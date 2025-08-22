"어용학자의 놀이터 된 독립기념관.... 김형석 방지법 추진"

큰사진보기 ▲더불어민주당 천안 지역구 소속 국회의원과 민주당 천안지역위원회 소속 당원들이 22일 천안 독립기념관에서 기자회견을 열고 김형석 관장의 퇴진을 요구하고 있다. ⓒ 이재환 - 이정문 의원실 제공 관련사진보기

AD

시민사회단체와 독립지사 후손 등에 이어 더불어민주당 소속 충남 천안 지역 국회의원들이 김형석 독립기념관 관장의 퇴진을 요구하고 나섰다. 이들 국회의원들은 독립기념관법을 개정해 김형석 관장의 임기를 단축하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.더불어민주당 문진석(천안 갑)·이정문(천안병)·이재관(천안을) 국회의원은 22일 오후 독립기념관 분수광장 앞에서 지역 당원들과 함께 기자회견을 열고 "김형석을 독립기념관장으로 놔둘수 없다고 판단했다"라며 "내란수괴 윤석열이 임명한 김형석 관장은 즉각 퇴진해야 한다"고 주장했다.이들 의원들은 "지난 8월 15일, 광복 80주년 경축 기념사에 등장한 김형석의 '광복은 연합국 승리로 얻은 선물'이라는 발언은 독립운동 정신을 훼손하는 명백한 역사왜곡"이라며 "국민주권정부의 국정 철학을 정면으로 부인하는 언사"라고 비판했다.그러면서 "부적절한 인사 김형석의 퇴진을 통해 뉴라이트 어용학자의 놀이터로 전락한 독립기념관을 순국선열의 희생과 독립 정신을 지키는 성지로 다시 만들겠다"고 밝혔다.이들 의원들은 ▲독립기념관법 개정을 통한 보훈부 장관의 관장 해임 건의가 가능하도록 할 것 ▲대통령과 공공기관장의 임기가 일치하도록 관련 법 개정 등을 약속했다.독립기념관법 개정과 관련, 의원들은 "독립기념관장이 정관을 위배하는 행위를 할 경우 국가보훈부 장관이 대통령에게 해임 요청을 할 수 있는 내용을 담아 독립기념관법을 '제2의 김형석 방지법'으로 작동시킬 계획"이라고 밝혔다. 그러면서 "해당 법안은 이미 지난해 12월 이정문 의원 등 민주당 의원 13명이 발의한 바 있다"고 덧붙였다.김형석 관장은 최근 입장문을 통해 '광복은 연합국 선물' 발언이 논란이 된 것은 "언론의 왜곡보도 때문"이라는 입장을 밝혔다. 김 관장은 입장문을 통해 "세계사적 해석을 소개한 것이며, 곧이어 '항일 독립전쟁의 승리로 광복을 쟁취했다'는 민족사적 시각을 분명히 제시했다"며 "3.1운동과 임시정부의 독립투쟁도 구체적으로 언급했지만, 일부 언론이 앞부분만 발췌해 왜곡 보도했다"고 주장했다.퇴진 문제와 관련해서도 지난 8일 <오마이뉴스>에 "법률이 정한 임기 동안 최선을 다해 근무하는 것이 공직자로서의 올바른 자세"라고 입장을 밝힌 바 있다.