기후위기, 불평등을 비추는 스크린

기후위기 지역별 극장 현황

지구 평균온도가 산업화 이전보다 1.5도 이상 올랐다는 사실은 이제 먼 나라의 이야기가 아니다. 연일 들려오는 폭염·폭우·가뭄 소식은 기후위기가 곧 일상의 불안으로 이어지고 있음을 증명한다. 그러나 이 위기는 모두에게 똑같이 다가오지 않는다. 사회적 약자일수록 더 먼저, 더 깊이 상처를 입는다.올해 9월, 바로 그 목소리를 담아낸 한 편의 영화가 전국 100개 극장에서 동시에 관객을 만난다. 지난해 세 명의 감독(김진열·남태제·문정현)이 함께 만든 옴니버스 영화 〈바로 지금 여기〉가 제1회 기후정의영화제의 개막작으로 선정돼 오는 17일 일제히 상영되는 것이다. 기후위기를 불평등의 문제로 바라보는 사회적 시선을 확산시키려는 시도다.〈바로 지금 여기〉는 농민, 도시 쪽방촌 주민, 청년 등 우리 사회의 다양한 삶을 비춘다. 이들은 기후위기로 인해 생존권 자체가 흔들리는 사람들이다. 농민은 이상기후로 농작물이 망가지는 것을 온몸으로 겪는다. 쪽방촌 주민은 폭염 속에 에어컨조차 켜지 못한 채 버텨야 한다. 청년들은 기후불안 속에서 미래를 설계할 권리마저 빼앗기고 있다.이 영화는 기후위기가 단순히 환경의 문제가 아니라 불평등의 문제라는 점을 드러낸다. 기후위기를 논의하는 자리에 가장 앞에 있어야 할 목소리들이 바로 이들의 목소리라는 메시지를 전달한다.조직위원회는 이번 영화제를 단순한 상영 행사로 규정하지 않는다. 오히려 "사람을 만나고, 지역을 연결하며, 이슈를 공유하는 장"이라는 점을 강조한다. 9월 17일 개막은 단지 시작일 뿐, 이후 각 지역 상영과 대화의 장이 이어지며 기후정의 운동의 기반을 넓혀갈 계획이다.이를 위해 청년, 농민, 종교계, 시민사회가 한데 모였다. 강은빈 청년기후긴급행동 대표, 김수진 한국YWCA연합회 활동가, 김영현 기독교환경운동연대 사무총장, 김정열 여성 농부, 김종화 프란치스코회 신부, 김지영 녹색소비자연대 이사, 김추령 작가, 김혜미 마포녹색당 공동운영위원장, 김후주 청년 농부, 민정희 국제기후종교시민네트워크 사무총장, 박신자 한국 천주교 여자수도회 JPIC 분과위원장, 손어진 광주녹색당 활동가, 양세진 광주 청년활동가 등이 조직위원으로 참여했다.다양한 배경을 가진 이들이 모인 것은 기후위기가 사회 전체의 문제이며, 동시에 누구도 예외일 수 없다는 사실을 상징한다.이번 영화제는 오는 9월 열리는 기후정의행진과 맞물려 있다. 스크린을 통한 목소리 확산과 거리 위 시민들의 행진이 서로 호응하면서, 기후위기에 맞서는 새로운 흐름을 만들어내겠다는 것이다.조직위는 "기후정의는 단순히 탄소 감축의 문제가 아니다. 불평등한 현실에서 가장 큰 피해를 보는 이들의 목소리를 사회적 의제로 끌어내는 일"이라며 "영화제가 그 시작이 되길 바란다"고 밝혔다.기후위기는 더 이상 '미래의 위험'이 아니라 오늘의 현실이다. 100개의 극장에서 켜질 작은 스크린의 불빛이 전국 곳곳에서 기후정의의 불씨로 번져갈 수 있을지 주목된다.