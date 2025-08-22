"지금 낙동강은 거대한 녹조 공장 ... 모든 구간 짙은 녹색"

큰사진보기 ▲8월 22일 박진교 쪽 낙동강 녹조. ⓒ 임희자 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 22일 창녕 남지철교 쪽 낙동강 녹조. ⓒ 임희자 관련사진보기

큰사진보기 ▲양산 황산공원 앞 낙동강 녹조. ⓒ 정진채 관련사진보기

"지금 낙동강은 거대한 녹조 공장이다."22일 낙동강을 둘러본 임희자 마산창원진해환경운동연합 공동대표 겸 낙동강네트워크 공동집행위원장이 한 말이다. 이날 낙동강 거의 전 구간에서 녹조가 창궐했다.임 집행위원장은 이날 오전 창원~창녕 본포교, 본포취수장을 거쳐 창녕함안보, 남지철교, 칠서취수장, 박진교, 적포교의 낙동강을 둘러보고는 모든 구간에서 녹조가 발생했다고 했다.임 집행위원장은 "현재 낙동강은 바람 한 점 불지 않는다. 가는 곳곳마다 온통 강이 녹색이고 어제보다 더 짙은 것 같다"라며 "오늘 낙동강은 거대한 녹조 공장 같다"라고 말했다.그는 "녹조 발생을 억제하려면 보 수문을 열어 물이 흐르도록 해야 한다"라며 "정부가 바뀌어도 낙동강은 왜 계속해서 변하지 않는지 모르겠다"라고 말했다.환경단체는 정부에 보 수문 개방을 요구하고 있다. 경남환경운동연합, 낙동강경남네트워크는 오는 25일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 "이재명정부에 요구한다. 낙동강 재자연화 공약 즉각 이행하라"라며 보 수문 개방을 촉구한다.또 환경단체는 '4대강 자연성 회복 촉구 10만인 서명 운동'을 벌이고 있다. 낙동강네트워크 등 단체는 "국정과제 4대강 자연성 회복이 지체없이 추진될 수 있도록 국민의 마음을 모으는 10만인 서명운동이 전개되고 있다"라고 밝혔다.이들은 "취양수시설 개선 사업은 시급히 추진해야 한다"라며 "낙동강의 경우 매년 창궐하는 녹조독으로 시민들의 건강과 안전이 위협받고 있는 상황에서 하루라도 빨리 수문을 개방해야 한다"라고 주장했다.한편 환경부 낙동강유역환경청은 21일 오후 3시를 기해 낙동강 물금매리 지점에 조류경보 두 번째 단계인 '경계'를 발령했다. 칠서지점 3대, 물금매리와 창녕함안보, 합천창녕보 각 2대씩으로 총 9대의 녹조제거선이 지난 18일부터 투입되었다.녹조는 수온이 높고, 호수처럼 물 흐름이 없으며, 오염 물질이 유입되면 발생한다.