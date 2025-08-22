"47도 폭염 속 타이어 상하차 중 사망했는데 산재 인정 안 돼"

큰사진보기 ▲민주노총 공공운수노조 화물연대본부 서울경기지역본부는 22일 오전 한국타이어 평택물류센터 앞에서 ‘故 정순원 씨 1주기 추모제’를 개최했다. ⓒ 화물연대본부 서울경기지역본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲화물연대본부 소속 조합원들이 지난해 폭염 속에서 타이어 배송 업무 도중 사망한 故 정순원 씨를 추모하며 헌화하고 있다. ⓒ 화물연대본부 서울경기지역본부 관련사진보기

지난해 8월, 폭염 속 탑차에 타이어를 싣고 대리점으로 배송하던 한 화물 노동자가 심정지로 세상을 떠난 지 1주기를 맞아, 화물연대 조합원들이 물류센터 앞에 모였다.민주노총 공공운수노조 화물연대본부 서울경기지역본부는 22일 오전 7시, 경기도 평택시 도일동에 위치한 한국타이어 평택물류센터 앞에서 '고 정순원 1주기 추모제'를 열었다.한국타이어 물류센터에서 타이어 상하차 및 대리점 배송 업무를 담당했던 고 정순원씨는 사고 당시, 40㎏에 달하는 타이어를 47도에 달한 탑차 안에서 혼자 상하차한 뒤 대리점 배송 중 심장에 통증을 호소하며 정신을 잃었다. 이후 차량이 도로 건너편 전신주와 충돌했고, 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.이에 노조는 "정씨는 하루 10~15시간에 달하는 장시간 운전과 무거운 화물 상하차, 과도한 시간 압박 속에서 스트레스와 부족한 휴식 공간 등 열악한 노동환경에 노출된 끝에 목숨을 잃었다"고 주장했다. 이어 유가족과 함께 산업재해 신청을 냈지만 근로복지공단은 최근 이를 불승인했다고 밝혔다.장정훈 화물연대본부 서울경기지역본부장은 추모사에서 "장시간 운전과 무거운 화물 상하차, 폭염 속 쉼 없는 노동 끝에 쓰러진 것인데도 산재를 인정하지 않은 것은 행정이 아닌 폭력"이라며 근로복지공단의 결정을 비판했다.김영애 공공운수노조 서울경기지역본부장도 "한국타이어는 이미 차고 넘치는 산재 발생 이력이 있는 기업"이라며 "이윤만을 쫓은 채 노동자가 안전하게 일할 수 있는 환경을 마련하지 않은 것에 대해 따져 묻겠다"고 경고했다.세계보건기구(WHO)와 국제노동기구(ILO)는 과도한 노동시간과 스트레스가 심혈관계 질환과 밀접한 관계가 있다고 발표한 바 있다. 실제로 화물연대본부가 제시한 통계에 따르면 화물 노동자 산재 사망률은 전체 업종 평균의 4배에 달한다.정부는 그동안 화물연대의 요구로 산업재해보상보험 적용 대상을 화물차 운전사까지 확장했지만, 교통사고 등 외형적 사고를 제외한 대부분의 산재는 승인되지 않거나 노동자 개인이 입증해야 하는 실정이다.이날 화물연대본부 측은 "앞으로 서울경기지역 화물운전사들의 산업재해 실태를 조사해 정부가 외면하고 있는 문제를 반드시 밝히겠다"고 밝혔다.