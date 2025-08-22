중3 남학생이 교사 밀어 전치 12주 진단 상해 입어

큰사진보기 ▲경상남도교육청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경남 창원 한 중학교에서 교사가 3학년 남학생에 의해 전치 12주의 상해진단을 받아 교육당국이 조사를 벌이고 있다.경상남도경찰청은 19일 낮 12시 50분경 창원 소재 한 중학교에서 학생에 의해 교원이 상해를 입은 사안이 발생했다고 22일 밝혔다.이날 점심시간이 3학년 학생이 1학년 교실에 들어가 있는 것을 확인한 1학년 담임교사가 교실에 들어가면서 "무슨 일이야"라고 했다.이때 3학년 학생이 담임교사의 몸을 밀었고, 교사가 교실 복도 바닥에 넘어졌다. 교사는 이 과정에서 허리를 다쳐 복도에 누워 있었다.119 신고를 받고 출동한 구급차로 인근 병원에 후송된 교사는 요추 부위 골절로 전치 12주 진단을 받았다. 해당 교사는 현재 병원에 입원 치료 중이다.경남교육청은 피해 교원에 대해 닷새 동안 특별휴가를 실시하고 심리상담 치료를 하고 있다고 밝혔다.관련 학생은 분리 조치가 내려졌으며, 현재 가정학습 중에 있다.경남교육청 관계자는 "목격 학생 등 피해 회복을 위한 심리 상담을 지원하고, 보호자와 연계하여 관련 학생에 대한 교육과 치료를 지원하고 있다"라고 했다.그는 "교권 침해 피해 신고에 따라 지역교보위를 열어 심의, 의결할 예정이고, 피해 교원의 회복에 집중해 치료 경과 후 보호 조치 관련 사항을 안내하며, 치료 회복 후 교육 활동에 복귀할 수 있도록 지원할 것"이라고 밝혔다.