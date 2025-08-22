아득히 먼 옛날, 대구를 배회하는 공룡들이 있었다

큰사진보기 ▲새벗도서관 길 위의인문학 강의 중 ⓒ 김명희 관련사진보기

"용두골 입구에 파동바위 그늘과 수달 보호 구역이 있으니 놓치지 않고 답사해야 합니다. 고산골에는 공룡 발자국 화석, 연흔, 건열, 법장사 3층석탑, 용두토성 등등 꼭 보아야 할 것들이 많습니다. 정상부 주능선에 올라가면 앞산의 화산 폭발 지역이었다는 사실을 증언하는 주상절리도 있습니다."

"왜군들은 고산사 절집들을 모두 불태우고 탑도 조각조각 부수어 버렸지요. 370년이나 세월이 흐른 뒤 여기저기 드문드문 남아 있는 석재들을 주워 간신히 탑을 다시 만들었습니다. 하지만 신라시대 당시의 탑재가 별로 남아 있지 않아 현대의 화강암으로 몸돌 대부분을 채웠습니다. 현지 입간판이 '대략 복원했다'라고 특이하게 안내하는 것은 그런 이유에서입니다."

"용두토성은 청도 방향에서 북진해 쳐들어오는 왜적을 지키기 위해 통일신라 말 또는 고려 초기에 축조한 산성입니다. 역시 일본인의 침략성이 깃들어 있는 곳입니다. 뿐만 아니라 용두토성은 1942년과 1943년에 걸쳐 대구상업학교 태극단 학생들이 일제에 맞서 싸울 날을 기다리며 군사훈련을 했던 곳입니다. 26명의 학생들이 붙잡혀 4명이 옥사와 고문 후유증으로 순국하였습니다. 안내판에 그 사실이 언급되어 있지 않는 점이 참으로 안타깝습니다."

강의 중인 김해경 강사(대구 새벗도서관)

"고산골에는 일제 강점기 역사 유적이자 고대 군사 시설인 용두토성이 있습니다. 통일신라시대 문화유산이자 임진왜란 역사 유적인 법장사 3층 석탑이 있습니다. 화산 유적인 주상절리도 있고, 1억 년 전 안팎의 자연 유산인 공룡 발자국, 연흔, 건열 유적도 있습니다."

대구 앞산 용두골과 고산골을 다룬 강연회가 지난 21일 오후 7시부터 9시까지 새벗도서관에서 열렸다. '2025년 길 위의 인문학' 프로그램의 일부로 진행된 '대구 앞산 용두골과 고산골의 자연 역사문화유산' 강의는 김해경 대구경북역사바로알기시민모임 회원이 맡았다.김 강사는 "바위그늘은 구석기인의 삶을 엿볼 수 있는 유적입니다. 그런데 파동바위 그늘은 석기시대 유물이 출토되지 않고 청동기시대 유물인 민무늬 토기의 파편만 발굴되었습니다"라면서 "고고학은 증거물을 근거로 성립되는 학문입니다. 외형상 바위 그늘로 추정되지만 구석기 유물이 나오지 않았으므로 파동바위 그늘을 구석기시대 유적으로 규정할 수는 없는 것입니다"라고 해설했다.또 김 강사는 "바위 그늘을 답사하는 경우 유의점은 첫째, 암석이 크고 비스듬하다는 것입니다. 그래야 그늘을 만들어주고 비와 눈, 그리고 맹수로부터 사람을 보호해줄 수 있습니다. 둘째, 물가에 있다는 사실입니다. 그래야 물고기를 잡아먹는 일이 가능하죠. 셋째, 산 중이 아니라 산비탈 맨 아래에 있다는 것입니다. 산중에 있으면 맹수로부터 보호를 받을 수 없지 않겠습니까?"라고 보충해 설명했다.용두골에서 신천을 따라 내려오면 상동교에 닿는다. 상동교에서 앞산으로 들어가면 그곳이 고산골이다. 고산골이라는 이름은 신라시대 때 이 골짜기에 고산사라는 절이 있는 데서 유래했다. 고산사는 1592년 임진왜란 당시 왜군에 의해 완전히 파괴되었고, 1961년에야 절집을 새로 지어 법장사라 부르면서 탑만 어렵사리 복원했다.김해경 강사는 "그래도 법장사 3층석탑은 앞산 유일의 건축물 지정 문화유산입니다. 문화유산자료로 등재되어 있죠"라면서 "다보탑이나 감은사 쌍탑만큼 예술성을 자랑하지는 못하지만, 일본인의 침략성과 무도함을 확인할 수 있는 '역사유산'이라는 사실도 간과해서는 안 되겠습니다. 그런 점에서 고산골에 오면 용두토성을 꼭 답사해야 합니다"라고 해설을 이어갔다.용두토성 답사를 마치고 다시 산 아래로 내려오면 공룡공원이 있다. 고산골에 공룡공원이 조성된 것은 이곳 골짜기에서 공룡 발자국이 발견되었기 때문이다. 아득한 옛날 대구는 땅이 아니라 거대 호수였고, 물가를 배회하면서 공룡들이 풀을 뜯어먹고 살았다. 그 이후 긴 시간이 경과하면서 금호강 등에서 실려 온 흙이 대구 분지를 메웠다. 물 속에 있던 바위가 햇볕에 노출되면서 갈려져 건열 화석이 남았고, 물가 있어 줄기차게 물살에 시달린 바위 표면에 물결 자국 연흔이 남았다.길 위의 인문학 강의에 참여해서 들어보니 "대구는 볼 것 없는 곳이 아닙니다. 고산골만 해도 이렇게 많은 유산들이 있지 않습니까. 대구를 자랑하고, 시민으로서 자긍심을 가져주시면 좋겠습니다"라는 김해경 강사의 말에 공감이 갔다. 오는 28일 오후 7시에도 새벗도서관을 찾을 생각이다. 강의 주제는 '대구 앞산 큰골의 역사문화자연유산'이다.