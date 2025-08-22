"내 손으로 우리 동네 바꿔볼까?" 동작구, 2026년도 주민참여예산 엠보팅 실시

큰사진보기 ▲2026년 예산편성을 위한 동작구 주민참여예산 온라인 주민투표 홍보 포스터 ⓒ 동작구 관련사진보기

AD

서울시 동작구(구청장 박일하)는 '2026년도 주민참여예산' 사업 선정을 위한 전자투표(엠보팅)를 실시한다고 21일 밝혔다.'엠보팅(M-voting)'은 '모바일(Mobile)'과 '보팅(Voting)'을 합친 용어다. 동작구는 2015년 자체 모바일 시스템 '스마트뷰'를 통해 주민참여예산 투표를 시범 운영했으며, 2016년부터는 서울시 엠보팅 시스템을 본격 도입해 활용하고 있다.주민참여예산은 예산 편성 과정에 주민이 직접 참여해 사업을 제안하고 결정하는 대표적인 주민자치 제도로 매년 운영되고 있다.구는 지난 5월 말까지 접수된 총 374건의 사업 제안에 대해 ▲법령·조례 저촉 및 사업 중복 여부 ▲사업비 적정성 등 타당성을 검토했다. 그 결과 총 42건(구 단위 3건, 동 단위 39건)을 적격사업으로 분류해 투표 대상으로 선정했다. 대상 사업은 15개 동에 1~9건씩 분포돼 있으며, 투표 결과에 따라 총 10억 원 한도 내에서 최종 사업이 결정된다.전자투표는 오는 8월 22일 오전 9시부터 9월 4일 오후 6시까지 2주간 진행된다. 참여 방법은 서울시 엠보팅 시스템을 통해 모바일 또는 PC로 접속하면 된다. 동작구에 거주하는 14세 이상 주민이라면 누구나 투표할 수 있다.구는 주민투표 결과를 100% 반영해 최종 사업을 확정하고, 오는 9월 열리는 '주민참여예산 선정사업 발표회'에서 결과를 공개할 예정이다. 선정된 사업 제안자에게는 득표 순위에 따라 ▲1등 30만 원(2명) ▲2등 20만 원(2명) ▲3등 10만 원(2명) ▲4등 이하 3만 원(30명)의 동작사랑상품권이 지급된다.구 관계자는 "주민들이 제안한 사업이 바로 내년도 구정에 반영되는 만큼, 주민 참여가 곧 정책 실행으로 이어지는 의미 있는 제도"라고 설명했다.박일하 동작구청장은 "사업 제안부터 선정까지 주민의 손으로 결정하는 주민참여예산제는 재정 민주주의의 꽃"이라며 "동별로 꼭 필요한 사업이 선정될 수 있도록 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.