여름이 꺾이면, 옥수수 수염을 구수하게 달여요

[옥수수 수염차 만들기]

옥수수 농사를 지어 여름에 알이 잘 여문 옥수수를 따 와 수염을 빼놓고 쪄 먹었습니다. 옥수수 수염을 따로 빼둔 것을 햇살이 잘 드는 베란다에 널어 바짝 말렸습니다. 날씨가 더워 불 앞에 서 있기 싫어 바싹 말린 옥수수 수염을 밀봉해 두었습니다.더위가 한 풀 꺾여서야 옥수수 수염차를 만들어 마시기로 했습니다. 요즘은 편의점이나 마트에서 휴대용 옥수수 수염차를 판매하고 있는데, 건강에 좋은 차라 인기가 좋은 것 같습니다. 저도 몇 번 사 먹어 본 적이 있는데, 이번에는 수제로 만들어 마시기로 했습니다.동의보감에서는 옥수수 수염은 "성질이 평하고 맛이 달며, 신장의 열을 내리고 소변을 통하게 하며, 습열을 제거한다"고 기록 되어 있습니다. 옥수수수염에는 이노시톨, 스티그마스테롤, 타르타르산, 글루코스 등을 함유하고 있어, 담즙 분비와 배설 촉진, 요도결석, 신장염, 이뇨 작용에 효능이 있다고 합니다.- 바싹 말린 옥수수 수염을 한번 씻어 줍니다(그냥 볶아도 되는데, 베란다에 말린 거라 씻어 준 겁니다)- 마른 팬에 5분가량 볶아 줍니다. 타지 않게 갈색으로 변하면 불을 끕니다.- 냄비에서 볶은 옥수수 수염을 넣고 끓여 줍니다.- 끓인 옥수수 수염차를 체에 걸려 줍니다.- 옥수수 수염차를 물 대용으로 마시려면 연하게, 진하게 마시려면 약한 불에서 달여 주면 됩니다.옥수수 수염차를 만들어 마시니, 옥수수 향과 달착지근한 맛이 좋습니다. 마트나 편의점에서 구매해 마시는 옥수수 수염차도 좋지만, 수제로 만들어 휴대하고 다니면서 마셔도 좋은 옥수수수염차입니다.