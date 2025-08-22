'인공지능위원회' 출범한 울산시, '인공지능 복지 안전망' 접목

큰사진보기 ▲8월 12일 울산시청 본관 2층 대회의실에서 김두겸 시장을 비롯해 울산정보산업진흥원, 울산과학기술원(UNIST), 한국전자통신연구원(ETRI), 울산대, 한국생산기술연구원, 울산상공회의소, 에스케이(SK)텔레콤 관계자 등 산·학·연·관 전문가들이 참석한 가운데 울산 인공지능위원회 출범식이 열렸다. ⓒ 울산시 사진DB 관련사진보기

에스케이(SK)텔레콤과 아마존웹서비스(AWS)로부터 총 7조 원 규모의 인공지능(AI) 전용 데이터센터를 유치한 울산시가 지난 12일 '울산 인공지능위원회'를 출범하고 분야별 인공지능 기반 확산 등을 논의 중이다.그 일환으로 인공지능 기술과 정보통신기술(ICT)을 복지 분야에 접목해 고독사 예방과 복지 사각지대 해소를 기하고 있다. 관련 기관과 '인공지능 기반 돌봄 서비스를 제공하는 것에 대해 울산시는 "인공지능을 활용한 촘촘한 복지 안전망 구축"이라고 설명했다.이 서비스 명칭은 '인공지능 스피커 돌봄 서비스'로, 인공지능 도구가 어르신들과 감성적인 대화를 하는가 하면 약 먹는 시간이나 하루 일정을 알린다. 이외에도 치매 예방 내용을 알리는가 하면 음악이나 심신 안정 프로그램도 제공한다.특히 눈에 띄는 것은 긴급 상황 발생 시 인공지능 스피커를 통해 위급상황을 알리고 도움을 받는 것이다.24시간 즉시 구조 요청이 가능한데, 지난 2023년 시범사업 당시 울주군의 80대 독거노인이 인공지능 스피커를 통해 위급상황을 알리고 119 구조를 받은 사례가 있었고 올해에도 6차례 응급이송 사례가 보고됐다.울산시는 이 같은 성과를 바탕으로 당초 1인 가구 노인·장애인·중장년층 중심 서비스에서 더 많은 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 최근에는 퇴원환자와 임시주거시설 거주자까지 지원 대상을 확대했다.울산시 관계자는 "현재 독거노인 등 6542명을 대상으로 가정 내 장비를 설치해 응급 호출·화재·활동량 등을 감지하고, 응급 상황 발생 시 신속하게 119 소방안전센터에 신고가 가능하도록 대응 체계를 갖췄다"고 밝혔다.또한 "수도·가스·건강보험료·통신비 등 47종의 빅데이터를 분석해 복지 사각지대를 선제적으로 발굴하고 있다"며 "울산시는 2개월마다 4000여 명의 위기 징후 가구 정보를 읍면동 행정복지센터에 통보해 맞춤형 지원과 연계하고 있다"고 전했다.한편 울산시는 올해부터 전국 처음으로 광역시 차원에서 명예사회복지공무원을 통합 관리하고 지원센터를 운영하는 명예사회복지공무원 활동지원센터를 신설해 봉사자 위주 제도 활성화에도 나섰다.현재 5000여 명이 활동 중이며, 복지 위기가구 조기 발굴과 복지 정보 홍보, 위기 신고 등의 역할을 맡고 있다.울산시 관계자는 "인공지능 돌봄 서비스를 내년에 더욱 확대하고, 명예사회복지공무원 제도와 연계해 도움이 필요한 시민들에게 세심한 복지를 제공하겠다"라며 "현재 모집 중인 명예사회복지공무원에도 많은 관심과 참여를 부탁드린다"라고 말했다.명예사회복지공무원은 울산 시민 누구나 신청할 수 있으며, 활동 실적에 따라 봉사시간 인정, 우수 활동자 표창과 배지 수여 등의 혜택도 주어지며 읍면동 행정복지센터나 울산광역시 명예사회복지공무원 활동지원센터를 통해 가능하다.