25.08.22 15:37최종 업데이트 25.08.22 15:37

고 노무현 대통령 79번째 생일 맞아 '봉하음악회' 연다

노무현재단, 오는 30일 오후 6시 봉하마을 생태문화공원 잔디동산 ... 하림, 권나무 등 출연

고 노무현 대통령의 일흔아홉번째 생일을 맞아 경남 김해 봉하마을에서 음악회가 열린다.

노무현재단(이사장 차성수)은 오는 30일 오후 6시 봉하마을 생태문화공원 잔디동산 특설무대에서 제16회 봉하음악회를 연다고 밝혔다.

재단은 "이번 음악회는 노무현 대통령의 79번째 생일과 깨어있는시민 문화체험전시관 개관 3주년을 기념하는 자리이다"라고 밝혔다.

'우리 울림'을 주제로 열리는 이번 음악회는 예년과 같이 잔디밭 위에 돗자리를 깔고 자유롭게 즐길 수 있다. 참석자들은 '응원봉'을 든다.

음악회는 경남지역 청소년과 대학생 밴드 경연프로그램 '봉하 유스밴드 경연대회'의 우승팀과 국내 유일의 시립 가야금단인 김해시립가야금연주단으로 문을 연다.

이어 다양한 장르를 아우르는 하림과 패치워크로드, 정통 하드락 기반 밴드 아프리카, 서정적인 싱어송라이터 권나무가 무대에 오른다.

행사 당일 봉하마을에는 음식차가 운영되고 깨어있는시민 문화체험전시관 2층은 시민쉼터로 오후 9시까지 개방된다.

깨어있는시민 문화체험전시관은 2022년 9월 정식 개관했고, 김해시가 건립해 노무현재단이 수탁 운영하고 있다.

봉하음악회.
봉하음악회. ⓒ 노무현재단

#봉하음악회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사[경남] 6년 만에 '수도권 체납징수 광역기동반' 재가동



