"국힘과 경총, '노란봉투법' 허위선동 멈춰라"

국회는 노조법 2·3조 개정안을 신속히 통과시켜라!

권한만 갖고 책임은 지지 않으려는 원청기업들은 하청노동자 권리 인정하라!

국민의힘과 경총은 하청노동자의 권리를 짓밟는 노조법 통과 방해책동을 중단하라!

7월 임시국회에서 국민의힘의 필리버스터로 통과되지 못했던 노조법 개정안이 8월 임시국회로 넘어왔다. 두 번에 걸친 윤석열의 거부권 행사로 좌절되었던 노조법 개정안이 이제야 통과를 앞둔 것이다. 법안 통과가 늦어질수록 노동자들의 고통만 가중될 뿐이다. 우리는 어떠한 유예기간 연장도 절대 용납할 수 없다.

현행 노조법은 1963년 제정된 낡은 틀에 갇혀 시대 변화를 따라가지 못하고 있다. 특히 비정규직, 특수고용, 플랫폼 노동자들은 '근로자'로 인정받지 못해 노조할 권리를 박탈당하고 있으며, 노동조합을 만들어도 사용자가 아니라며 교섭을 거부하는 현실은, 노동3권이 헌법에만 존재하는 공허한 권리임을 보여준다. 또한, 정당한 쟁의행위에 나선 노동자들에게는 수십, 수백억 원의 손해배상과 가압류라는 족쇄가 채워져 삶이 송두리째 파괴되고 있다. 이러한 비극은 노조법 2·3조 개정이 얼마나 절박한지 웅변하고 있다.

우리는 국회 환경노동위원회를 통과한 개정안이 노동자들의 모든 요구를 담아내지 못한 점을 분명히 알고 있다. 노동자 추정 조항, 사내하청 원사업주 명시 조항, 개인 손해배상 청구 금지 조항 등 핵심 내용이 빠진 것에 대해 아쉬움이 크다. 그러나 최소한의 진전을 이룬 이 법안마저 본회의 통과를 막으려는 시도는 용납할 수 없다. 이번에 통과될 개정안이 부족한 점이 있더라도, 신속히 통과되어 시행되는 것이 중요하다. 노조법 통과가 늦어지는 사이에도 많은 노동자들이 손해배상에 시달리고, 원청이 교섭 책임을 회피하면서 노동안전을 위한 조치를 하지 못해 산재로 죽는 이들이 있다. 하루라도 빨리 노조법은 통과되고 시행되어야 한다.

경총 등 경제단체들의 공세가 거세다. 그러나 이들은 단 한번도 헌법과 법률이 정한 노동자의 권리를 인정한적이 없다. 삼성의 노조파괴 책동이 대표 사례이다. 특히 비정규직노동자의 권리를 철저하게 부정해왔다. 한국사회를 불평등의 지옥사회로 만드는게 경총의 목표이고 지향이 아닌지 묻지 않을 수 없다.

손경식 경총 회장은 국회의원들에게 서한을 보내고 경제계와 언론은 마치 노조법 2·3조가 통과되면 나라가 망하는 것처럼 이데올로기 공세를 펴고 있다. 그러나 이는 근거 없는 공포를 조장하는 행위이며, 권한만 갖고 책임은 지지 않았던 원청들의 무책임을 유지하려는 술책일 뿐이다. 주한유럽상공회의소와 암참은 개정안에 대해 우려를 표명하며, 자신들의 모국에서 이미 인정된 사용자성 확대 법리조차 외면한 채 한국에서만 노동자들의 권리를 제약하려 한다. 미국 최대 규모의 미국노총(AFL-CIO) 역시 '이 법안의 통과와 시행이 고용조건의 개선과 건강한 노사관계 확립으로 이어질 것이며 ILO 협약 87호·98호 및 한-미 FTA, 한-EU FTA를 이행하는 데에도 도움이 될 것'이라며 노조법 개정을 촉구하는 입장을 밝히기도 했다. 결국 이들의 오만한 주장은 우리나라의 열악한 노동 현실을 이용해 이윤을 극대화하려는 추악한 욕심일 뿐이다.

우리는 경제단체의 앵무새가 된 국민의힘에게 경고한다. 무제한 필리버스터를 운운하며 법안 통과를 지연시키는 것은 노동자의 생존권을 볼모로 잡는 악질적 행위다. 노동자들의 고통을 외면하고, 윤석열 내란정부의 반노동적 행태를 답습하는 것은 국민의 심판을 면치 못할 것이다.

국회에 촉구한다. 더 이상 좌고우면하지 말고, 노조법 개정안을 신속하게 통과시켜라. 이 법은 노동자들에게 새로운 권리를 부여하는 것이 아니라, 이미 헌법에 보장된 권리를 되찾아주는 입법적 정의다. 국회는 입법적 정의가 20년 이상 지연되면서 노동자들이 겪어야 했던 고통과 눈물, 죽음을 기억하며 본인의 책임을 상기하길 바란다. 모든 노동자가 당당하게 노조할 권리를 누리고, 인간다운 삶을 보장받는 사회를 위해 국회는 즉각 행동해야 한다.

2025.8.22.

전국민주노동조합총연맹

노조법2·3조개정운동본부

더불어민주당(김현정 국회의원), 진보당(정혜경, 윤종오, 전종덕, 손솔 국회의원), 기본소득당 용혜인 국회의원, 사회민주당 한창민 국회의원

