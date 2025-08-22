광양경자청, 건설현장 안전보건관리 점검…사고 예방 강화

큰사진보기 ▲광양만권경제자유구역청이 지난 21일 상황실에서 ‘개발사업 긴급 안전점검 회의’를 열고 주요 건설현장의 안전, 보건관리 체계를 집중 점검하고 있다. ⓒ 광양만권경제자유구역청 관련사진보기

광양만권경제자유구역청이 지난 21일 상황실에서 '개발사업 긴급 안전점검 회의'를 열고 경도 진입도로 개설공사 등 주요 건설현장의 안전‧보건관리 체계를 집중 점검했다고 22일 밝혔다.이날 회의에는 관계 공무원, 건설사업관리단, 현장 책임기술자 등이 참석해 여름철 폭염과 집중호우로 인한 안전사고와 온열질환 발생 가능성을 사전에 차단하고, 근로자들의 건강과 안전 확보 방안을 논의했다.점검 주요 내용은 ▲폭염 시 5대 안전수칙(물, 바람‧그늘, 휴식, 보냉장구, 응급조치) 이행 여부 ▲안전‧보건 교육 실시 현황 ▲안전‧보건 관리계획 수립 및 현장 내 준수 실태 등이다. 광양경자청은 이를 통해 현장별 안전관리 체계를 재점검하고, 사고 예방을 위한 현장 책임 강화와 근로자 안전의식 제고를 당부했다.구충곤 광양경자청장은 "폭염, 집중호우, 태풍 등 여름철 기후변화에 따른 공사현장의 안전 위험이 고조됨에 따라 모두가 경각심을 가지고 노력해야 한다"며 "앞으로도 광양만권 개발현장 근로자들이 안심하고 일할 수 있는 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.