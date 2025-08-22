"대중국 전쟁 동참, 군비 증액 강압하는 '동맹 현대화' 반대"

큰사진보기 ▲경남자주통일평화연대-경남진보연합의 8월 22일 오전 경남도청 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주자주통일평화연대-진주진보연합의 22일 진주시청 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"대중국 전쟁 동참, 군비 증액 강압하는 '동맹 현대화' 반대한다. 이재명정부는 한반도 평화와 주권 훼손 막아내라."한국-미국 정상회담을 앞두고 진보·통일운동단체들이 이재명 대통령에 대해 이같이 촉구했다. 22일 오전 경남자주통일평화연대·경남진보연합은 경남도청 앞, 진주진보연합·진주자주통일평화연대는 진주시청 앞에서 각각 '한미정상회담 즈음' 기자회견을 열었다.오는 25일 이재명 대통령과 트럼프 미국 대통령의 첫 한미정상회담이 열린다. 이번 정상회담에서는 미국의 '동맹 현대화' 등 안보 사안이 핵심 의제 가운데 하나로 다루어질 것으로 보인다.진보 단체들은 "정부는 '동맹 현대화'가 한국의 국방력을 강화하고 한미동맹을 발전시키는 계기라고 주장하고 있지만 실상은 전혀 다르다"라며 "미국이 요구하는 동맹 현대화는 주한미군의 활동 범위를 대만, 남중국해 등 한반도 역외로 확대하고 한국군의 동참도 요구하는 것으로 한국이 대중국 견제 전초기지가 되는 것"이라고 설명했다.이들은 "동맹 현대화 요구에 포함된 주한미군의 전략적 유연성 강화는 북뿐만 아니라 중국을 견제 대상으로 삼아 주한미군의 전력 구조를 재편하고, 운영 범위를 확장하겠다는 것"이라며 "이는 한미동맹의 적용 범위 확대로, 한미동맹의 성격과 주한미군 주둔에 대한 법적 근거를 근본적으로 바꾸는 문제"라고 했다.이어 "대한민국이 미국의 동맹 현대화에 호응하여 얻게 되는 것은 한미동맹의 종속 심화, 대중국 전쟁 등 원치 않은 분쟁 연루와 한반도 전쟁 위협 증대, 동북아 대결의 심화이다"라고 덧붙였다.국방비 증액 요구와 관련해 진보단체들은 "미국은 동맹 현대화를 명분으로 국방비, 방위비 분담금 대폭 증액도 요구하고 있다"라며 "한국의 국방비는 우리의 재정 상황과 필요에 따라 국민적 합의 하에 우리 스스로 결정해야 할 사안이지, 미국의 일방적 요구에 따를 사안이 아니다"라고 했다.진보단체들은 "미국의 전략적 이익을 위해 한반도 동북아 평화를 위협하고 경제위기를 초래할 정책에 막대한 세금이 쓰인다는 것은 결코 용납할 수 없다"라며 "동맹 현대화는 한미동맹과 국방력 강화가 아니라 주권을 제약하고 한중 관계를 악화시켜 한반도에 전쟁위기를 드리는 '동맹 전쟁화', '동맹 종속화'이다. 한국의 군사적·재정적 자율성과 주권을 심히 침해하는 정책이다"라고 했다.경남자주통일평화연대·경남진보연합은 "우리는 미국의 동맹 현대화에 반대하며 단호히 요구한다. 한국은 미국의 패권 전략을 위한 '항공모함'도 '머니 머신'도 아니다. 이재명 정부는 동맹 현대화 논의 즉각 중단하고 대한민국의 주권과 평화를 지키는 길을 선택하라"라고 촉구했다.