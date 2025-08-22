'홈플러스 폐점반대 단체장 공동선언'에 울산 국힘 단체장들도 서명

큰사진보기 ▲6월 2일 울산남구점 앞에서 폐점 반대 기자회견을 하고 있다 ⓒ 민주노총 울산본부 관련사진보기

홈플러스가 임대 점포 68개(전체 126개 점포)중 협상에 진전이 없는 15개 점포에 대한 순차적 폐점을 진행하기로 했다. 이중 4개의 점포가 있는 울산광역시에서는 울산남구점, 울산북구점이 포함됐다.이에 홈플러스 노조를 비롯해 지역의 시만사회단체와 노동계가 "고용보장과 지역경제 보호를 위한 실질적인 대책 마련을 요구하라"며 강하게 반발하고 있다.특히 울산지역 홈플러스가 있는 남구, 북구, 중구, 동구 4곳의 지자체장들이 민주노총 등 노동계가 주축이 된 홈플러스 폐점반대 자치단체장 공동선언에 동의서명한 것으로 확인됐다.4곳 중 김종훈 동구청장은 진보당 소속이며 나머지 서동욱 남구청장과 박천동 북구청장, 김영길 중구청장은 국민의힘 소속이라 민주노총이 주축이 되는 공동선언에 참여한 것은 이례적이다.22일 민주노총 울산본부 관계자는 "홈플러스 폐점을 막아보자는 뜻에서 지방자치단체장들이 움직여 동의서명했다"며 "이는 홈플러스 사태가 정치적 유불리를 떠나 중요한 민생현안임을 함께 공유하고 지역 상권의 피해가 없도록 정치권에서 나서보자는 소중한 마음이 모아진 결과"라고 밝혔다.이어 "(민주노총, 시민사회단체, 진보정당 등으로 구성된) 대책위는 울산지역 4개 구청장의 공동선언을 시민들에게 알리고 지방정부 단체장들의 목소리를 모아 중앙 정부의 개입을 촉구하는 홈플러스 희생방안을 만드는 데 힘을 실으려 한다"고 덧붙였다.한편 대책위는 홈플러스 폐점 반대 공동선언에 울산지역 4개 구청장이 동의서명한 것을 발표하는 기자회견을 오는 27일 시청 프레스센터에서 가질 예정이다.