[경남] 6년 만에 '수도권 체납징수 광역기동반' 재가동

큰사진보기 ▲22일 경남도청에서 열린 ‘수도권 체납징수 광역기동반 발대식’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

국민이면 당연한 의무인 세금을 내지 않는 체납자를 대상으로 직접 징수 활동에 나서는 '체납징수 광역기동반'이 경남에서 다시 꾸려졌다.'수도권 체납징수 광역기동반 발대식'이 22일 경남도청 세미나실에 열렸다. 코로나19로 중단된 뒤 6년 만에 재가동에 들어간 기동반은 오는 9월부터 수도권과 경상권 고액·상습 체납자를 대상으로 본격적인 징수 활동에 나선다.경남도는 "기동반이 '고액․상습 체납자면 관내·외를 불문하고 끝까지 추적해 징수한다'는 공통 목표로 2019년 이후 코로나19 확산으로 운영이 중단됐다가 이번에 재출범하게 됐다"라고 설명했다.발대식에서는 수도권 등 징수 사각지대에 있는 체납자를 끝까지 추적해 성실 납세자는 보호받고, 체납자는 책임을 지는 '성실납세 문화' 확산을 다짐했다.기동반은 경남도와 시군 공무원 25명으로 꾸려졌으며, 2개 권역에 6개 팀으로 편성됐다. 서울‧경기‧인천의 수도권은 9월 1일부터 5일까지, 부산‧울산‧대구의 경상권은 15일부터 19일까지 활동한다.경남도는 "이번 집중 단속 대상은 납부 능력이 있음에도 고의적으로 세급 납부를 회피하는 300만 원 이상 체납자 110명이며, 체납액은 총 67억 원에 이른다"라고 밝혔다.경남도는 올해 상반기 도내 체납징수 광역기동반 운영을 통해 106명의 체납자로부터 19억 원을 징수했으며, 올해 목표액 882억 원 중 68.3%에 해당하는 602억 원을 이미 징수했다.박현숙 경남도 세정과장은 "체납징수 광역기동반은 도와 시군이 함께 운영해 전문성과 실효성이 크다"며 "수도권 고액‧상습 체납자에게 납세 의무를 다시 한번 환기시키고 성실납세 문화를 확산하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.