이재명 정부 첫 R&D 예산 35조3천억, 쓰이는 곳을 봤더니...

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 용산 대통령실에서 열린 제1회 국가과학기술자문회의 전원회의에서 참석자 소개에 박수치고 있다. 2025.8.22 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년도 투자 규모 및 주요R&D 10대 핵심 투자분야 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년도 주요R&D 예산 전체모습 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

정부가 내년도 연구·개발(R&D) 예산을 올해보다 19.3% 증가한 35조3000억 원으로 책정했다. 액수로는 역대 최대 규모다.이재명 정부 첫 번째 R&D 예산은 2023년 윤석열 정부가 '과학기술계 카르텔'을 이유로 예산을 난도질 하며 대폭 삭감했을 당시 26조5000억 원보다 8조8000억 원이 늘어난 규모다. 과거 2년 전 과학기술계를 뒤 흔들었던 논란을 매듭짓고 안정화를 추진하는 동시에 인공지능(AI) 투자 예산을 올해 보다 2배 이상 늘리면서 미래 성장 동력 확보에 초점을 맞췄다.과학기술정보통신부가 22일 내놓은 2026년 예산을 보면, 올해(2025년) 예산 29조6000억 원보다 5조7000억 원 늘어난 규모로 편성됐다. 특히 정부 R&D 가운데 핵심 과학기술 진흥과 대형 연구시설 구축 등에 사용되는 주요R&D 예산안 올해보다 21.4% 늘어난 30조1000억 원이 배정됐다.이들 예산은 두 가지 큰 축으로 운영된다. 하나는 '기술주도 성장'을 위해 생산성 대도약, 미래전략 산업 육성과 업그레이드에 쓰인다. 또 하나는 '모두의 성장'을 위해 연구현장 복원과 지속가능한 연구생태계 전환에 쓰인다.특히 인공지능(AI) 분야 육성이 핵심이다. 올해보다 2배가 넘는 106.1% 증가한 2조3000억 원의 예산이 투입된다.구체적으로 ▲독자적 AI 위한 범용인공지능(AGI), 경량·저전력AI 등 차세대 AI 기술에 집중 투자 ▲피지컬AI의 글로벌 주도권 확보 위한 원천기술·파운데이션 모델 확보, 실증 등 지원 ▲연구개발부터 AI 서비스 활용까지 AI 인프라 생태계 강화 ▲AI 고속도로 실현 ▲고성능 GPU 활용한 연구 수요 대응 ▲GPU 자원 공유·관리 위한 AI 반도체(NPU, PIM) 기반 클라우드 핵심기술의 국산화 지원 ▲온 국민이 AI를 안정적으로 활용하는 'AI 기본사회' 전환 가속화 등에 쓰일 예정이다.에너지 분야에서는 재생에너지 중심의 이른바 '에너지 대동맥'을 구축, 차세대 주력 산업으로 육성하는 정책이 추진된다. 이를 위해 전년 대비 19.1% 증가한 2조6000억 원이 책정됐다. 국가전략기술 분야에는 8조5000억 원(29.9% 증가)을 배정, 뛰어난 전략기술 확보해 첨단산업을 육성한다는 계획이다.방위산업 분야에서는 국방과학기술 혁신으로 방위산업을 발전시키고자 3조9000억 원(25.3% 증가)을 투입한다. 중소벤처 분야에는 '혁신으로 여는 성장의 새 길'이란 목표 아래 3조4000억 원(39.3% 증가)을 배정했다.무너진 연구생태계 회복으로 '모두의 성장'을 제시한 정부는 기초연구 분야 예산을 전년 대비 14.6% 늘어난 3조4000억 원을 배정하고, 창의·자율 기반의 기초과학 생태계 수준을 더욱 높인다는 목표를 제시했다.이공계 인재 양성을 위한 예산도 늘었다. 최고급 인재가 성장하고 모여드는 인재강국 실현을 위해 1조3000억 원(35.0% 증가)이 투입된다. 석·박사급 고급 인재에 대한 처우 개선을 통해 최고 인재로 성장할 수 있도록 돕고, 해외 인재의 국내 영입을 위한 글로벌 수준의 연봉과 안정적인 연구비·정착비가 지원될 예정이다.출연기관이 국가적 임무 중심 기관으로 혁신하도록 4조 원(17.1% 증가)이 지원된다. 예를 들어 PBS(Project-Based System, 출연기관 연구자가 과제 수주를 통해 기관 인건비를 확보하는 제도)를 향후 5년 동안 단계적으로 폐지해 연구자가 인건비를 확보하는데 부담없이 연구에만 전념할 수 있도록 하는 등 기관 출연금 재배분이 실시된다. 그 첫 걸음으로 내년에 약 5000억 원 규모의 전략연구사업을 신설하는 등 재정구조를 재설계한다.지역 경제의 활력을 높이기 위한 예산도 배분됐다. 전년보다 54.8%나 증액된 1조1000억 원이 지역 주도의 자율R&D 등 지원에 쓰인다. 또 재난 안전 대응을 위해서는 2조4000억 원(14.2% 증가)을 책정했다.배경훈 과기정통부 장관은 "이번 R&D 예산안은 역대 최대 규모로서 연구생태계의 회복을 넘어 완전한 복원과 진짜 성장 실현을 위해 파격적으로 확대했다"면서 "안정적이고 예측 가능한 R&D 투자시스템을 통해 과학기술계와 함께 지속 가능한 연구생태계를 확립해 나갈 계획"이라고 전했다.한편, 이날 발표된 2026년도 R&D 예산안은 다음 달 초까지 국회에 제출될 예정이다.