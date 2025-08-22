호사카 유지 "위기의 이시바 만나는 이재명 대통령, '원 시어터' 구상 조심해야 "

큰사진보기 ▲호사카 유지 세종대 교수는 22일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 이재명 대통령과 이시바 시게루 총리의 한일 정상회담을 전망했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

◎ 박정호 > 이재명 대통령, 중요한 외교 일정을 앞두고 있습니다. 이번 주말에 한일정상회담 그리고 한미정상회담까지 이어지게 되는데요. 한일정상회담 전에 이재명 대통령이 요미우리 일본 신문과 인터뷰를 하기도 했고 그 인터뷰 내용, 또 한미정상회담 앞두고 이뤄지는 한일정상회담에서는 어떤 얘기가 나올 것이냐. 또 한일 관계는 어떻게 달라지게 될 것이냐 이런 부분들 너무나 궁금합니다. 그래서 오늘 특별히 호사카 유지 교수님 모셔서 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 교수님 안녕하십니까.◎ 호사카 유지 > 예. 안녕하십니까. 오랜만입니다.◎ 박정호 > 오랜만에 뵙습니다. 건강하게 잘 지내고 계시죠?◎ 호사카 유지 > 예. 잘 있습니다.◎ 박정호 > 너무 더워서 날씨가.◎ 호사카 유지 > 예. 조금 시원해졌다가 다시.◎ 박정호 > 다시 더워져가지고 더 힘들더라고요. 건강 잘 챙기시길 바라겠고요. 바로 이제 얘기를 좀 나눠보면. 이재명 대통령 어떻게 보면 첫 대면 언론 인터뷰를 요미우리 신문과 하게 됐습니다. 딱 요미우리 신문과 인터뷰했다 이 얘기를 듣고 어떤 생각 하셨어요, 교수님?◎ 호사카 유지 > 요미우리 신문은 한국에서 말하면 조선일보라고 할 수가 있습니다. 보수의 대표적인 신문인데 거기서 관심을 굉장히 가졌다라는 면에서도 이재명 대통령을 좀 객관적으로 보자라는 게 일본 쪽의, 특히 요미우리의 생각이고. 지금까지 일본의 많은 언론들은 이재명이라고 하면 일본에 대한 강경파. 그러니까 한일 관계가 다시 굉장히 안 좋아질 것이 아닌가라는 우려가 쭉 있었죠. 그런데 여러 언론들이 분석을 해보니 이재명 대통령은 그냥 뭐 일본에 대해서 아주 안 좋은 것은 아니다라고 바뀌었어요 사실. 실용주의를 내세우는 사람이다. 이재명 대통령 자체를 그렇게 말하고 있고. 그리고 이념형이 아니다. 그러니까 운동권도 아니었고 현재까지 일본에 대한 강경적인 발언은 오히려 한국 국내의 지지자들에 대한 어필 그런 것이 강했을 가능성이 충분히 있다. 그리고 이번에 요미우리의 기사에도 많이 나왔는데 요미우리 쪽에서 그리고 일본 사람들이 관심을 갖는 부분은 이재명 대통령이 굉장히 고생을 했다라는 부분이죠.◎ 박정호 > 아 고생을 했다는 부분에 관심을 가져요?◎ 호사카 유지 > 예. 소년공 시절이 있었고 굉장히 고생하면서 공부를 하여서 그래서 인권 변호사가 되었다. 그래서 어려운 사람들의 마음을 이해할 수 있는 사람이다 이런 식으로도 보도를 하는 언론들이 늘어나기 시작했고요. 호의적이에요.◎ 박정호 > 생각보다 좀 정말 집중적으로 호의적으로 보도를 하고 있네요.◎ 호사카 유지 > 일본은 조금 관심을 가지면 집중적으로 거기에 파고들어요. 일본의 언론의 특징이 거기에 있죠. 그렇게 하다 보면 과거 70년대에 다나카 가쿠에이라는 일본 총리가 있었고 그 사람도 굉장히 고생을 하면서 초등학교 밖에 안 나왔는데 총리가 되었어요. 굉장히 한때는 엄청나게 성공한 사람이에요. 다나카 가쿠에이. 마지막은 조금 안 좋은 부분이 있었지만. 그 다나카 가쿠에이가 지금 이시바 총리의 스승이에요. 그런 부분도 있어서 다나카라는 70년대 일본 총리하고 이재명 대통령이 굉장히 비슷하다라는 이야기도 일본에서 나와 있어가지고. 지금도 다나카 가쿠에이를 좋아하는 일본인들이 굉장히 많습니다.◎ 박정호 > 그런 향수를 좀 불러일으키는 정치인, 대통령이 이재명 대통령이라고 볼 수도 있겠네요.◎ 호사카 유지 > 네네. 맞습니다.◎ 박정호 > 사실은 윤석열이 그동안 일본에 어떻게 보면 다 퍼주는 그런 모습을 보였기 때문에 일본 국민들 입장에서는 아 좋은 시절 다 갔다 이런 판단 할 수 있을 것 같은데.◎ 호사카 유지 > 네. 그런 걱정이 쭉 있었어요.◎ 박정호 > 윤석열이 너무 좋았는데 왜 이재명 대통령이 돼서 이런 생각할 수도 있잖아요.◎ 호사카 유지 > 예. 그렇죠. 그러니까 이쪽에서 보면 다 퍼주기 외교를 했는데. 일본이 말하는 대로 다 해주는 외교 어디 있습니까. 그거는 외교는 아니죠. 그래서 너무 일본에서 보면 안 되는 것도 다 만들어 주는 이러한.◎ 박정호 > 그래도 되나 싶을 정도로.◎ 호사카 유지 > 그러니까 사도 광산도요 사실 일본에서는 안 된다고 생각하고 있었어요. 그것을 윤석열 대통령하고 함께 극복하겠다라고 하고 있었는데 실제로 그렇게 되어서 그런 대통령이 갑자기 사라져가지고 일본에서 놀라서 다음 이재명 대통령이 이게 어떻게 되냐라고 걱정이 있었는데. 사실 요미우리 같은 신문사는 그러한 걱정을 조금 덜어줘야 되겠다. 한일 관계가 중요하기 때문에 일본에서 볼 때. 그것은 사실 미국이 통상압력을 굉장히 가하고 있기 때문에 미국을 그대로 믿고 가기가 일본도 힘들고요 한국도 사실상 마찬가지다라는 판단하에.◎ 박정호 > 동병상련 그런 느낌이 좀 있어요.◎ 호사카 유지 > 예. 그래서 중국하고 미국의 싸움 한가운데 있는 한국하고 일본은 오히려 협력하는 것이 맞는 것이 아닌가. 한국도 그러한 생각을 갖고 있고 일본도 그거 마찬가지예요. 그래서 그러한 공통적인 인식하에서 이번에 한일정상회담이 이루어진다. 그게 기본적인 베이스라고 생각할 수 있습니다.◎ 박정호 > 그렇군요. 그래서 미국을 가기 전에 일본을 먼저 방문하고 이런 일정이 만들어졌다라고 볼 수가 있는데. 어쨌든 요미우리가 이재명 대통령 인터뷰를 해서. 이게 첫 대면 인터뷰이기도 하니까 여러모로 의미가 있다. 일본에서도 이걸 많이 부각을 시키고 있는 것 같은데. 일본인들 입장에서는, 일본 사람들 입장에서는 요미우리 신문에서 이재명 대통령을 집중 조명한 인터뷰가 실렸다. 어떤 느낌을 좀 받았을까요, 딱 봤을 때?◎ 호사카 유지 > 사실 일본에서도 요미우리 신문은 보수이고. 그리고 또 요미우리는 없는 것을 사실인 것처럼 보도할 때가 있어요. 그렇게 해서 여론을 오히려 만들어나가는 것입니다. 그러한 것이 한국하고의 관계에서도 꽤 있었습니다, 과거에도. 그러나 이번에는 정확한 인터뷰이고 또 요미우리 신문의 대표이사가 와서 직접 대면 인터뷰를 했기 때문에 오히려 일본의 보수층이 이재명 대통령에 대해서 정확하게 알고 싶다. 기대를 하고 있다라는 그러한 인식의 표현이기 때문에 일본에서는 좀 더 긍정적으로 이재명 대통령을 볼 기회가 되었지 않나 그렇게 생각합니다.◎ 박정호 > 긍정적으로 바라볼 기회가 됐다, 이번 인터뷰 자체가. 그럼 어떻게 보면 이재명 대통령, 이걸 또 준비한 대통령실 잘한 결정이었고. 일본 방문 앞두고 잘했다 이렇게 봐야 됩니까?◎ 호사카 유지 > 아 그거는 결론을 내기는 아직은 조금 이른 부분입니다. 일단 일본 쪽에서 예를 들면 아사히라든가 마이니치라는 진보계가 인터뷰를 하면 여러 가지 한국 안에서의 논쟁도 별로 없었을 것이라고 생각하지만. 그러니까 보수 언론이, 대표 일본에서 가장 부수가 많이 나가는 대형 언론사 요미우리가 또 인터뷰를 했기 때문에 이게 또 한국 안에서는 걱정하는 분들도 좀 있고요. 이게 어떤 의도냐라든가.◎ 박정호 > 일본의 또 의도가 있어서 이렇게 또 가는 게 아니냐 이런 생각도 들고. 말려드는 게 아니냐 걱정하시는 분들도 있고.◎ 호사카 유지 > 이게 또 누가 추천으로 했냐라든가 여러 가지 또 얘기가 나와 있습니다.◎ 박정호 > 아 그럴 수도 있겠네요. 그건 뭐 앞으로 결과적으로 정상회담까지 보고 판단해야 되겠지만 제가 볼 때는 어쨌든 일본 사람들이 또 많이 주목하는 언론을 통해서 이재명 대통령의 메시지가 전달이 그대로 됐다. 요미우리가 주목하고 조명을 했다 이런 부분 또 의미가 있을 것 같기도 하고요 그쵸?◎ 호사카 유지 > 예 그래서 아무래도 현재 이시바 총리이기 때문에 상당히 극우적인 주장에 대해서 반대하시는 분들이 꽤 많이 나타나고 있어요. 반대파도 있지만, 참정당이라든가 좀 오히려 극우로 가는 정당이 많이 인기를 끌고 있는데 반대로 과거 일본이 사실 난징대학살이라든가 그거 실제로 한 거 아니냐고 그렇게 주장하시는 일본인들이 늘어나고 있는 거예요. 요새 일본 극우의 대표적인 사쿠라이 요시코라는 사람이 난징대학살이라는 게 거짓말이다라는 이야기를 했더니 이게 역사적인 사실인데 왜 그런 말을 하느냐라는 일본인들이 굉장히 많이 나타나가지고 비판하고 있어요. 그거는 이시바 총리 효과라고 할 수가 있습니다.◎ 박정호 > 지도자의 역할이 얼마나 중요한지, 지도자가 그 자리에 있는 게 얼마나 중요한지 다시 한번 느낄 수 있고. 그건 일본도 그렇겠지만 우리 대한민국도 마찬가지고. 누가 대통령이 되는지가.◎ 호사카 유지 > 예. 그렇죠. 전에 아베 신조 전 총리의 경우는 그런 말을 해도 먹히지 않으니까 사람들이 말을 안 하는 것인데 이시바 정권이기 때문에 그런 말을 해도 이게 더 보도가 되고 그렇기 때문에 많이 사람들이 상식을 갖고 있는 이성적인 분들이 말을 할 수가 있는 거예요.◎ 박정호 > 그럴 수 있겠네요. 이제 목소리를 낼 수 있는 상황이 됐다라고 볼 수가 있고. 요미우리 인터뷰 내용을 보면, 이것도 한번 짚어봐야 될 것 같은데. 과거 위안부 합의와 징용 배상 문제에 대해서는 국가로서 약속이니까 뒤집는 것은 바람직하지 않다, 이걸 유지하겠다 이렇게 이재명 대통령 발언을 했는데. 이거는 어떤 의미가 있다고 해석할 수가 있을까요?◎ 호사카 유지 > 아무래도 그래도 그 피해자들에 대해서 신경 써야 되고 일본은 그 사죄 의사가 있으면 밝혀야 된다 이러한 의견도 들어가 있거든요. 그렇기 때문에 이재명 대통령이 이번에 8·15 경축식에서 정확하게 말했습니다. 어떤 말이냐. 과거를 직시하여서 그 토대 위에 미래지향적인 한일 관계. 그러니까 이 기조로 가는 거죠. 사실 노태우 대통령이 일본에 가서 1990년이었나 정상회담을 했을 때 처음으로 미래지향적인 한일 관계라는 말이 양쪽에서 나왔습니다. 그때 그러나 노태우 대통령도 정확하게 이야기한 것은 과거를 일본이 직시해야 된다. 과거를 해결한 다음에 미래지향적인 한일 관계다. 그런데 그러한 프레임이 쭉 있었어요, 일본 쪽에서도. 그러나 아베 신조 총리 시절이 돼가지고 미래지향적인 한일 관계만이 남고 과거를 직시한다가 사라집니다. 그런데 한국은 그 부분을 또 계속 주장하지 않았기 때문에 한국도 좀 미래지향적이라는 그거만 이야기하게 됐어요. 그런데 그것을 다시 한번 되돌리는 정확한 말씀을 그때 이재명 대통령이 한 거거든요. 근데 이시바는 그것을 수용할 수 있는 사람이고 그래서 이시바도 같은 날, 일본에서는 추도식이 있는 패전이죠. 종전이라고 하지만 일본에서. 80주년 추도식에서 과거의 전쟁에 대해서 반성, 그리고 교훈을 일본은 얻어야 된다. 13년 만에 반성이라는 말을 썼습니다. 그래서 이러한 이시바하고 이재명 대통령이 만나게 되면, 이쪽의 대통령실에서 기대하는 부분은 이재명-이시바 선언 같은 것이 김대중-오부치 선언에 비교할 수 있는 새로운 것이 나올 수도 있고 또 그 토대가 만들어질 수 있는 것이 아닌가. 일본도 그런 식으로 약간 생각이 없지 않아 있는 부분이 있습니다.◎ 박정호 > 그렇군요. 지금 보면 어떻게 보면 이시바도 반성 얘기를 하고 있고 이재명 대통령도 과거를 직시해야 된다는 그걸 따끔하게 얘기를 하면서도 또 일본과의 대화를 이어가기 위한 그런 노력을 하고 있고. 어떻게 보면 지금 뭔가 때가 좀 맞아있다는 생각도 드네요. 지도자들 모습을 보면.◎ 호사카 유지 > 예. 한일 관계라는 것은 과거의 문제가 물론 아직 해결되지 않은 부분들이 대단히 많습니다. 그러나 역사가 지금 굉장히 급격하게 변화되고 있어가지고. 국제 정세가 그래서 더 중국하고 미국의 샌드위치가 되어 있는 한국하고 일본이 또 미국 쪽의 압박을 받고 있고 통상적인. 그리고 중국한테는 기술적인 부분에서 엄청나게 추격당하고 있고 또 추월당한 것도 있고 해서 이 한국하고 일본이 먼저 경제적으로만이라도 협력하자. 이게 사실상의 암묵의 합의라고 할 수가 있고요. 역사 부분이나 군사적인 부분은 합의를 못 하는 부분이 있다. 그러나 적어도 경제 통상 관세 부분에서는 협력하자. 이게 암묵의 합의가 이미 한국과 일본의 경제계에서는 만들어진 상태입니다. 그래서 이번에 기대가 되는 부분은 일본 중심으로 만들어진 12개 국가의 CPTPP라는 환태평양자유무역기구라는 게 있습니다. 미국 거기서 빠졌거든요. 거기 자유무역 체제에요. 이 CPTPP에는 영국도 들어가 있고 캐나다도 들어가 있고 호주도 들어가 있고요. 그리고 동남아가 들어가 있고. 여기에 GDP는 세계 GDP의 15%를 넘어갑니다. 거기에 한국도 들어와야 된다. 일본이 지금까지 반대하고 있었는데 요새는 한국이 들어오는 것을 일본이 사실상 인정한 상황에 있어가지고. 이거는 그러니까 자유무역이에요. 미국의 관세 정책을 극복할 수가 있는 그러한 자유무역체제. 미국 빼고 결성하자. 이게 합의가 있습니다. 사실 암묵의 합의가. 이러한 부분은 경제적인 한일 관계에 이제 합의할 부분이 아닌가. 물론 역사 부분이라든가 이런 것은 따로 하는 것이고요. 군사적인 부분도 일본의 주장으로 그대로 받아들일 수는 없습니다. 한국은 어디까지나 한반도의 평화를 지켜야 되기 때문에 윤석열 때하고 다릅니다. 한반도의 평화를 해치더라도 뭐 북한하고 대결하고 중국하고 대결하는 이러한 기조에서 완전히 벗어나야 되기 때문에. 일본은 그러나 바이든 시대의 한미일 군사 공조를 또 주장하고 있는 부분이 있어가지고 이 부분은 이번에 정상회담에서도 정확하게 한국은 평화가 필요하다라는 것은 지켜야 하고.◎ 박정호 > 그게 다른 점이죠, 윤석열 때 진짜.◎ 호사카 유지 > 네. 그거는 이재명 대통령이 정확하게 지키겠다고 말씀하고 계시기 때문에. 그러나 그런 것을 지키면서도 경제·기술적인 부분은 일본하고 얼마든지 협력하겠고. 또 한국이 기술적으로 경제적으로 더 일본의 위에 있는 것이 꽤 많아지고 있습니다. 그런 면에서 일본이 배워야 되는 부분들이 좀 있어가지고.◎ 박정호 > 교류를 하고 일본도 우리나라의 기술 협력이 필요한 수준까지 왔기 때문에.◎ 호사카 유지 > 네. 그런 것입니다. 뭐 아시다시피 아이폰 업계가 일본의 소니하고 쭉 협력하고 있었는데 소니의 부품을 쭉 수입하고 있었어요. 그런데 그것을 그만뒀어요. 삼성으로 바꿨습니다. 이유가 뭐냐. 삼성의 공장이 미국에 있는 거죠. 그러니까 트럼프 대통령이 외국에서 들어오는 반도체를 비롯한 그러한 첨단기술의 부품에는 100% 관세를 매기겠다. 그러니까 소니하고 아이폰은, 소니의 공장이 미국에 없어요. 그러나 한국의 삼성뿐만이 아니라 다 있잖아요. SK도 있고요 하이닉스도 있고 뭐 이게 강점이에요, 엄청나게. 그러니까 일본은 그런 부분이 부러워 죽겠다 이거에요. 그런 부분이 있어가지고 어떤 면에서는 경제적인 협력 부분은 한국이 위에 있는 부분들이 많아가지고 일본이 좀 배워야 되겠다라는 거. 이시바도 배우고 싶은 부분들이 있어요.◎ 박정호 > 이시바 총리가 이재명 대통령한테 잘해야겠네요, 이번에 만나면.◎ 호사카 유지 > 그렇죠.◎ 박정호 > 만나면 잘 얘기를 해서 협력을 이끌어낼 수 있게. 그걸 또 이시바 입장에서는 지금 정치적으로 어려운데 어떤 성과를 또 만들 것이냐. 이 부분에서 경제적인 걸 포기할 수가 없다, 중요하다. 재밌습니다. 정상회담이 여러모로 주목이 되고 기대가 되는데. 그럼 요미우리 인터뷰 저희가 분석을 해보고 이재명 대통령 발언도 얘기를 해봤지만 이번 한일정상회담. 미국 가기 전에 이루어지게 되는데. 일단은 어떤 식으로 어떤 분위기에서 진행이 될까요? 어떻게 예상하십니까?◎ 호사카 유지 > 아무래도 관세 문제에 있어서는 지금까지 말씀드린 대로 서로의 강점을 설명해가면서, 또 미국하고 어떻게 협의를 했는가라는 것을 공유하면서 또 자신들의 단점 있잖아요. 못했던 부분들을 그것을 또 공유하면서 이게 또 미국하고의 앞으로의 협상에서도 서로 협력하자라는 내용 좀 있고요.◎ 박정호 > 그러니까 미국이, 트럼프가 자기 마음대로 그냥 뭐 계속 말 한마디에 휘청휘청하고 누구 말이 맞는지 모를 정도로 일본이 지금 사실상 고통받고 있고 우리도 좀 어려운 상황인데 연합전선을 좀 만들어보자. 관세 관련해서요.◎ 호사카 유지 > 그런 거죠. 아무래도 기술적인, 원전 기술 부분 일본이 강한 부분이 좀 있어요, 사실. 그러나 한국은 제조 부분에서 엄청나게 강하기 때문에 이런 부분에서도 협력할 수가 있습니다 충분히. 물론 이시바 정권이 그러나 이어줘야 됩니다. 그렇죠? 이시바가 이게 뭐 8월 말쯤이 되면요 자민당 안에서 이시바 계속 시킬 거냐 퇴임시킬 거냐라는 자민당 국회의원 300명 정도하고 도도부현, 그러니까 일본의 지방 대표들이 47명 있어요. 합해서 350명 정도가 투표를 합니다. 과반수를 넘어가면서 이시바 안 된다가 되면 이시바 그만둬야 돼요. 그렇게 되면 안 되니까 이번에도, 이재명 대통령하고의 회담에서도 어떤 성과가 필요합니다. 일본 쪽에서도 그것을 어떤 식으로, 또 이재명 대통령 이러한 부분을 잘 알고 있다고 저는 생각해요. 그러니까 어떤 것을 한국의 국익을 손상시키지 않는 범위 내에서 일본에게 좀 잘해주는가라는 과제도 있어가지고요 쉽지가 않습니다, 사실요.◎ 박정호 > 그러니까 이시바의 자리가 이제 달려있기 때문에.◎ 호사카 유지 > 또 하나는요, 더 말씀드리면, 조선업 있잖아요. 조선업, 미국의 조선업을 이게 완전히 도와주겠다 이게 한국의 입장. 미국이 조선업이 지금 미국은 완전히 안 되기 때문에. 그래서 한국이 전면적으로 도와주겠다고 합의했잖아요. 일본에서도 미국 쪽에서 해달라고 했어요, 조선업. 그런데 일본 정부는 하라고, 조선업체에 계속 이야기를 하고 있는데 일본 조선업체는 싫다고.◎ 박정호 > 왜 그랬을까요? 왜 싫다 그랬을까요?◎ 호사카 유지 > 굉장히 현실적이에요. 지금 미국의 조선업체는 완전히 무너진 산업이다. 그것을 일으키기 위해서는 일본에 있는 모든 산업체를 그냥 그쪽으로 이전해가지고 그래도 5년, 10년 걸리고. 또 거기에 들어가는 비용이 만만치 않기 때문에. 혹시 좋은 배를 만든다 하더라도 이게 또 경쟁하는 데가 중국이다. 중국의 배가 너무 싸기 때문에 이것은 세계에서 견제할 수 없을 것이다. 너무 비싸게 돼가지고. 그래서 이게 이시바가 더 궁금해요. 한국이 왜 그렇게 할 수 있냐고.◎ 박정호 > 그것도 참 궁금해서 물어보고 싶을 것 같고.◎ 호사카 유지 > 예. 물어보고 싶은데. 또 일본이 이거 인정하는 부분이 있어요. 한국의 조선업계는 일본보다 훨씬 근대적으로 현대적으로 잘 만들어져있다. 그러니까 거기에도 비밀이 있다고 생각하는 거예요. 그러니까 이쪽에서는 약간의 노하우를 알려주고 그러면 이시바 쪽에서 뭔가 발표를 하면 이게 미국하고 좀 좋아지지 않아요, 일본이? 그러면 이시바의 지지율이 올라가요 또. 이런 것이 이루어질지는 미지수이지만.◎ 박정호 > 그렇죠. 어떤 내용일지 모르겠지만 일본에서는, 특히 이시바 정권에서는 바라는 게 있고. 이재명 대통령이 조금 도와주길 바라는 마음도 있을 것이다.◎ 호사카 유지 > 예. 그쪽에서는 그런 게 너무 많아요. 오히려 일본이 경제적으로 우위에 있다라는 시대가 아닙니다 지금. 여러 면에서 한국이 지금, 특히 트럼프 시대에 미국 공장이 너무 한국이 많아가지고요 일본은 그게 없으니까 관세에 너무나 걸려가지고.◎ 박정호 > 뭐 줄 게 없어요, 사실 일본이 트럼프한테.◎ 호사카 유지 > 정말 지금 일본이 고민에 빠졌어요. 그리고 5천5백억 달러를 미국에 투자한다고 하는데 이 투자 어디에 하느냐라는 부분들이 고민이고 한국은 뭐 다 결정되어 있어요. 조선업, 그리고 바이오, EV 배터리, 반도체. 다 결정되어 있고 공장들이 다 있고 또 만들겠다 이거잖아요. 일본이 앞으로 만들겠다고 하는데 그러면 트럼프 정권이 끝날 것이고. 지금 일본이 속도전에서 한국을 따라잡을 수 없어요, 현재는.◎ 박정호 > 아 그렇구나. 일본은 제가 볼 때, 제 느낌은 이시바 총리는 이재명 대통령이 와주는 것만 해도 너무 좋을 것 같고.◎ 호사카 유지 > 예. 그러나 폼을 잡아가지고. 일본이 뭔가 잘해준 것, 한일 관계에서 뭔가 얻은 것처럼 일단 만들어야 되잖아요. 이러한 부분에서 좀 조심해야 되는 부분도 있어요.◎ 박정호 > 우리가 그렇다고 우리 국익을 훼손하면서 할 수는 없으니까.◎ 호사카 유지 > 그러니까. 군사적인 부분은 정확하게 일본 한국 필리핀 여기는 하나의 전쟁 지역이다라는 이야기를 했지 않습니까? 원 시어터(One Theatre). 이것은 이재명 대통령이 아니라고 했기 때문에. 한반도는 하나의 시어터이고 또 필리핀 저긴 또 하나의 시어터이고 일본 은 또 하나의 시어터가 있기 때문에 세 개 정도의 시어터로 나누어지고 있는 게 현실이다라는 게 이쪽의 입장이거든요. 그러나 일본은 평화헌법의 한계가 있기 때문에 대만 유사시에는 한국군을 일본은 오히려 활용하고 싶은 마음이 있어가지고 이게 하나의 전쟁구역이다 이런 식으로 이야기를 하는데 이거는 절대 한국에서는 수용할 수가 없는 내용입니다. 이시바도 그런 생각을 갖고 있는 것이 포착되고 있기 때문에 이러한 이야기도 한일 간에서 이번에 나오면 그래도 거절할 수밖에 없는 부분들이 있어서 그러면 이시바가 또 어떻게 되나라는 걱정도 있어요. 그렇게 쉽지 않습니다. 굉장히 복잡해요 여러 면에서. 그래도 일단 한일 관계에 경제적인 부분에서의 발전은 가능할 것 같습니다.◎ 박정호 > 뭐 그것만으로도 이시바 정권에서는 이거 성과다라고 얘기할 수 있는 부분이 있을 것 같고. 그게 지금 초점이니까 어떻게 보면 경제적인 관세 협상 이 부분이기 때문에. 한일정상회담이 아마 그 경제적인 부분에 또 맞춰지지 않을까 생각이 들고. 지금 언론에서는 우리나라 언론에서도 그렇고 한일 공동선언, 새로운 공동선언이 나오냐 이것 좀 지켜보고 있습니다. 새로운 공동선언.◎ 호사카 유지 > 아무래도 이것은 아까도 말씀드렸습니다만 혹시 나온다면 혹은 그 토대가 만들어진다면 이시바 총리의 과거에 대한 반성 그리고 교훈으로 삼겠다. 이거 토대가 될 것이고. 한국에서는 이재명 대통령이 말씀하신 과거를 직시하면서 미래지향적인 한일 관계 이것이 좀 통합적으로 그런 어떤 말이 만들어질 것이 아닌가 그렇게 기대가 되는데. 그러나 너무 기대해도 안 되는 부분이 있어요. 왜냐면 이시바의 후견인은 스가 총리입니다. 스가 전 총리. 스가 전 총리가 2022년 총리 시절에 내각회의의 결정으로 과거 일본군 위안부라는 말을 쓰면 안 되고 그냥 위안부로 하자라든가 강제징용 문제도 강제징용이 아니라 조선인들이 전쟁 시에 일본에 와서 노동자가 되었다 그렇게 주장해야 되고 그렇게 후견인인 스가 전 총리 자체가 일제강점기에 대해서 이쪽의 주장을 전면적으로 부정하는 그러한 내용을 내각에서 결정해버렸어요. 그러니까 후견인이기 때문에 이 부분을 이시바도 너무 강하게 부정하기가 어려운 부분들이 있어가지고요. 그러나 과거의 전쟁에 대해서 이것은 침략 전쟁이었고 반성한다. 교훈으로 삼아야 된다. 이거는 충분히 말할 수가 있기 때문에, 이번에도 말했고. 그래서 이 내용을 어떻게 포장해 나가면서 좋은 담화로 이어지는지가 하나의 또 과제이고요. 우리는 현실을 좀 그래도 알고 있어야 된다. 일본 쪽에 아베는 아니더라도 스가도 그러한 한계점이 있다라는 것을 이해할 필요가 있다 그런 말씀을 드리고 싶습니다.◎ 박정호 > 너무 이제 기대를 해서도 안 되겠지만 어쨌든 이시바 총리가 패전일에 얘기했던 반성 부분이 좀 확장되고 그 선에서 또 이재명 대통령이 이제 얘기했듯이 위안부 징용 합의 뒤집지 않을 거다 뭐 이런 식의 얘기했던 이런 부분들이 공동선을 통해서 나올 가능성이 크다. 일단은 볼 수 있겠고. 경제 협력 그런 부분도 들어가면서. 그렇게 예상해볼 수 있겠군요.◎ 호사카 유지 > 네. 그러니까 위안부 징용 합의 이것을 뒤집지 않겠다라는 말은 나오지 않을 거예요. 그러나 과거의 합의를 지키면서라는 말은 나올 수가 있는 것 같아요. 그러나 아무래도 피해자 중심주의라는 것은 이거는 다 그러한 선언을 지킨다고 해도 이게 국제적인 합의 부분이기 때문에 그러한 이야기는 할 수가 있는 부분입니다. 그리고 한일 위안부 합의라든가 제3자 변제라고 해도 피해자가 거부를 하면 이건 못하게 돼 있어요. 이러한 피해자 중심주의. 피해자를 굉장히 중시하는 내용 이런 것은 충분히 들어갈 수가 있기 때문에. 그것을 또 일본이 어기면 일본이 합의를 어겼다 이렇게 되는 것이고. 사실은 현재까지만 해도요 한일 위안부 합의나 제3자 변제도 일본 쪽에서 굉장히 어기고 있거든요. 이것도 지적해야 되는 내용들이 있습니다.◎ 박정호 > 우리가 지적할 건 지적하면서 한일 공동선언을 통해 정상들이 함께 미래로 가는. 또 경제적인 부분에, 또 관세 대응을 어떻게 할 것이냐 여기에 대해서 좀 실용적인 결과가 나오기를 바란다 이렇게 볼 수가 있겠네요. 기대를 해보도록 하고. 지금 일본의 극우들, 극우에 대해서도 말씀 많이 해주셨는데. 우리 대한민국의 모습은 좀 어떻게 보고 있는지 이런 것도 좀 궁금합니다.◎ 호사카 유지 > 사실 일본의 극우의 참정당의 약진이라는 것이 거기 있었는데. 참의원 선거에서. 그거는 자민당에 대한 실망에서 왔습니다. 자민당 지지층이 참정당으로 나온 사람들을 지지하기 시작한 거죠. 그거는 자민당이 보수가 아니게 되었다라는 거죠. 뭐 이시바 총리가 되었으니까라기 보다. 이시바 총리가 되기 이전에 기시다 정권에서 LGBT 법을 통과시켰어요. 그러니까 동성애라든가 인정하자라는 내용. 그러니까 자민당은 이제 보수가 아니다. 이런 식으로 간 사람들 굉장히 많거든요.◎ 박정호 > 오히려 그러면 극우가 좀 더 힘을 얻고 있다. 어떻게 보면 그 사람들이 그쪽으로 뭉치고 있다는 생각이 드네요.◎ 호사카 유지 > 그런데 극우가 그냥 극우라기보다 그 사람들의 기본적인 주장은 일본 정부가 국민들을 너무 세금이라든가 공공요금이라든가 이게 합해서 국민부담율이라고 합니다. 그것으로 괴롭힌다. 국민부담율이 지금 47% 정도. 그러니까 30만 엔 가져가면 그 월급의 47%는 국가나 공공 지자체에 내야 되는 게 일본의 현실입니다. 한국은 세금하고 공공요금 기타 내야 되는 것이 40% 정도고요. 그러니까 극우라는 사람들이 거의 비슷하게 이야기하는 것은 이 국민부담율을 감세도 하고 모든 것을 합해가지고 일본인들이 내는 것을 35% 이하로 하겠다 이게 먹혀 들어가는 것입니다. 극우의 극우적인 주장 이상으로 그 사람들이 그러니까 포퓰리스트에요. 그런 면에서는. 아무래도 돈이 지금 일본 사람들이 굉장히 고생하고 있어요. 수입이 적은데 물가가 계속 올라가고 이런 부분을 극우들이 또 나서서 해결하겠다 이거니까 이시바라든가 또 진보계의 입헌민주당 쪽에서는 다 계속 세금을 거두겠다라는 그러한 일본 재무성을 계속 돕는 정책을 내놓고 있다라고 해서 기존의 보수든 진보는 다 안 된다. 이게 일본의 새로운 극우가 등장하고 결국은 일본 국민의 생활을 다 가장 생각하는 것은 우리 새로운 극우들이다. 이게 먹혀 들어가요. 이것입니다. 이게 뭐 사상이 어떻다 뭐 과거 일본이 전쟁도 잘했다 뭐 그런 이야기도 하지만 가장 중심은 부담율을 덜어주겠다.◎ 박정호 > 아 그런 면에서 극우가 또 힘을 얻고 있다. 자 일본의 상황 그렇다고 하면 대한민국의 모습을 보면 국민의힘이라고 있습니다. 지금 제1야당이긴 하지만. 지금 전당대회 흐름, 또 윤석열 전 대통령, 윤석열 정권을 계속해서 서포트하는 그런 모습을 보면 국민의힘이 제대로 된 정당이 맞느냐 이런 생각을 하시는 분들 또 많을 것 같고.◎ 호사카 유지 > 저도 그렇게 생각합니다. 일본 극우들도요, 산케이 신문이 극우의 대표잖아요 사실. 산케이 신문이 윤석열 대통령이 대단히 잘못했다고 기사를 냈어요. 그거는 벌써 1월 말이었어요. 1월 말에 그게 결정적인 사건이 1·19 폭동 사태였습니다. 일본은요 극우라고 해도 폭력은 쓰지 않습니다. 이게 아무리 극우라고 해도 논리로 해야만이 민주주의가 지켜진다. 민주주의 안에서의 극우지 민주주의를 파괴하는 것이 극우가 아니다. 이게 일단 일본 극우들이 지키는 부분이에요. 그것을 윤석열, 그리고 윤석열 지지자들이 넘어섰다. 그리고 부정선거라는 근거 없는 루머를 계속 윤석열 대통령 자체가 주장했다. 이거 일본 극우가 비판하고 있어요. 재밌어요. 그래서 한국의 보수 정당, 그러니까 국힘을 말하고 있는 거예요 사실상. 거기가 무너졌다. 그래서 새로운 한국의 보수 세력을 오히려 일본 쪽에서 도와줘서, 일본 극우가 도와줘서 재건을 해야 되겠다 이렇게까지 이야기를 해요.◎ 박정호 > 이게 뭡니까 진짜. 일본에서 우리나라 보수가 무너져서 재건을 해줘야 된다 이 얘기를 극우가 하고 있다, 일본 극우가.◎ 호사카 유지 > 그러니까 일본 극우는 그렇게 하면서라도 한국을 놓치고 싶지 않은 거예요.◎ 박정호 > 그러니까 윤석열이 이렇게 지금 파면돼서 교도소에 구치소에 있는 게 극우들 입장에서는 아 참 좋은 기회 놓쳤다 얼마나 또 하겠습니까.◎ 호사카 유지 > 처음은 그랬는데 이거 너무하네. 그러니까 버렸어요 1월 말에. 아직은 탄핵 이전이잖아요. 탄핵 이전에 이미 3개월쯤 전에 일본은 윤석열은 안 된다. 일본 극우가. 결론으로 내렸어요. 그때쯤, 이것은 루머일 수도 있는데 일본 쪽의 자금이 떨어졌대, 한국 안에서. 이거 루머로 들었어요.◎ 박정호 > 아 일본의 자금이 한국에서 떨어졌다.◎ 호사카 유지 > 일본 극우에서 많이 도와줬대요.◎ 박정호 > 도와줬는데. 어 그래서 요즘에 보면 윤 어게인 이런 집회나 이런 게 잘 없고 사람도 적어졌나?◎ 호사카 유지 > 그러니까 돈이 없으니까. 네. 그러니까 거기도 잘 모르겠지만 제가 그러니까 그 이후에요. 예를 들면 어떤 사람이 이렇게 윤 어게인이나 윤 지지자들이 모였을 때 앞에 나와가지고 말하는 거예요. 오늘 돈이 없어. 그렇게. 그러면 오신 분들이 그냥 해산을 해요. 돈이 없다고 하니까. 이게 그, 이거는 물론 루머이긴 하지만. 그 정도로. 그거는 딱 맞아떨어져요. 일본 극우가 이거 안 되겠네. 예. 그러니까 일본 극우도 뭐 배후에는 뭘 할지 모르지만 그렇게 대놓고 폭동 사태를 일으킨다 이거는 용납할 수가 없는 거예요. 그러면 어떻게 사람들이 따라오냐 이거에요.◎ 박정호 > 그렇죠. 폭력을 쓰는데 어떻게 하겠느냐. 근데 지금도 윤석열 윤 어게인을 외치면서. 특히 그 사람, 전한길 이름이 계속 나오고 있지만 그 사람이 또 장동혁 대표를 밀고 있다. 장동혁 대표 후보가 대표 진짜 되는 게 아니냐 이런 얘기가 나올 정도니까. 일본에서 볼 때도 와 이거 말이 안 된다.◎ 호사카 유지 > 물론 일본 안에서도 제가 보기에는 일본 극우는 산케이 신문이나 그런 것을 통해서 마땅한 상식적인 이야기를 하면서 뒤에서 뭘 하는지를 몰라요. 이게 양면성이 있기 때문에 그거는 양쪽 잘 봐야 되는 부분인데 그러나 지금은 오히려 이재명 정부에 파고들어야 되겠다. 왜냐면 이재명 대통령이 우리는 중도보수다 그런 식으로 이야기를 했기 때문에.◎ 박정호 > 아 보수가 여기인가 봐 이러면서.◎ 호사카 유지 > 이제 진짜 보수는 이쪽에 있네.◎ 박정호 > 아 그러면서 여기 윤 어게인 이 폭동, 폭력 쓴 사람은 아니고. 얘는 진짜 아니고 이재명 정부한테 좀 얘기를 해봐야겠네 이런 생각.◎ 호사카 유지 > 예. 아 이거는 가능성이 있네라고 해서 산케이 신문에서 또 일본 극우의 대표적인 사람이 이러한 한국의 무너진 보수를 재건할 수 있는 유능한 사람들이 있다라고 해서 조갑제 씨 거론했고요 그 이후에는 정규재 씨도 거론했습니다. 일본 극우 쪽에서. 이거 뭐 산케이 신문에 나온 이야기니까.◎ 박정호 > 그러니까 이제 보수 논객들이 가고 있다. 이재명 대통령을 지지했다.◎ 호사카 유지 > 이거 연결되어 있는 것으로 저는 생각하고 있는데요. 물론 그러나 상식적인 건전한 보수의 재건이라는 부분에서. 그리고 이재명 대통령도 뭐 보수라고 하니까 이거 일본 극우에서는 잘 되면 이재명 정권도 접수해야 되겠네 그런 것을 생각하는 게 일본 극우이거든요.◎ 박정호 > 뭐 꿈은 누구나 꿀 수 있으니까.◎ 호사카 유지 > 왜냐면 일본 극우가 필요한 것은 한반도에요. 남한이에요. 이게 남한하고 함께 가야만이 일본 극우는 살아남을 수가 있어요.◎ 박정호 > 왜요?◎ 호사카 유지 > 왜냐면 일본 극우의 기본적인 생각은 반공친미거든요. 반공친미를 외치는 또 하나의 실체가 남한에 필요해요. 그러니까 이 사람들이 일본 극우가 2006년에 정확하게 이야기한 것은 그때는 한나라당이었지만. 그때도 한나라당은 아니래요. 그때. 왜냐면 평화통일을 말하고 있다. 우리는 북한하고 싸워야 된대 일본 극우들이. 그러니까 북한하고 끝까지 싸우는 남한의 세력은 뉴라이트다. 그래서 뉴라이트를 지원하겠다고 2006년에 어떤 책에 정확하게 써요. 일본 극우가.◎ 박정호 > 그래서 그 당시에 뉴라이트가 정말 엄청 바람이 불었었어요. 그 당시에.◎ 호사카 유지 > 그러니까요. 그 다음 해에 2007년 이명박 대통령을 지원하는 단체 중 아주 큰 게 뉴라이트 연합이었죠.◎ 박정호 > 맞아요. 뉴라이트 출신 국회의원도 등장을 했었고 당시에. 기억이 납니다. 아 그렇게 또 연결돼 있고. 그런 일본의 야욕을 우리가 항상 경계하면서. 물론 이번에 이시바 총리와의 정상회담도 결과가 좋게 나와야겠지만 그런 극우의 목소리는 항상 경계하면서 우리가 제대로 판을 보고 있어야 된다.◎ 호사카 유지 > 그리고 일본 극우들은요 전략적이에요. 그냥 주먹을 휘두르는 사람들 아니에요. 한국은 주먹을 휘두르는 사람들이 좀 있지만 일본 극우는 너무나 공작을 하는 거예요. 공작. 공작이에요. 이거는 일제강점기부터 일본이 해왔던 수법이기 때문에 이거 잘 알아야 되는 거예요. 그거는 그러니까 일제강점기 이전에 1905년쯤부터는 일진회를 만들었고. 그거 일본 극우들이거든요. 그런 식으로 자신들하고 통하는 세력을 한반도에 어떻게 만드는가라는 것이 주된 일본 극우들이 생각이고요. 항상 그러니까 일본은 외세로서 완벽하게 들어오지는 못하지만 여기에 친일파 혹은 친일 세력을 만들어가지고 그 사람들을 동원해서 한국을 움직인다. 물론 일제강점기에는 일본이 다 들어왔지만 그 이전, 그리고 그 이후는 일본이 직접적으로 못 하니까. 그래도 한반도는 중요하다. 한반도, 특히 현재는 남한. 남한을 잃어버리면 일본이 고립된다 항상 있습니다.◎ 박정호 > 그래요. 그러면 윤석열이 이렇게 사라진 이런 상황들. 일본 극우들 입장에서는 참 안타까운 기회를 놓쳤다 이런 생각 할 수도 있을 것 같고.◎ 호사카 유지 > 네. 그러나 그것으로 끝나지 않는다. 일본 극우, 그리고 일본의 강경 보수의 입장은 항상 남한이 필요하고 한반도가 필요하고.◎ 박정호 > 계속 호시탐탐 노릴 것이다.◎ 호사카 유지 > 그거는 메이지 시대부터 똑같습니다. 메이지 시대부터.◎ 박정호 > 그래요. 그걸 잊으면 안 되겠네요.◎ 호사카 유지 > 아주 옛날로 가면 임진왜란도 마찬가지입니다. 한반도를 발판으로 해가지고 중국으로 간다. 이게 또 2차 세계대전 태평양 전쟁도 한반도를 발판으로 만주를 얻고 그다음에 중국. 이게 똑같아요. 기본은 똑같아요.◎ 박정호 > 역사가 반복이 됐었는데 이번에.◎ 호사카 유지 > 네. 형태를 달리하면서. 그러니까 그 윤석열이라는 괜찮은 사람이 있네라고 해서 이게 완전히 일본이 말하는 것을 다 수용.◎ 박정호 > 그러니까. 절호의 기회를 얻었다라는 생각을 했을 텐데.◎ 호사카 유지 > 그리고 미국도 그러한 한국하고 일본이 사이좋게 되는 것을 원하니까.◎ 박정호 > 항상 원했죠. 미국은.◎ 호사카 유지 > 극우는 뉴라이트다. 뉴라이트가 들어오면 일본 쪽에서 말하는 것 다 수용한다. 이게 한일 관계가 좋아지는 것이다. 한미일 관계가 더 좋아지는 것이고 그러니까 한국 안에서 한국의 정체성을 주장하는 이러한 독립운동계 사람들의 목소리 죽여야 되겠다. 이게 뉴라이트에요.◎ 박정호 > 그렇네요. 아 이거 우리가 경계를 해야겠고요 항상 잊으면 안 됩니다.◎ 호사카 유지 > 항상 외세로서 일본이 들어와가지고 한반도를 접수하면서 한반도를 발판으로 하여서 그 다음 중국이다. 일본의 외교정책에요. 물론 외교정책으로서의 말로 이렇게 나와 있습니다. 남한은 지정학적으로 북한 문제, 나아가서 중국 문제를 해결하기 위한 대단히 중요한 지역이다. 지정학적으로. 예. 이게 다 그 말이거든요. 그날이거든요. 그게 지금 외교 총서에도 나와 있고 일본의 전략적인 책자들에 다 남아있습니다. 일본이 남한을 보는 눈은 그러한 공작적인 전략적인 지정학적인 눈으로 보고 있기 때문에 이거 잊어서는 안 된다. 이거는 일본에 어떤 정권이 들어서도 기본은 똑같아. 역사가 그렇게 흘러왔기 때문에.◎ 박정호 > 알겠습니다. 아 이거 항상 우리가 생각을 해야 되겠고요. 사실 이번에 이제 건진 법사 법당 은신처에, 생활하는 곳에 아마테라스 일본 신 신상이 발견됐다 막 그러고 하니까.◎ 호사카 유지 > 그러니까. 그거는 일제강점기에 아마테라스는 조선 신 그 위의 신이었고요. 한국을 지배하는 것은 일왕이자 일왕의 조상으로서의 아마테라스였습니다. 이거 어떻게 되어 있냐고 하면 아마테라스의 후손이 일왕이에요. 일본은 그렇게 돼 있어요. 그러니까 일본에서도 일왕이 지배하는 한반도. 그 일왕들의 시작이 아마테라스라는 여신이다. 그러니까 한국에 당시 있었던 모든 신사, 신궁에 중심 신으로서 여신 아마테라스가 있었던 것이고. 이것은 한국을 식민지화하는 기본적인 개념이에요. 그러니까 당시 신사참배를 다 강요한 거잖아요. 그 조선총독부가 신사참배만 하면 기독교든 뭐 이슬람교든 불교든 한국의 어떤 종교든 허용했지만 신사참배를 하지 않는 기독교도 다 감옥에 집어넣고, 불교도 다 감옥에 집어넣었어요. 아마테라스만 참배하면 되고 일왕에게만 참배하면 된다. 그게 일본의 기본적인 사상이에요. 신도 사상. 그리고 일본제국으로 만들 때의 하나의 사상의 중심에 아마테라스가 있는 거예요. 이거 한국에서는 그러한 교육을 지금 하고 있는지 모르겠지만 일본의 기본이에요.◎ 박정호 > 일본의 기본이. 근데 그게 건진 법사 거기에서 발견돼가지고.◎ 호사카 유지 > 그러니까 그거는 일본제국주의라는 것을 갖다 붙이면 한국도 잘 될 것이고, 일제강점기처럼. 그 생각이죠. 일제강점기는 지금보다 훨씬 잘 된 시대가 아니었는가라는 뉴라이트적인 생각이고 일본이 한국을 근대화시켜준 거 아니냐라는 모든 것을 수용하는 그러한 표시가 아마테라스거든요.◎ 박정호 > 아 그게 건진 법사와 발견됐고. 결국에는 이른바 이제 윤건희 정권이 그 사상적인 생각의 뿌리에서 시작된 게 아니냐.◎ 호사카 유지 > 그러니까 윤석열 자체가 그것을 수용했는지는 모르겠지만. 그러나 그런 것을 수용하게 만드는 뉴라이트 세력들이 주변에 굉장히 많이 있었다는 거죠. 결국은 그 중심은 아마테라스에요.◎ 박정호 > 아 그런 의미가 있군요. 야 이게 지금 발견되고. 윤석열이 해왔던 행태를 보면 거의 뭐 일본에 다 퍼주는 그런 모습 보였으니.◎ 호사카 유지 > 그렇죠. 단군을 그렇게 모셔야 되는 거 아닌가.◎ 박정호 > 단군을. 하하하.◎ 호사카 유지 > 단군. 한국이면. 안 그래요?◎ 박정호 > 그러게요. 단군 우리 할아버지 모시고 해야 되는데 아마테라스는 웬 말이냐.◎ 호사카 유지 > 그러니까 왜 아마테라스에요. 일본은 또 단군을 접수하려고 일제강점기에 단군은 아마테라스의 동생이었다라는 거 만들었어요. 그렇게 해서 일본의 여러 신사에 아마테라스가 중심 신이고 그 두 번째 신으로 단군을 모시는 신사도 있었어요. 이게 그러니까 한국을 접수하겠다. 사상적으로도, 종교적으로도. 이게 일제강점기 일본의 학자들이 온갖 왜곡을 만들어가지고 한국을 지배하는 많은 정책을 내놨습니다.◎ 박정호 > 야. 그거 진짜 잊으면 안 되고요. 아마테라스가 이번에 등장하면서 또다시 뉴라이트, 이런 사상의 뿌리 우리가 어떻게 잘 경계하고 대비할 것이냐 이것도 정말 중요해 보인다 이런 생각을 해보게 됩니다. 자, 이제 한일정상회담이 코앞입니다. 끝으로 우리 교수님 가시기 전에 이재명 대통령에게 조언의 말씀 아니면 뭐 이걸 좀 생각을 더 해보고 여기에 좀 경계를 더 해야 한다 이런 말씀, 꼭 하고 싶은 말씀이 있다면 듣고 마무리하겠습니다.◎ 호사카 유지 > 아 예. 이재명 대통령이 잘할 것으로 생각하고요. 아무래도 국익 중심의 실용 외교. 여기서 벗어나지 않을 것이고 머리가 너무 좋으신 분이기 때문에 유연하게 그런 부분에서 일본에도 어느 정도 호감적인 부분을 주면서도 한국의 국익을 확실하게 지킬 것으로 믿고 있습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 저희 결과 나오면 또 시간 될 때 교수님 말씀 더 들어보도록 하겠습니다. 교수님 고맙습니다.◎ 호사카 유지 > 고맙습니다.◎ 박정호 > 네. 감사합니다. 지금까지 호사카 유지 교수와 함께 한일정상회담 앞두고 일본과 관계 또 정상회담에서 다뤄질 부분들을 짚어봤습니다.