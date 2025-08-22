[주장] 안전한 일터를 위해, 한전KPS로의 정규직화가 필요합니다

한전KPS 비정규직 노동자들은 한전KPS를 대상으로 불법파견 소송을 진행 중입니다. 8월 28일 1심 선고를 앞두고 있습니다. 6월 2일, 태안화력발전소에서 일하다 사망한 김충현 비정규직 노동자의 사망 이후 구성된 "태안화력 고 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회"는 선고를 앞두고 불법파견 중단과 정규직화의 필요성을 알리기 위해 <판사님께 보내는 공개서한>이라는 이름으로 연속기고를 진행합니다.

"(화재 현장에서) 저희 직원들이 현장의 위험성을 언급하며 보호 장구 없이는 작업 지시에 대해 거부 의사를 밝혔으나, (한전KPS 간부가) 긴급한 상황을 이야기하며 보호 장구는 준비 중이니 먼저 들어가서 청소하라고 지시하였습니다. 원청의 지시를 지속적으로 거부하기 힘들었던 저희 직원들은 보호 장구 없이 화재 현장에 들어가서 작업할 수밖에 없었습니다."

"(비계작업) 위험하다고 이야기하고, 생명줄을 내려보는 등 안전을 위한 여러 조치를 시도해 보지만, 마땅한 방법이 없으면 최대한 조심해서 쌓는 거죠."

"저희가 이야기하죠. 이거 (수상태양광) 부력체가 지금 볼트 같은 것도 약하고 그러니까. 진짜 안전하게 할 거면은 거기 다른 제품으로 바꾸면 된다. 이게 더 튼튼하고 견고하고 좋은 걸로 바꿔주면 된다 이런 얘기를 하죠. 근데 비용 얘기하면서 그건 안 되고."

"태양광 설비에 대한 매뉴얼과 교육 절차도 오로지 우리가 쌓아온 경험과 기술력으로 현장을 지켜왔지만, 작업중지권도 사용하기 어려운 현실에서 동료 중 한 명이 위험한 작업에 대한 문제를 제기했을 뿐인데 원청이 동료를 업무에서 배제하는 모습까지 보여줬습니다."

안녕하세요, 저는 노동자 건강권 관련 활동을 하는 조건희라고 합니다. 사법 정의와 존엄한 사회를 위해 헌신하시는 판사님의 노고에 항상 감사드립니다. 지난 6월 2일 태안화력발전소에서 일하다 사망한 고(故) 김충현 비정규직 노동자의 비극 이후 구성된 대책위원회의 일원으로서, 그리고 김충현의 동료 노동자들과 함께 작업한 실태조사팀의 일원으로서 판사님께 공개 서한을 드립니다. 간곡히 호소드립니다. "한전KPS의 불법파견을 인정하고, 노동자들의 한전KPS로의 정규직화를 인정해야 한다"라는 문구를, 판결문에 반드시 명시해 주십시오.선반 작업 도중 끼임 사고로 목숨을 잃은 비정규직 노동자 김충현님의 비극적 죽음을 되짚어 봅니다. 선반에는 방호 그물이 설치되지 않았으며, 비상 정지 장치는 그가 닿을 수 없는 위치에 있었습니다. 선반 회전체 작업은 발전소에서 "위험 작업"으로 간주되지 않았습니다. 위험성평가는 오히려 위험을 과소평가하는 명분으로 활용되었다고 생각합니다. 빠짐없이 작성된 TBM 문서는 김충현 노동자 혼자 작성했습니다. 매년 바뀌는 하청 업체는 현장 안전에 무관심했고, 관련 권한도 없었던 것으로 보입니다. 업무 지시를 수시로 해온 한전KPS는 "현장 안전"을 서류 작성 여부로만 수렴했을 뿐이었습니다. 그 누구도, 어떤 시스템도 그를 보호해 주지 못했습니다.김충현의 동료들 역시 마찬가지였습니다. 지난 6~7월, 이들과 실태 조사를 위한 인터뷰를 진행하면서 이를 뼈저리게 확인할 수 있었습니다. 사실상 파견 노동임에도 불구하고 도급 형태로 운영되는 현장에서, 한전KPS와 서부발전의 업무 지시는 일상처럼 이루어졌습니다. 위험한 작업을 수행해야 할 경우 역시 자주 발생했습니다. 서부발전과 한전KPS에서 작업이 급하다는 이유로 진행하라는 요청이 들어오면, 노동자들은 그 지시를 거부하기 어려웠습니다.한전KPS 비정규직 노동자들의 증언을 돌아봅니다. 작업에 관한 결정 권한 없이 일해야 했던 김충현의 동료 노동자들은 동원과 통제의 대상이었을 뿐이었습니다. 이들은 전가된 위험에 그대로 노출된 상태에서 작업을 계속해야 했으며, 작업을 중단할 권리나 위험한 작업을 거부할 권리는 요원했습니다.다른 한편, 노동자들은 발전소 현장에서 이뤄지는 경상정비 작업 각각에 대해 어떤 점에서 위험한지, 안전한 작업을 위해 구체적으로 필요한 개선 사항이 무엇인지 너무나 잘 알고 있었습니다. 이들은 개선을 위해 의견을 여러 번 제시했지만, 대부분 공허한 메아리로 돌아왔습니다. 한전KPS 비정규직 노동자들의 주장입니다.일하다 죽을 걱정을 하지 않아도 되는 일터가 필요합니다. 이를 위해선 문제 제기가 공허한 메아리로 돌아와 무력감만을 반복하는 악순환을 끊어야 합니다. 현장에서 가장 잘 알고 있는 노동자가 위험을 지목하고 개선할 수 있도록 권한과 힘을 갖추는 것이 이러한 변화를 이끌 핵심입니다.실태조사를 위해 인터뷰를 진행하거나 집회 및 법원 앞 농성장에서 김충현 비정규직 노동자의 동료들과 이야기를 나눌 때마다, 나의 목소리가 묵살되지 않고 일터에 반영되길 바라는 마음을 다시금 확인하게 됩니다. 이제는 이러한 바람을 현실로 만들어야 합니다. 불안정 고용과 매년 반복되는 재계약의 굴레, 업무 지시를 하면서도 자신의 직원이 아니라는 이유로 안전을 책임지지 않는 구조는 반드시 바뀌어야 합니다.한전KPS 비정규직지회의 불법파견 소송 승소 및 한전KPS 직원으로의 전환이, 발전소 노동자들을 지켜줄 수 있는 최후의 안전장치이자 안전한 일터를 위한 시발점으로 작동할 수 있습니다. 반복되는 노동자의 희생을 끝내고, 그동안 외면받아온 한전KPS의 사용자 책임을 바로 세울 수 있는 중대한 전환점을 마련해줄 판결을 내려주시기를 간곡히 요청드립니다.*인용은 8월 7일 진행된 "태안화력발전소 폐쇄를 앞둔 비정규직 노동자들이 말한다 - 현장에서 말하는 '김충현 협의체'의 과제" 증언대회 자료집 및 사후 보도자료에서 인용했습니다.