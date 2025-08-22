'알펜시아 입찰 담합' 첫공판... 최문순 "정치 검찰 연장선"

큰사진보기 ▲최문순 전 강원도지사가 22일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 알펜시아 리조트 입찰 방해 관련 1심 1회 공판에 출석하고 있다. 2025.8.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

KH그룹의 '알펜시아 리조트 입찰 담합' 의혹과 관련해 입찰방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 최문순 전 강원도지사가 검찰 기소에 대해 "검찰이 별건으로 수사가 들어간 것"이라며 "대북송금 수사처럼 정치 검찰의 연장선"이라고 주장했다.22일 서울중앙지법 형사1단독 이춘근 부장판사는 22일 오전 입찰방해 및 부패방지법 위반 혐의로 기소된 최 전 지사의 1심 첫 공판기일을 열었다. 공판 후 최 전 지사는 <오마이뉴스>를 만나 검찰의 공소사실에 대해 "(논리적으로) 무슨 소리인지 모르겠다"며 "(알펜시아 리조트의) 시장가격은 최고 많이 봐야 한 5천 억원 정도다. 우리(강원도)가 KH그룹에 200억원 이득을 주고 싸게 팔았다는 건 말도 안 된다"고 반박했다.또한 최 전 지사는 이번 사건의 핵심 인물 중 하나인 배상윤 KH그룹 회장에 대해 "(그 사람과) 연락하는 게 아니니 언제 들어올지는 저도 잘 모르겠다"면서 "빨리 들어와서 사실을 이야기할 것"이라고 덧붙였다.윤석열 정권 초반기인 2022년 6월 동남아로 출국해 도피 중인 배 회장은 지난 6월 언론 인터뷰에서 대북송금 사건과 관련해 "(북한 측에) 비밀스럽게 돈을 주는데 경기도가 어떻게 끼겠습니까"라며 "이재명 지사님하고 경기도하고는 전혀 무관한 일"이라고 말했다. 그러면서 늦어도 8월에는 귀국해 검찰 조사를 받겠다고 밝혔지만 아직까지 돌아오지 않고 있다.이날 공판에서 검찰은 최 전 지사와 배 회장이 이끄는 KH그룹 사이의 담합 의혹에 대해 집중적으로 설명했다. 검찰은 최 전 지사가 지난 2021년 알펜시아 리조트를 매각하는 과정에서 KH그룹 계열사인 KH강원개발이 단독 입찰할 수 있도록 사전에 입찰 정보를 제공했다고 보고 있다.공판에서 최 전 지사 측은 공소사실에 대한 인부(인정 또는 부인) 입장은 정확히 밝히지 않고, 먼저 검찰에 공소사실을 특정해달라고 요청했다. 검찰 측과 최 전 지사 측의 입장을 들은 이 부장판사는 첫 기일을 마치고 오는 9월 17일 두 번째 공판 기일을 열기로 했다.알펜시아는 2018 평창 겨울올림픽 개최를 위해 강원 평창군 대관령면 일원에 2009년 건설된 리조트로, 총사업비 1조6325억원이 투입됐다. 강원도개발공사가 운영을 맡았지만 부채가 1조원이 넘어 2020년 10월부터 매각 절차에 들어갔다. 강원도와 강원도개공은 알펜시아의 매각 대금으로 1조원을 책정했지만 4번의 공개입찰과 2차례의 수의계약 과정에서 거듭 유찰되며 매각 대금이 8000억원까지 떨어졌다.이후 2021년 6월 최소 매각 대금을 7000억원까지 낮춰 5차 공개입찰이 진행됐고, KH강원개발과 평창리츠 2개 업체가 입찰보증금 약 350억원을 내고 인수전에 참여했다. 강원도개공은 7115억원의 입찰금을 써낸 KH강원개발을 인수자로 선정했다. 하지만 평창리츠는 알펜시아 입찰 마감 하루 전 사명을 KH리츠에서 바꾼 곳으로 KH강원개발과 함께 KH의 계열사였던 것으로 드러나면서 입찰 담합 의혹이 제기됐다. 검찰은 이 과정에서 KH그룹이 200억원 상당의 이익을 봤다고 판단했다.검찰은 지난 5월 30일 최 전 지사를 입찰방해 및 부패방지법 위반 혐의로 불구속 상태로 재판에 넘겼다.앞서 7월 7일 발족한 더불어민주당 '정치검찰 조작기소 대응 태스크포스(TF)'는 우선 규명 사건으로 ▲이재명 대통령의 '쌍방울 대북송금' 의혹 사건 ▲대장동 개발사업 특혜 비리 의혹 ▲김용 전 민주연구원 부원장의 불법 정치자금 수수 사건과 함께 최 전 지사의 알펜시아 입찰 담합 사건을 우선 규명 사건으로 지정한 상태다.