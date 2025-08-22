[거창] 홍로사과 첫 출하, 박완수 "계약보장제 등 농업 보호"

큰사진보기 ▲22일 거창군 사과원예농협 청과물종합처리장에서 열린 ‘2025년산 거창 홍로사과 초매식’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲22일 거창군 사과원예농협 청과물종합처리장에서 열린 ‘2025년산 거창 홍로사과 초매식’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 거창군 사과원예농협 청과물종합처리장에서 열린 ‘2025년산 거창 홍로사과 초매식’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 거창군 사과원예농협 청과물종합처리장에서 열린 ‘2025년산 거창 홍로사과 초매식’ ⓒ 거창군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 거창군 사과원예농협 청과물종합처리장에서 열린 ‘2025년산 거창 홍로사과 초매식’ ⓒ 거창군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 거창군 사과원예농협 청과물종합처리장에서 열린 ‘2025년산 거창 홍로사과 초매식’ ⓒ 거창군청 관련사진보기

거창 홍로사과 초매식에 참석한 박완수 경남도지사는 "자연재해에 대비한 계약보장제 등 농업 보호에도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.22일 거창군 사과원예농협 청과물종합처리장에서 열린 '2025년산 거창 홍로사과 초매식'에 박완수 도지사와 구인모 거창군수, 농민 등이 참석해 본격적인 출하를 알렸다.박완수 도지사는 "어려운 여건 속에서도 열정과 정성으로 훌륭한 사과를 재배해주신 농업인들께 감사드린다"며 "거창사과는 대한민국 과일 중 최고의 명품 과일로 인정받고 있으며, 거창의 기후와 정성으로 길러낸 특별한 사과"라고 강조했다.그는 "경남도에서도 시설 현대화, 스마트 특화단지 조성, 산지 유통시설 지원 등 유통 기반 확충에 힘쓰고, 자연재해에 대비한 계약보장제 등 농업 보호에도 최선을 다하겠다"고 했다.초매식은 올해 첫 거창 홍로사과 출하를 대내외에 알리고, 사과 농가의 풍년과 안정적인 판로 확보를 기원하기 위해 마련됐다.행사는 △거창사과 풍년기원제, △유공자 표창, △(재)거창군 장학회 장학금 기부식, △기념사 및 축사, △초매선포 퍼포먼스, △사과 경매 시연 등으로 다채롭게 구성됐다.초매선포식에서는 도지사와 지역 주요 인사 12명이 메인무대에 올라 버튼 점화 퍼포먼스를 통해 2025년산 거창사과의 본격 출하를 알렸다.특히, 사과 산업 발전과 유통 활성화에 기여한 농업인과 관계자 6명이 도지사‧군수‧사과원예농협 조합장 표창을 받았다. 또한 엔에스(NS)홈쇼핑이 (재)거창군 장학회에 장학기금 1000만 원을 기탁하며 지역 인재 양성에 힘을 보탰다.한편, 홍로사과는 거창을 대표하는 중생종 품종으로, 아삭한 식감과 높은 당도로 소비자들에게 큰 인기를 끌고 있다.이날 경매에서는 1095상자(20kg 기준)의 사과가 출하되었으며, 상자당 평균가격은 9만 7600원을 기록했으며, 최고 낙찰가는 30만원에 달했다.