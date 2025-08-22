은퇴 후 도서관에서 사는 나, 주말과 공휴일은 안 갑니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲국립세종도서관 전경. 은퇴 후 도서관에서의 삶은 생각지 못한 만족감을 준다. ⓒ 이준만 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

30년 넘게 한 교직 생활을 접었을 때 가장 막막했던 점은 아침에 눈을 떠 마땅히 갈 데가 없다는 사실이었다. 은퇴한 교직 선배 중 대부분은 텃밭을 가꾸는 데 공을 들이고 있었다. 지방 소도시에서 교직 생활을 한 터라 지인 중 여럿이 텃밭 가꿀 만한 땅을 가지고 있었기에 은퇴 후 텃밭 가꾸기는 자연스러운 행위였다. 하지만 나는 송곳 하나 꽂을 만한 땅뙈기 하나 없었고 또 텃밭 가꾸는 데 전혀 취미가 없었으므로 그 길은 나의 길이 아니었다.그래서 나의 고민은 깊어질 수밖에 없었다. 오전에는 등산처럼 혼자 하는 운동, 오후에는 배드민턴이나 탁구 같이 여럿이 하는 운동 등으로 은퇴 이후의 시간을 보내는 것도 하나의 방법일 수는 있으나, 문제는 내가 운동을 그리 좋아하지 않는 데 있었다. 이 또한 나의 길이 아니었다.그러다가 이사한 지 얼마 안 되는 낯선 도시에서 독특하게 생긴 건물을 보게 되었다. 손녀딸을 돌보아야 해서 도 경계를 넘어 딸네가 살고 있는 도시로 이사한 터였다. 얼핏 보고 파도를 헤치며 나아가는 배를 형상화했다고 생각했는데 알고 보니 책이 빽빽이 꽂힌 책장을 형상화한 것이었다. 국립세종도서관 건물이었다.일단 건물 안으로 들어가 보았다. 1층과 2층에 열람실이 있는데 내부 계단으로 연결되어 있어 개방감이 충만했다. 책장에 빽빽이 꽂힌 책들을 보니 마음이 풍성해진 느낌이었다. 2층 열람실 창으로 내다 보이는 호수공원 풍광 또한 일품이었다. 이런 곳이라면 은퇴 후 갈 데 없는 나의 막막함을 해소해 주는 데 더할 나위 없었다. 그 이후부터 종종 도서관으로 향한다. 매일은 아니다. 주말과 공휴일에는 가지 않기 때문이다. 은퇴하기 전과 같은 일상을 유지하려고 평일에만 도서관으로 향한다.은퇴 후 거의 매일 도서관으로 간다는 말을 들은 후배 교사가, 아이들 가르치느라 평생 책을 끼고 살았는데 또 책에 둘러싸여 지내도 괜찮냐고 물었다. 교재 연구 한답시고 참고서와 관련 서적 한두 권 찾아보는 것과 도서관에서 읽고 싶은 책 읽는 것과는 거의 하늘과 땅 만큼의 차이가 있다. 책을 본다는 행위 자체는 똑같지만, 질적인 면에서는 엄청나게 다른 행위다.도서관에서는 내가 읽고 싶은 책을 마음껏 읽을 수 있다. 현직에 있을 때는 내가 가르치는 과목과 관련된 책을 주로 읽을 수밖에 없었는데 은퇴 후 도서관에서는 그럴 필요가 전혀 없는 것이다. 그러므로 도서관에서의 책 읽기는 현직에 있을 때와의 그것과는 질적으로 완전히 다른 행위라 할 수 있지 않겠는가.은퇴 후 매일 도서관에 다니다 보니 이제는 일종의 소속감 같은 걸 느끼고 있다. 몸이 좀 좋지 않아 도서관에 가지 못할 경우 도서관장님에게 허락을 받아야 하지 않을까 하는, 말도 안 되는 생각이 얼핏 들기도 한다. 도서관 열람실에 들어가 빈 좌석에 앉으면 현직 시절 교무실 내 책상에 앉은 듯한 느낌이 밀려온다. 현직 시절과 다른 점은 매일 자리가 바뀐다는 사실 뿐이다.도서관 좌석에 앉으면 마음이 차분해진다. 차분해진 마음으로 도서관에서 만큼은 세상만사를 잊으려고 노력한다. 오롯이 나에게만 집중하려고 한다. 그러면서 책을 읽는다. 도서관 책장 사이를 슬렁슬렁 돌아다니다가 눈에 딱 들어오는 책이 있으면 슥 뽑아 들고 자리로 돌아와 책을 읽는다.어떤 책은 나를 맹렬히 빨아들인다. 매번 그런 책을 만나지는 않지만 그런 날은 더할 나위 없이 행복하다. 시간이 어떻게 가는지도 모른다. 어떤 책은 예상과 달리 내 흥미를 끌지 못한다. 그래도 괜찮다. 다른 책을 찾으면 되니까. 도서관에 책은 많고 나에게는 시간이 많다. 끝내 마음에 드는 책을 찾지 못하는 경우도 있다. 그럴 때는 조금 낙담하기도 한다. 그러나 삶이 원래 그렇지 않은가. 행복한 날도 있고 실망스러운 날도 있기 마련이다.은퇴 후 도서관으로 출근하는 삶의 또 다른 좋은 점은 돈이 전혀 들지 않는다는 사실이다. 아주 특별한 경우가 아니라면 은퇴 후 대부분은 경제적으로 쪼들리기 마련이다. 도서관에서의 하루는 아무런 대가를 요구하지 않는다. 요즘 돈 한 푼 없이 하루를 온전히 보낼 수 있는 곳이 어디 흔하겠는가. 더구나 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하니 은퇴자에게 이보다 더 나은 곳을 찾기란 그리 쉽지는 않으리라 생각한다.조금 넉넉하게 생각해 보면, 도서관에서의 나의 삶은 조선 시대 사대부들이 벼슬에서 물러나 자연 속에서 유유자적하게 살아가는 모습에 비견할 수 있을 듯하다. '유유자적'이라는 측면에서 보면 특히 그러하다. 조선 시대 사대부들은 은퇴 후 자연 속으로 들어갔고 현대를 살고 있는 나는 은퇴 후 도서관 안으로 들어왔다.자연 속에서의 삶이 여러 모로 더 나을 수 있겠으나 지금의 시점에서 자연 속에서의 삶은 만만치 않은 비용이 들지 않겠는가. 그러니 경제적으로 넉넉지 않은 사람들은 차선책으로 도서관에서의 삶을 선택하는 것도 그리 나쁜 선택지는 아니니라. 생각하기에 따라 조선 시대 사대부들의 은퇴 후 자연 속에서의 삶 못지않은 유유자적함을 맛볼 수 있으니 말이다.이런 생각을 하며 도서관 안을 둘러보니 내 또래 사람들이 꽤 눈에 띈다. 문득, 그들도 나처럼 도서관에서 유유자적함을 느끼고 있는지 궁금해진다. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있을 터이다. 누군가는 도서관에서 자신의 두 번째 삶을 치열하게 준비하고 있을지도 모르겠다. 아무튼 도서관은 은퇴한 사람들에게 새로운 둥지로 기능할 수 있을 듯하다. 오늘도 나는 도서관에서 한껏 유유자적함을 느끼고 있다. 이런 도서관이 좀 더 많아지기를 바라는 마음이 간절하다.