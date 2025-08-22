"대전시는 대형복합화력 확대 중단하고 재생에너지로 전환하라"

큰사진보기 ▲4월 22일 55번째 지구의 날을 맞아 '기후위기대전시민행동'은 이날 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열어 "이윤보다는 생명, 개발이 아닌 보전, 경쟁보다는 공존과 돌봄으로 나아가야 한다"며 "대전시는 보문산 난개발, 하천준설 등 기후재앙 정책들을 당장 중단하라"고 촉구했다. (자료사진) ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

8월 22일 제22회 에너지의 날을 맞아 대전지역 환경단체가 대전시의 에너지정책 전환을 촉구하고 나섰다. 온실가스 감축을 위한 재생에너지 중심 정책으로 변화해야 한다는 주장이다.대전충남녹색연합은 이날 성명을 통해 "대전시의 열병합발전 증설과 대형복합화력발전 확대를 반대한다"며 "대전시는 무의미하게 공전하는 에너지 자립계획을 중단하고 재생에너지 확대에 주력하라"고 촉구했다.에너지의 날은 2003년 8월 22일 그해 최대 전력 소비(47,385MW)를 기록한 날을 계기로 지정됐다. 기후변화와 에너지 절약에 대한 국민적 인식을 환기시키고 신재생에너지 확대 보급 필요성을 알리기 위해 정한 날이다.하지만 매년 돌아오는 에너지의 날을 맞는 현실은 암담하기만 하다. 날로 심각해지는 기후재난이 우리 생명과 안전을 위협하고 있기 때문이다. 따라서 기후위기 대응은 뒤로 미룰 일이 아니라 가장 최우선으로 추진해야 할 과제다.그런데 대전시의 기후위기 대응은 '부끄러운 수준'이라는 게 대전충남녹색연합의 주장이다. 대전시가 기후위기 대응을 위해 2024년 대전시 탄소중립 녹색성장 기본계획(이하 기본계획)을 수립했지만 실제 효과는 미지수라는 것.대전시는 지난 5월 기본계획에서 설정한 연간 감축목표 6062.9톤을 달성해 '2024년 온실가스 감축목표 103% 달성'이라며 성과를 자축했는데, 감축량의 83%가 폐기물 분야 기술적 처리에 의존하고 있다는 지적이다.또한 대전시의 기본계획은 온실가스 40% 감축목표를 내세우지만, 실상은 오히려 온실가스를 배출하는 대형 복합화력발전소 건설을 온실가스 감축 수단으로 내세우고 있다는 것이다.심지어 온실가스 감축 효과도 확정적이지 않은 '수소 혼소 발전소 설치 및 운영'을 건물 부분 감축으로 포함시키고, 감축효과는 2031년부터 산정되어 있는데 실제 발전소 설치 여부도 확정적이지 않다는 것이다. 즉 복합화력발전 감축량을 빼면, 대전시의 2030년 온실가스 40% 감축은 불가능하다는 주장이다.아울러 대전시의 에너지 자급률은 3.1%로 여전히 전국 최하위 수준이다. 대전시는 이 문제 해결을 위해 '제6차 대전광역시 지역에너지 계획(2020.3)'을 세워 전력 자급률을 높이고 산업시설, 공공시설, 유휴부지 등에 태양광 등을 적극 설치하는 신재생에너지 보급을 위한 12가지의 대책을 발표했지만 민선 8기 들어서서는 재생에너지 확대 정책은 삭제되다시피 했다는 것이다.오히려 이장우 대전시장은 에너지 자립률을 한 방에 올리겠다며 온실가스와 대기오염 물질을 발생시키는'대전열병합발전 증설'이나 '대형복합화력발전 확대'를 추진하여 지역 갈등만 부추기고 있다며 "온실가스를 늘리고 화석연료 의존도를 심화시키는 복합화력 중심의 에너지 구조는 적절한 온실가스 감축 전략이 아니다. 오히려 재생에너지 중심의 에너지 전환을 대폭 확대하고, 불필요한 개발 사업을 줄여 나가야 한다"고 이들은 주장했다.그러면서 "기후위기 대응은 시민의 생존과 안전을 위한 필수 과제"라며 "기후위기와 탄소중립을 국가와 지자체가 최우선 정책으로 다뤄야 한다. 탄소중립 정책 전반에 시민 요구와 참여를 적극 수용하고, 구체적이고 실질적인 온실가스 감축 및 기후위기 대응 도시체계를 만들어야 한다"고 강조했다.이들은 대전시가 역점적으로 추진한 0시 축제에 대해서도 지적했다. 이들은 "에너지의 날을 앞두고 끝난 0시 축제 슬로건은 '잠들지 않는 대전'이었다. 정말 부끄럽다"며 "에너지 자립도 전국 최하위 도시가, 타지역 전기에 의존해 '잠들지 않는 도시'를 만들겠다고 말하는 것은 부끄러운 일이었음을 대전시가 깨닫길 바란다. 에너지의 날에 청사 1시간 불을 끄는 것을 자랑할 것이 아니라 기본적인 철학부터 재정립하라"고 충고했다.끝으로 이들은 "타지역 에너지 의존을 탈피하고 안전한 도시를 위해서는 대형복합화력 증설이나 확대가 아니라 공공이 주도하는 재생에너지 중심의 에너지 계획이 필요하다"고 덧붙였다.