여준 것이다"라고 비판했다. "전한길씨를 제대로 처리하지 못하고 오히려 끌려다니는 전당대회가 됐으니까 희망이 없다는 것"이라며 "당 윤리위원회가 경고로 끝났을 때 이미 이번 전당대회 결론도 어느 정도 난 셈"이라고 말했다.장 소장은 "정권을 빼앗기고 나서 오는 상실감과 허탈감 그리고 두려움을 자극하는 '반탄파'의 캠페인이 먹혀들었다"라며 "'한동훈이 아니었으면 탄핵도 안 됐고, 대선도 안 졌다'라는 프레임이 통하면서 강성 당원들의 화를 돋웠고, 이를 상대해야 할 찬탄파는 인물이 없었다"라고도 부연했다.엄경영 시대정신연구소 소장은 "전통적으로 국민의힘 지지층은 책임감·주인의식·안정감 등을 중요하게 여기지만, 국민의힘 전당대회를 지배하는 이슈는 따로 있다"라며 "그중 하나가 바로 '대여 투쟁'"이라고 짚었다. 그는 "'강력한 대여 투쟁을 누가 할 수 있느냐'에서 안철수 후보와 조경태 후보는 '정통성'이 부족하다"라며 "'출신'의 한계를 못 뚫고 있는 것 같다"라고 말했다.거대 양당 간 대결 구도가 격화하고 있는 시점에서, 과거 민주당과 직·간접적으로 연을 맺었던 '찬탄파' 얼굴들이 당원의 표심을 얻기는 쉽지 않았을 것이라는 지적이다.