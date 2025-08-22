특검 찾아간 민주당 "띠지 분실, '검찰·대통령실 은폐' 수사해야"

큰사진보기 ▲국회 법제사법위원회 소속 김용민·서영교 의원은 이날 오후 서울 종로구 김건희 특검팀(민중기 특검) 사무실을 찾아 "건진법사 관봉권 띠지 분실에 검찰과 정권 핵심부가 관여했다는 의혹이 제기된다"며 검찰을 상대로 수사를 진행하라고 요구했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

더불어민주당이 김건희 특검팀(민중기 특검) 사무실을 찾아 "건진법사 관봉권 띠지 분실에 검찰과 정권 핵심부가 관여했다는 의혹이 제기된다"며 검찰과 윤석열 정권을 상대로 수사를 진행하라고 요구했다.국회 법제사법위원회 소속 김용민·서영교 의원은 이날 오후 3시 10분 서울 종로구 특검팀 사무실 앞에서 기자회견을 열었다. 이 자리에서 김 의원은 "검찰이 2024년 12월 건진법사 전성배씨 자택에서 1억6500만 원의 현금을 압수했지만, 8개월이 지나도 자금 출처에 대한 수사가 지지부진했다"며 "원인은 검찰이 유일한 추적 단서인 관봉권 띠지와 스티커 등을 인멸하고 그에 대한 감찰 조차 무마하는 등 수사를 방해했기 때문"이라고 설명했다.이어 김 의원은 "이 사건은 검찰이 김건희와 전씨의 불법적인 공천 개입과 국정농단 사건의 증거를 인멸한 사건이자 수사 방해 범죄 행위로서 특검의 수사 대상"이라며 "관봉권의 출처와 사용처를 수사하고, 그 과정에서 검찰이 증거를 인멸한 사건까지 모두 철저하게 수사해야 한다"고 강조했다.더해 "압수수색이 아닌 '압수인멸'이란 말까지 나올 정도로 심각한 범죄였지만, 검찰과 법무부는 감찰도 하지 않고 무마했다"며 "이러한 상황에서 전씨 자택에서 발견한 현금의 용도와 출처에 검찰, 정권 핵심부가 관여됐다는 자연스러운 의혹이 나올 수밖에 없다. 특검의 수사를 강력히 촉구한다"고 덧붙였다.함께 특검팀을 찾은 서영교 의원도 "특검법 제2조 제14호에 따르면 공무원 등이 사건을 은폐하고 조작할 때 특검이 수사하게 되어있다"며 "(띠지 인멸은) 수사관 한 명이 할 수 있는 게 아니다. 누군가 지시했고 위기를 느꼈기 때문이다. 특검은 대통령실에서부터 내려온 조작, 은폐, 직권남용을 밝혀내야 한다"고 당부했다.이들은 "특검 사무실을 찾아가 특검보와 해당 문제에 대해 이야기하며 강력히 (수사) 촉구했다"고 전하기도 했다. 또 "특검이 열심히 수사할 수 있도록 인력이 더 보강되어야 하고 입법부에서 이를 지원해야 한다"고 덧붙였다.서울남부지검은 지난해 12월 전씨의 자택을 압수수색 하면서 1억 6500만원의 현금 다발을 확보했다. 이때 확보한 현금 중 5000만원은 관봉권(한국은행이 시중은행으로 공급하는 밀봉된 화폐)이었다. 관봉권의 띠지·스티커 등에는 지폐 검수 날짜, 담당자 코드, 사용 장비 등 현금 흐름을 추적할 수 있는 정보가 담겨있다.서울남부지검은 지난 4월 띠지 분실 사실을 확인했으나, 대검찰청은 이를 인지하고도 감찰을 진행하지 않았다. 서울남부지검은 "경력이 짧은 직원이 실수로 띠지와 스티커를 버렸다"고 해명한 바 있다.