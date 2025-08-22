국립창원대, 8월 학위수여식 ... 박사학위 47명 등

큰사진보기 ▲국립창원대 2025년 8월 학위수여식 ⓒ 국립창원대 관련사진보기

국립창원대학교(총장 박민원)는 22일 글로벌평생학습관(98호관) 1층에서 '2025년 8월(2024학년도 후기) 학위수여식'을 개최했다고 밝혔다.이번 학사·석사·박사 통합 학위수여식은 국립창원대 졸업생과 가족, 재학생, 교직원, 김재흥 총동창회장 및 동문, 유관기관 관계자 등이 참석한 가운데 개식, 국민의례, 연혁보고, 고사(告辭), 축사, 학위수여, 교가제창, 폐식 등의 순으로 거행됐다. 또한 지역 많은 기관·단체장이 축전 등을 통해 졸업생들의 새로운 출발을 축하했다.이날 학위수여식에서는 학사 627명, 석사 354명, 박사 47명이 영예로운 학위를 받았다.박민원 총장은 졸업식 고사(告辭)에서 "졸업을 진심으로 축하합니다. 여러분은 이곳에서 학문을 갈고닦고, 삶의 방향을 고민하며, 서로에게 의지가 되어 긴 여정을 걸어왔습니다. 이제는 학위라는 값진 열매를 손에 쥐고 사회로 나아갈 준비를 마쳤습니다. 이 순간을 위해 흘린 땀방울과 눈물, 그리고 인내는 모두 헛되지 않았습니다"라며 "지금까지의 고생은 앞으로 맞이할 고생의 예행연습이었을 뿐이며, 오늘은 새로운 시작의 날입니다"라고 강조했다.