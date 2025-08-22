"엄마 말은 다 잔소리로 들린다"는 사춘기 딸

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲엄마와 딸사춘기에 접어든 딸, 좀 더 이해하고 싶은 엄마의 마음 ⓒ 픽사베이 관련사진보기

"부모가 자기 자신에게 충실하게 하루하루를 살며 책임감 있게 인생길을 걷다 보면, 성숙해가는 부모와 성장하는 자녀가 만나는 순간이 올 것입니다." - 서유지 <죄책감과 작별하는 부모>(2024)

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 페이스북과 브런치스토리에도 실립니다.

"제발, 잔소리 좀 그만해."지긋지긋하다는 투로 내뱉는 그 말을 내가 왜 듣고 있어야 하는지 모르겠다. 날이 달라지기 직전의 시간에 미디어를 끄고 어서 자라고 말했을 뿐이다. 그 말이 왜 잔소리인지 중학생 딸아이에게 따져 물었다.이미 끄기 위해 리모컨을 든 상태였단다. 자기가 알아서 할 건데, 굳이 엄마가 말을 보태서 짜증이 이만저만이 아니라는 거다. 주방에서 바라볼 때 확인하지 못했던 모습이었다. 장식장으로 가려진 거실의 안쪽에서 아이가 그러는 중임을 나는 몰랐다. 그저 내 눈에 들어온 것은 여전히 환하게 켜진 TV 모니터. '다음 화'라는 버튼이 떠 있는 상태였다.그렇다는 걸 설명하자, '엄마가 잘못한 건 없네'라고 인정은 했지만 짜증이 99프로 흡수된 스펀지와도 같은 어투였다. 그리고 이어진 말이 가관이었다."엄마의 말은 뭐든지 다 잔소리로 들리니까 제발 아무 말도 하지 마."'안 돼, 화내면 안 돼, 쟤는 지금 사춘기를 세게 앓는 중이잖아. 곧 지나갈 거야. 이 시기를 무사히 견디면 둘도 없는 친구처럼 잘 지내게 될 거야. 진정해, 참아.'그 무수한 마음의 소리에도 불구하고 나는 협박성을 띤 말을 내뱉고 말았다."그렇다면 앞으로 아무 말도 하지 말아야겠다. 아무 말도 하지 않고, 아무 신경도 쓰지 않을 테니, 어디 너 하고 싶은 대로 멋대로 한번 살아 봐!"기시감이 느껴졌다. 두 아들을 키울 때, 두 아들과 부딪힐 때 참 많이도 했던 말이었다. 그 말을 셋째 아이에게까지, 깨물어주고 싶을 만큼 사랑스러운 딸에게까지 하게 될 줄은 몰랐다. 하지만 두 아들에게 효과가 꽤 있었던 걸로 학습되어 있는 나의 뇌는 그 말을 입 밖에 내게 했다.아들들은 그 말에 입술을 삐죽였지만, 정말로 아무것도 해주지 않겠다는 엄마의 말을 근거로 스스로 무언가를 해보려고 애를 썼다. 그러다 도저히 되지 않아 엄마에게 항복하고 잘못했으니 도와달라는 수순을 밟았던 것 같다. 에그, 이럴 거면서 그렇게 큰소리쳤던 거야? 하며 웃으며 넘어갔던 무수한 순간들... 딸도 그러겠거니 했다."엄마는 꼭 그렇게 극단적으로 이야기를 하더라?"어라? 이게 아닌데? 무언가 다른 반응이다."그냥! 그만 먹어라, 공부해라, 휴대폰 그만 봐라, 이런 말만 안 하면 된다니까? 내가 언제 다른 말에 짜증 낸 적 있어?"나의 미간은 일그러졌고, 코에서는 바람이 쌕 하고 나왔다. 그러니까 결론은 그거였다. 하고 싶은 것을 못 하게 한다든지, 하기 싫은 것을 하라고 하는 것들은 다 싫다는 거다. 그렇다면 나의 답변은 뻔했다.'하고 싶은 대로만 살 수 없는 게 인생이야.' 아이를 낙심시키고 싶은 마음은 없었지만, 현실을 직시하게 할 필요가 있다고 여겼다. 세상 사람들 모두 자기 하고 싶은 대로만 하고 살면 세상이 어떻게 되겠냐.그 말에 아이는 도리질을 하며, "나는 자유롭게 살고 싶어, 쿨하게 살고 싶어, 내가 알아서 절제하고 노력할 테니까 엄마는 그냥 말하지 않았으면 좋겠어"라고 외쳤다. 한동안 격렬한 공방전이 이어졌다.문득 아이가 내 눈앞으로 가까이 다가섰다. 주장하는 바가 달라지지 않았지만, 거리를 좁히고 다가온 순간, 아이를 향한 사랑이 물씬 피어올랐다. 이건 어쩔 수 없는 모성애와 같은 것일까? 아이를 바라보는 시선에 온기를 담으라는 명령어가 입력된 것만 같은 묘한 순간이었다. 나는 습관적으로 아이의 머리카락을 쓸어주었다. 아이는 언제나 그랬듯 엄마의 손길을 느끼며 눈을 감아 보였다."음? 뭐야? 너 왜 엄마하고 눈높이가 같아?" 문득 깨닫게 된 바를 기분 좋게 외쳤다. 아이도 새삼 놀라운 듯 더욱 더 나와 가까이 마주 섰다. 냉장고에 나란히 서서 어깨의 높이와 정수리의 높이를 비교했다. 더 큰 거 같은데? 에이, 아냐 그래봤자 아직 엄마보다 작잖아. 아니야, 곧 엄마가 널 올려 봐야 할 것 같은데? 여보, 얘 좀 봐. 그새 또 컸지?훈훈하게 마무리가 되고, 기분 좋게 잠자리에 들었다. 그러나 자고 일어난 아침, 나는 여전히 의문이다. 어제 나는 무얼 그리 잘못해서 아이의 짜증을 온몸으로 받아야 했나? 이제 나는 아이에게 바라는 바를 말하지 말아야 하는 걸까? 예민한 시기의 아이에게 더욱 신중하게 말을 건네야 하는 걸까? 그저 말하지 않고 지나다 필요한 말까지 놓쳐 버리면 어떡하지? 왠지 어제와 같은 대화가 오늘도, 내일도 계속될 것만 같은 불안이 엄습했다.그리고 비로소 한참 시간이 지난 지금에야 나는 나의 문제를 들여다보게 되었다. 언젠가 자녀양육에 대한 도움을 많이 받았던 서유지 소장의 책이 떠올랐다. <죄책감과 작별하는 부모>라는 책에서 그녀는 말했다."사춘기 자녀는 발달상 자기 정체성을 찾고 싶어 마음의 힘이 자신에게로 집중된 상태입니다."스스로 절제하고 행동하려는 순간, 엄마가 명령하는 투로 개입하는 바람에 아이는 자율성에 상처를 받은 거였다. 또한 그녀는 '청소년기 자녀를 마치 집에 잠시 머물다 떠나는 손님처럼 대하라'고 말했다. 손님에게 성적이나 태도에 지나치게 마음을 쏟는 사람이 없다면서 말이다.자녀와의 관계는 지식적으로 많이 알고 있다고 해서 완성되는 게 아님을 다시 경험했다. 좀 더 아이를 믿어주고 기다려주는 자세가 나에게 필요함을 느꼈다. 명령조가 아닌 권유형으로 말의 형태를 바꿔야 함도 다시금 깨달았다. 내가 변해야 한다는 사실이 때로는 힘들고, 귀찮게 여겨지지만, 사랑하는 딸이 아프지 않게 자랄 수 있다면 그보다 더한 것도 할 수 있는 게 부모이지 않을까.오늘도 아이의 머리카락을 쓸어주련다. 이래저래 부족한 부모이지만, 사랑하는 마음으로 지지하고 있음을 표해야겠다. 그리고 나에게 주어진 시간을 충실하게 보내야겠다. 한 연구에 따르면 자기 효능감이 높은 부모는 갈등 상황에서도 더 안정적이라고 한다.서유지 소장의 조언도 머릿속에 저장하며 이제는 여유롭게 커피 한 잔 해야겠다.