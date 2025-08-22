'여론조사 왜곡 공표' 정봉주 2심도 유죄

큰사진보기 ▲'막말 논란'으로 공천이 취소된 정봉주 전 서울 강북을 예비후보가 2024년 3월 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 자신의 입장을 밝히고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

지난해 22대 총선을 앞두고 더불어민주당 내 여론조사를 왜곡해서 공표한 혐의로 재판에 넘겨진 정봉주 전 의원이 1심에 이어 항소심에서도 벌금 300만 원 유죄판결을 받았다. 판결 확정시 정 전 의원은 향후 5년 간 선거에 출마할 수 없다.서울고등법원 형사7부(재판장 이재권 부장판사)는 22일 정 전 의원의 공직선거법 252조 방송·신문 등 부정이용죄 혐의를 유죄로 판단한 1심 판결이 정당하다며 정 전 의원과 검찰 양쪽의 항소를 모두 기각했다. 정 전 의원은 지난해 2월 서울 강북을 국회의원 후보자 경선을 앞두고 현역인 박용진 의원을 15%p 이내로 추격하고 있다는 카드뉴스를 제작해 유포하고, 유튜브 방송에서도 발언했다. 하지만 이 수치는 적극투표층 대상일 뿐, 전체 유권자 대상 조사 결과는 아니었다.정 전 의원 쪽은 여론조사 결과를 왜곡해서 공표하지 않았을 뿐 아니라, 설령 카드뉴스에 여론조사 결과를 잘못 기재했다고 하더라도 조사대상이나 표본 크기를 표시할 의무가 없기 때문에 범죄가 아니라고 주장해왔다. 하지만 재판부는 "이 사건 카드뉴스에 여론조사 결과를 인용하면서 피고인 측이 (사실과) 다르게 기재, 선거인들의 판단에 잘못된 영향을 미친 이상 공직선거법 252조 2항에 따른 처벌대상"이라고 판단했다. 또 제작 경위, 방송 발언 등을 볼 때 정 전 의원이 여론조사 왜곡과 공표에 관여한 게 맞다고 봤다.재판부는 '양형이 과도하다'는 정 전 의원 주장도 받아들이지 않았다. 이재권 부장판사는 "원심은 피고인들에게 불리한 정상과 유리한 정상 모두 고려해서 정했고, 원심 판결 선고 후 양형에 관해서 새롭게 참작할 만한 특별한 사정 변경이 없다"고 했다. 정 전 의원이 문재인 정부 시절 특별사면받은 점을 고려해달라고 한 것을 두고도 "그렇다고 해서 징역형의 선고가 있었던 사유 자체가 없어지는 것은 아니라고 본다"며 "양형 부당 주장은 모두 받아들이지 않는다"고 했다.지난 총선 당내 경선에서 정 전 의원은 '현역 하위 10%' 불이익까지 받은 박용진 의원과 결선투표를 벌인 끝에 승리했다. 그러나 유튜브 등에서 유권자를 '벌레'로 표현하고, 2017년 DMZ 지뢰 폭발 피해를 '경품'으로 비하한 사실 등으로 논란이 불거지면서 공천이 취소됐다.