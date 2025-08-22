이 대통령, '사람 살리는 금융정책' 주문

이재명 대통령이 "은행이 성의없이 공시송달을 하거나 소멸시효 완성 사실을 제대로 알리지 않아 불법추심으로 빚이 대물림돼 삶의 의지가 꺾이면 안 된다"면서 관련 법과 세칙 변경을 지시했다.
공시송달은 채무자가 서류를 수령하지 않더라도 법원 게시판 공고나 신문 게시만으로 법적 효력을 발생케 하는 방식이다. 은행으로서는 채권 회수에 효율적인 방안이나 채무자 입장에서는 '미처 확인하지 못해' 이의신청을 못하는 사례가 많다. 소멸시효가 완성된 채권에 대한 불법추심 문제는 더 말할 것도 없는 고질적 문제다.
이 대통령은 지난 21일 주재한 수석보좌관회의에서 자살 예방 대책 추진 방향 등을 보고 받으면서 이를 지시했다. 강유정 대통령실 대변인은 22일 브리핑에서 "이 대통령이 특히 군인과 금융 취약계층 그리고 전세사기 피해자들의 자살 현황과 원인에 큰 관심을 보였다"라며 이를 밝혔다.
이 대통령은 지난 7월 대전 타운홀미팅 때도 "자살하는 사람 중 상당수는 빚 문제 때문에 이렇게 평생 끌려 다니느니 차라리 죽자 하는 사람들 꽤 있다"라며 불법추심 등의 문제를 짚은 바 있다. 당시 이 대통령은 "이런 복잡한 문제를 사회적으로 한 번 정리해 줘야 한다"라면서 7년 장기 연체-5천만 원 이하 채무자에 대한 장기연체채권 매입·소각 프로그램 필요성을 주장했다(관련기사 : 이 대통령의 반문 "신용불량으로 7년 살아보시겠나"
https://omn.kr/2efaw).
"금융권의 추심 편의 돕는 것, 채무자 권리 침해 아닌지 따졌다"
그에 따르면, 이 대통령은 금융 취약계층의 경우에는 과도한 부채와 불법 사금융에 따른 상환 부담, 추심 압박 등이 자살의 직·간접적 원인이라는 점을 지적했다. 특히 금융권의 추심 편의를 돕는 것이 거꾸로 채무자의 권리를 침해하는 것은 아닌지 따져 물었다.
전세사기 피해자들의 자살을 살펴보면서는 전세자금 대출제도의 허점은 없는지, 정책의 작용과 부작용을 모두 고려해 심도 있는 금융정책을 짜야 한다고 강조했다. 전세자금 보증비율이 100%로 설계돼 금융권은 안전하지만 정작 피해가 발생했을 때 세입자가 그를 전적으로 떠안는 구조에 대한 지적이었다.
강 대변인은 "(이 대통령은) '이때 당시는 그냥 전세자금을 원활하게 대출해 준다는 목적이었을지 모르지만 결론적으로 너무 많은 전세사기 피해자가 양산되지 않았냐'면서 부작용에 대한 부분까지 고려해 금융정책을 설계해야 한다고 했다"고 전했다.
그는 무엇보다 "이 대통령은 특히 참모진이 제안한 채무 합리화를 통한 금융 자살자 구제 방안, 즉 '사람을 살리는 금융정책 시리즈'에 큰 관심을 보였다"며 "(이 대통령이) 불법 추심, 보이스피싱과 전세사기를 제도적으로 막고 금융규제를 통해 중대산업재해도 낮출 수 있도록 사람을 살리는 금융 정책 방안을 강구해 달라고 지시했다"고 밝혔다.
이에 대해 강 대변인은 "(참모진들이) 해외에 비해 우리나라 금융권이 조금 더 편하게 추심이 이뤄지는 부분이 있다. 소멸시효가 완성됐음에도 꼭 고지해야 할 의무가 없는 등 이런 부분들은 금융위원회 세칙만 바꿀 수 있다는 의견들을 제시해 주셨다"라고 설명했다.
또한 여타 다른 나라들처럼 불법 사금융으로 채권이 쉽게 넘어가지 않도록 해서 사람을 살 수 있게끔 하는 법 개정 필요성도 얘기됐다고 전했다.
"연예인 자살 보도 준칙 강제성 둬야"
이 대통령은 이외에도 청소년 상담전화 인력충원 및 자살 보도 준칙 강화 등도 주문했다. 군 자살 사고의 경우, 간부들의 자살 건수가 병사들보다 2배가량 높다는 데 주목했다. 그러면서 군 복무 중 병영 갈등에 대한 처벌 부담이 간부 자살의 원인이라는 점에 공감했다.
이에 대해 강 대변인은 "(이 대통령이) 청소년의 경우 상담 전화 1388의 대기 시간이 18분이나 된다는 점을 보고 받고, 인력 충원을 통한 즉각적 문제 해결을 지시했다"고 밝혔다. 또 "연예인들은 영향력이 큰 만큼 언론 보도 후 모방자살이 급증하니 보도 준칙에 강제성을 둬 실효성을 높일 것을 주문했다"고 전했다.
한편, 이 대통령은 전날 회의 직후 OECD(경제협력개발기구) 1위 수준의 자살을 획기적으로 줄이기 위한 '범정부 자살 대책 추진 기구' 설치 및 운영도 지시한 바 있다.
이규연 대통령실 홍보소통수석은 당시 브리핑에서 이를 전하며 "(이 대통령이) 우울증 등을 가진 고위험군엔 신속히 치료비를 지원하고 즉각 위기에 대응할 수 있는 방안을 강구하고 특히 인공지능(AI) 기술을 적극 활용해 온라인 게시글로 확인되는 자살 위험 징후를 신속 탐지해 대처하라고 지시했다"라고 밝힌 바 있다.