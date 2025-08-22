이재명 정부 첫 R&D 예산 35조3천억, 쓰이는 곳을 봤더니...

정부가 내년도 연구·개발(R&D) 예산을 올해보다 19.3% 증가한 35조3000억 원으로 책정했다. 액수로는 역대 최대 규모다.
이재명 정부 첫 번째 R&D 예산은 2023년 윤석열 정부가 '과학기술계 카르텔'을 이유로 예산을 난도질 하며 대폭 삭감했을 당시 26조5000억 원보다 8조8000억 원이 늘어난 규모다. 과거 2년 전 과학기술계를 뒤 흔들었던 논란을 매듭짓고 안정화를 추진하는 동시에 인공지능(AI) 투자 예산을 올해 보다 2배 이상 늘리면서 미래 성장 동력 확보에 초점을 맞췄다.
과학기술정보통신부가 22일 내놓은 2026년 예산을 보면, 올해(2025년) 예산 29조6000억 원보다 5조7000억 원 늘어난 규모로 편성됐다. 특히 정부 R&D 가운데 핵심 과학기술 진흥과 대형 연구시설 구축 등에 사용되는 주요R&D 예산안 올해보다 21.4% 늘어난 30조1000억 원이 배정됐다.
이들 예산은 두 가지 큰 축으로 운영된다. 하나는 '기술주도 성장'을 위해 생산성 대도약, 미래전략 산업 육성과 업그레이드에 쓰인다. 또 하나는 '모두의 성장'을 위해 연구현장 복원과 지속가능한 연구생태계 전환에 쓰인다.
특히 인공지능(AI) 분야 육성이 핵심이다. 올해보다 2배가 넘는 106.1% 증가한 2조3000억 원의 예산이 투입된다.
구체적으로 ▲독자적 AI 위한 범용인공지능(AGI), 경량·저전력AI 등 차세대 AI 기술에 집중 투자 ▲피지컬AI의 글로벌 주도권 확보 위한 원천기술·파운데이션 모델 확보, 실증 등 지원 ▲연구개발부터 AI 서비스 활용까지 AI 인프라 생태계 강화 ▲AI 고속도로 실현 ▲고성능 GPU 활용한 연구 수요 대응 ▲GPU 자원 공유·관리 위한 AI 반도체(NPU, PIM) 기반 클라우드 핵심기술의 국산화 지원 ▲온 국민이 AI를 안정적으로 활용하는 'AI 기본사회' 전환 가속화 등에 쓰일 예정이다.
에너지 분야에서는 재생에너지 중심의 이른바 '에너지 대동맥'을 구축, 차세대 주력 산업으로 육성하는 정책이 추진된다. 이를 위해 전년 대비 19.1% 증가한 2조6000억 원이 책정됐다. 국가전략기술 분야에는 8조5000억 원(29.9% 증가)을 배정, 뛰어난 전략기술 확보해 첨단산업을 육성한다는 계획이다.
방위산업 분야에서는 국방과학기술 혁신으로 방위산업을 발전시키고자 3조9000억 원(25.3% 증가)을 투입한다. 중소벤처 분야에는 '혁신으로 여는 성장의 새 길'이란 목표 아래 3조4000억 원(39.3% 증가)을 배정했다.
무너진 연구생태계 회복으로 '모두의 성장'을 제시한 정부는 기초연구 분야 예산을 전년 대비 14.6% 늘어난 3조4000억 원을 배정하고, 창의·자율 기반의 기초과학 생태계 수준을 더욱 높인다는 목표를 제시했다.
이공계 인재 양성을 위한 예산도 늘었다. 최고급 인재가 성장하고 모여드는 인재강국 실현을 위해 1조3000억 원(35.0% 증가)이 투입된다. 석·박사급 고급 인재에 대한 처우 개선을 통해 최고 인재로 성장할 수 있도록 돕고, 해외 인재의 국내 영입을 위한 글로벌 수준의 연봉과 안정적인 연구비·정착비가 지원될 예정이다.
출연기관이 국가적 임무 중심 기관으로 혁신하도록 4조 원(17.1% 증가)이 지원된다. 예를 들어 PBS(Project-Based System, 출연기관 연구자가 과제 수주를 통해 기관 인건비를 확보하는 제도)를 향후 5년 동안 단계적으로 폐지해 연구자가 인건비를 확보하는데 부담없이 연구에만 전념할 수 있도록 하는 등 기관 출연금 재배분이 실시된다. 그 첫 걸음으로 내년에 약 5000억 원 규모의 전략연구사업을 신설하는 등 재정구조를 재설계한다.
지역 경제의 활력을 높이기 위한 예산도 배분됐다. 전년보다 54.8%나 증액된 1조1000억 원이 지역 주도의 자율R&D 등 지원에 쓰인다. 또 재난 안전 대응을 위해서는 2조4000억 원(14.2% 증가)을 책정했다.
배경훈 과기정통부 장관은 "이번 R&D 예산안은 역대 최대 규모로서 연구생태계의 회복을 넘어 완전한 복원과 진짜 성장 실현을 위해 파격적으로 확대했다"면서 "안정적이고 예측 가능한 R&D 투자시스템을 통해 과학기술계와 함께 지속 가능한 연구생태계를 확립해 나갈 계획"이라고 전했다.
한편, 이날 발표된 2026년도 R&D 예산안은 다음 달 초까지 국회에 제출될 예정이다.