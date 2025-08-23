'단수' 우려까지... 강릉 사상 최악 가뭄에, "한 방울이라도..."

큰사진보기 ▲오봉댐강릉 오봉댐의 저수율이 급격히 낮아지면서 비상 상황이 발생했다. 산지 지형과 제한된 물 저장 능력, 기후변화와 집중호우 패턴 등으로 물 부족이 심화되고 있어 근본적인 대책이 필요한 상황이다 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉의 식수원인 오봉댐 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲물로 가득 차 있어야 할 저수지가 바닥이 드러나며 갈라지는 상황이 발생하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉댐 상류에 잡초가 무성하게 자라는 현상이 물 부족을 나타내는 징후로 관찰되고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉시에 물을 공급하는 오봉댐의 저수율이 급격히 감소하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲저수지 바닥에 드러나는 줄어든 물의 흔적이 세월의 나이테처럼 남아 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

▲오봉댐 강릉시 왕산면 목계리와 왕산리의 계곡물이 합류해 오봉댐에 저수된다. 진재중 관련영상보기

강원 강릉시가 사상 최악의 가뭄에 직면했다.생활용수의 87%를 책임지는 오봉저수지 저수율은 19%까지 떨어졌고, 정부는 지난 21일 강릉의 가뭄 단계를 최고 수준인 '심각'으로 격상했다. 시민들은 수도꼭지를 잠근 채 근근이 일상을 버티고 있다.지난 22일 김성환 환경부 장관은 김홍규 강릉시장과 함께 오봉저수지를 찾아 현장을 점검했다. 이 자리에는 행정안전부, 강원도, 한국농어촌공사 등 관계기관도 참석했다.강릉시는 전 가구 계량기 50% 잠금, 공공시설 수압 조절, 공공수영장 휴관 등 절수 대책과 더불어 인근 지자체 협력과 보조 수원 활용을 통해 하루 약 3만7천 톤의 원수를 확보하고 있다고 밝혔다.김홍규 시장은 "가뭄 장기화로 시민 불편이 커지고 있다"며 "생활·농업용수 안정적 공급을 위해 행정력을 총동원하고 있지만, 근본적 해결에는 중앙정부 지원이 절실하다"고 말했다.강릉시는 굴삭기 6대를 투입해 오봉저수지 상류에서 도마2보까지 2.7km 구간에 폭 3m, 깊이 1.5m의 물길을 파는 하상 정비 공사를 진행하는 등 저수지로 물을 원활히 유입시키기 위한 단기 긴급 대책을 시행했다.상황이 갈수록 악화하자, 강릉 시민과 상인들도 물 절약에 적극 동참하고 나섰다. 강릉 입암동에사는 최민자(67) 주부는 "하루하루 수도를 아끼지 않으면 생활용수마저 부족해질까 걱정된다"며 "설거지·세탁·청소까지 조금씩 조절하면서 한 방울이라도 물을 절약하고 있다"고 말했다.입암동에 위치한 한 음식점 상인은 "손님에게 양해를 구하고, 공공시설과 업소에서 최대한 물 사용을 줄이고 있다"며 "가뭄이 길어질수록 모두가 힘을 합쳐야 한다는 절실함을 느낀다"고 말했다.이처럼 강릉시민과 상인들은 단기 대응책과 더불어 일상 속 절수 실천을 통해 공동체 차원의 가뭄 극복 노력에 힘을 보태고 있다.강릉교육지원청은 지속되는 가뭄 속에서도 학교 교육과정을 안정적으로 운영하기 위해 발 빠르게 대응하고 있다. 교육청은 긴급 회의를 열고 강릉시와 협력해 제한급수 상황에서도 학교에 필요한 용수를 우선 지원받도록 조치했다. 덕분에 급식과 화장실 사용 등 기본적인 학교 운영은 현재 정상적으로 유지되고 있다.지역 내 제한급수 대상 학교는 총 62교지만, 조리와 세척 등 학교 급식 운영은 차질 없이 이뤄지고 있다. 하지만 교육청은 오봉댐 저수율이 더 낮아질 경우를 대비해 여분의 물을 확보하거나, 필요 시 타 지역에 식기 세척을 위탁하는 방안까지 검토하며 만반의 준비를 하고 있다.이번 현장 점검에서 도암댐 활용 방안이 주목받았다. 김성환 장관은 단기 대책뿐 아니라 지하 저류댐과 도암댐 활용 등 중장기 방안을 검토해 시민의 가뭄 고통을 줄이겠다고 밝혔다. 도암댐은 평창 대관령면의 강릉수력발전소 취수댐으로 1991년 준공됐지만 상류 수질 오염으로 2001년 이후 가동이 중단됐다. 발전과 환경 보전 논리가 충돌하며 활용이 지연되는 가운데, 시민단체는 물을 정화해 농업·공업용수로 활용해야 한다며 현실적 필요성을 강조하고 있다.기세남 강릉사랑시민연대 대표는 "도암댐 발전방류 활용 주장은 이미 20여 년 전부터 나왔다. 지금이라도 물을 정화해 농업·공업용수로 쓰는 것이 현실적"이라고 말했다. 그러나 정부와 지자체는 검토만 반복하며 구체적 실행에는 속도를 내지 못하고 있다고 아쉬움을 나타냈다.올해 강릉의 강수량은 평년의 절반에도 못 미쳐 오봉저수지 수위가 사수위까지 10m밖에 남지 않았다. 앞으로 비가 계속 오지 않으면 단수 사태까지 발생할 수 있다는 목소리가 적지 않다. 시민들은 강릉을 '워터밤'이 아닌 '워터셧다운' 도시로 비유하며, 정부와 지자체의 대책이 실효성을 발휘하지 못할 경우 물 부족으로 인한 심각한 불편, 즉 '물 대란'이 현실화될 수 있다고 우려하고 있다.전문가와 시민사회는 강릉시 물부족 사태는 행정의 미흡함 탓이라고 지적한다. 강릉은 산지 지형으로 물 저장 능력이 낮음에도 30여 년간 제대로 된 '장기 물 관리 대책'이 마련되지 않았다. 가뭄은 어느 정도 예측 가능한 재난이었음에도, 당국의 준비 부족으로 피해가 시민과 학생들에게 그대로 돌아가고 있는 것이다.유종현 서울대 환경대학원 교수는 강릉은 산지 지형, 제한된 저장 능력, 기후변화로 인한 강수 편차, 급증하는 레저 수요 등을 고려할 때 단기 대응으로는 한계가 있으며 저수지와 댐 등 장기적 물 저장 인프라 확충이 시급하다고 강조했다.