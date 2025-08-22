아버지가 양쪽 귀에 보청기를 하신 뒤 달라진 소통법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲보청기를 착용해도 정상인의 청력기능과는 차이가 존재해 온전한 소통에는 한계가 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲양쪽 보청기 중 한 개가 고장나거나 충전이 안되면 소리가 들리지 않는다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

경로당에 다녀오신 아버지는 한두어 시간 침대에 눕는다. 인공눈물을 넣고 쉬면서 기력을 보충하는 시간이다. 아버지의 이러한 일상은 90세를 넘기며 생긴 오래된 습관이다. 아내와 나도 이 시간엔 아버지가 방해받지 않도록 신경쓰고 있다.일어나시면 아버지는 TV부터 켜신다. TV는 보지 않고 켜둘 때가 많다. 혼자 계시면 어딘가 허전하신 모양이다. TV 소리가 들리면 안에 계시다는 신호이며, 틀고 주무실 때도 있지만 들어가 TV를 굳이 끄지 않는다.어제 오후 아버지가 리모컨을 건네며 TV 소리가 안 들리니 손을 보라고 하신다. 살펴보니 리모컨과 TV의 소리 기능은 제대로 작동하고 있었다. 그렇다면 아버지 보청기가 고장 나거나 이상이 생긴 것이다.혹시 몰라 보청기 충전 여부를 여쭸더니 평소 밤새 하던 대로 충전했다는 것이다. 그래도 미심쩍어 보청기를 직접 충전기에 다시 꽂아 실험했다. 결과는 보청기 두 개 중 한쪽이 깜박거리고 있었다. 보청기에 문제가 발생한 것이다.이런 경우가 과거에 여러 번 있어 업체에 연락해 수리를 의뢰했다. 아버지는 양쪽 귀에 보청기를 착용하고 있다. 7년 전까지 한쪽만 했지만 2년 전부터는 나머지 귀에도 하고 있다. 보청기는 한쪽이 고장 나거나 충전이 안 되면 먹통이 되고 만다. 한쪽 보청기만으로는 청력 기능과 공명 기능이 제대로 이뤄지지 않는 것이다.아버지가 보청기를 낀 후 우리 대화법은 많이 달라졌다. 나부터 아버지 보청기에 어떻게 대응하고 적응할지 고민이 많았다. 보청기를 끼면 상대와 대화가 금방 가능할 것 같지만 결코 그렇지 않다. 유선통화도 생각만큼 쉽지 않다. 들리더라도 말의 의미와 내용을 분간하지 못하는 소위 말귀를 못 알아듣는 경우가 많다.따라서 아버지의 말수는 적어지고 목소리가 커졌다. 보청기는 아무래도 정상인의 청력 기능과 상당한 차이가 있다. 대신 나는 말수가 많아지고 이야기 속도는 느려졌다. 아버지는 또 여자 목소리보다 남자 목소리를 더 잘 알아듣는다. 주파수 순응차이다. 아버지가 아내보다 내게 더 자주 말을 거는 것도 이 때문이다.귀가 안 들리면 행동이 굼뜨고 미간에 주름이 생긴다. 집중력이 흩뜨려지고 짜증이 난다. 의욕도 떨어지고 예민해진다. 갑자기 아버지 보청기가 고장 나면 특히 그렇다. 불편한 낌새를 재빨리 감지하면 대응하기 쉽지만 곁에 사람이 없거나 도움을 받지 못하면 아버지는 심리적으로 매우 불안하다.아버지는 보청기를 한 후 외부 모임도 거의 정리했다. 익숙하지 않은 상대방의 말을 이해할 수 없고 많은 사람이 모인 곳에서의 대화는 잡음으로 들려 외출이 꺼려지는 것이다. 해를 거듭하면서 결국 내가 모시지 않으면 외부 모임에도 참석할 수 없게 됐다. 지금은 아버지 스스로 경로당만 오가는 상황이다.이제는 아버지의 말동무는 내가 유일하다. 아버지 또한 세상에서 가장 편한 대화 상대가 아들이라는 걸 숨기지 않는다. 나 또한 아버지와 둘만의 대화시간을 자주 갖는데 아버지의 인지력과 기억력은 여전히 우수하다.청각장애가 장애 중에서 가장 힘들다고 한다. 듣지 못하면 결국에 말까지 할 수 없기 때문이다. 나중에는 기억도 사라져 결국 치매에 걸릴 가능성도 높다. 청각장애인인 아버지에게 지속적인 관심과 대화를 하는 이유이다. 청력이 새삼 중요하다는 사실도 아버지 보청기에 적응하면서 알았다.역설적이지만 아버지가 보청기를 낀 후 아버지와 나의 소통은 더 돈독해졌다. 우리 부자는 보청기 보완 수단으로 필담도 자주 하는 편이다. 처음에는 갑갑했는데 이제는 필담이 되레 편할 때가 많다. 아버지도 필담을 즐거워하신다. 최근 몇 년간의 아버지 회고록 형식의 자서전 자료 수집도 대부분 필담으로 진행됐다.우리는 필담을 통해 한마디 질문마다 한 장의 종이를 사용한다. 내가 필담으로 질문하면 아버지가 답변하는 식인데 반응이 매우 빠르다. 필담을 길 때는 20~30분간 진행하고 있다. 우리는 '필담노트'도 별도 만들었다.청각장애가 소통의 걸림이라는 편견을 깨고 보청기를 한 아버지와 나와의 친밀한 대화는 되레 많아졌다. 여기에 필담도 한몫했다. 내가 집을 갑자기 비울 때도 식탁 위에 "시장에 잠깐 다녀옵니다", "외출 하오니 아버지 혼자 식사하세요" 등등 필담 메모를 남기면 이것으로 우리의 소통은 완성된다.아버지 보청기에 적응하면서 청각장애인들의 애로에 대한 이해와 공감도 깊어졌다. 나도 언젠가 아버지처럼 귀가 어두워질 것이다. 지금 나누는 아버지와의 소통법이 그때 가면 여러모로 도움이 될 것이다. 아버지 덕분에.