전국소기업총연합 '경기도 우수 소기업 10' 선정

경제

인천경기

25.08.22 16:05최종 업데이트 25.08.22 16:05

전국소기업총연합 '경기도 우수 소기업 10' 선정

방완혁 '방스스토어' 대표 "양질의 일자리를 만들기 위해 최선을 다해야겠다는..."

전국소기업총연합회, 경기 우수 기업 10 선정, 시상
전국소기업총연합회, 경기 우수 기업 10 선정, 시상 ⓒ 전국소기업총연합회



(사)전국소기업총연합회(아래 소기업연합)가 지난 21일 서울 대방동 공군회관 연회장에서 제3회 2025 G-CLASS TOP 10 수상기업 시상식을 개최했다.

'G-CLASS TOP 10'은 경기도에 있는 7년 이상 된 우수한 소기업을 발굴. 인증. 육성하기 위해 (사)전국소기업총연합회와 경기도경제과학진흥원이 함께 진행한다. 경영혁신과 고용창출, 세수확대 등 국가와 지역 경제 발전, 또 관련 산업 성장에 이바지한 우수 소기업을 선발하기 위한 인증 사업이다.

이번에 G-CLASS TOP 10에 선정된 기업은 ㈜기프트넷과 ㈜디자인미창, ㈜방스스토어, ㈜라템, ㈜센서라인, ㈜제우스, ㈜카브루, 이니그마(주), ㈜올파인, ㈜창일건설 등이다.

TOP 10에 선정된 기업은 소기업엽합으로부터 판촉과 전문적인 경영교육 (마케팅, 법률, 세무 등)지원 등을 받게 된다.

TOP 10 선정 기업 중 ㈜기프트넷과 ㈜방스스토어는 경기도지사 상도 받았다.

방완혁 방스스토어 대표는 22일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "불경기라 어렵지만, 이번 수상을 계기로 더욱 분발하여 현재의 고용을 유지하고 보다 나은 양질의 일자리를 만들기 위해 최선을 다해야겠다는 각오와 함께 책임을 느낀다"라는 소감을 전했다.

#소기업연합

댓글
이민선 (doule10)

궁금한 게 많아 '기자' 합니다.

