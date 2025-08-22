"이 대통령 국정수행 잘한다" 56%... TK와 70대 이상 부정평가↑

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 용산 대통령실에서 열린 제1회 국가과학기술자문회의 전원회의에서 참석자 소개에 박수치고 있다. 2025.8.22 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 22일 한국갤럽 8월 3주 차 조사에서 56%로 집계됐다. 전주 조사 대비 3%p 하락했다. 반면 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전주 대비 5%p 오른 35%로 조사됐다. 부정평가 사유 1위는 2주 연속 광복절 특별사면이 꼽혔다. '경제/민생'을 부정평가 사유로 꼽은 응답도 지난 조사들에 비해 늘어났다.한국갤럽이 지난 19~21일 전국 만 18세 이상 1004명(총통화 6655명, 응답률 15.1%)에게 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰로 이 대통령의 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회).여전히 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%p) 밖 격차로 국정수행을 잘하고 있다는 답변이 많지만, 한국갤럽 조사기준 최저치는 다시 경신됐다. 2주 전과 비교하면 국정수행 긍정평가는 8%p 하락, 부정평가는 12%p 상승했다.여전히 대부분 응답층에서 이 대통령이 국정수행을 잘하고 있다는 평가가 많다.다만 전주 조사와 비교하면 지역별로는 서울(4%p↓, 59%→55%, 부정평가 38%)과 인천/경기(4%p↓, 60%→56%, 부정평가 35%) 등 수도권, 그리고 대구/경북(7%p↓, 44%→37%, 부정평가 51%)의 변화가 눈에 띈다.대구/경북의 긍정평가는 다른 지역과 비교할 때 가장 많이 하락했다. 부정평가도 전주 대비 9%p 오르면서 지역 가운데 유일하게 과반의 부정평가를 기록했다. 수도권의 긍정평가는 전주 대비 4%p 하락했는데 부정평가가 전주 대비 각각 6%p, 5%p씩 올랐다. ▲ 대전/세종/충청(1%p↓, 59%→58%, 부정평가 32%) ▲ 광주/전라(2%p↓, 86%→84%, 부정평가 12%) ▲ 부산/울산/경남(1%p↓, 49%→48%, 부정평가 37%) 등 다른 지역보다는 큰 변화다.연령별로는 18·19세 포함 20대(5%p↓, 54%→49%, 부정평가 34%)와 70대 이상(2%p↓, 40%→38%, 부정평가 48%)의 변화가 눈에 띈다. 두 연령대의 부정평가가 모두 전주 대비 8%p 올랐다. ▲ 30대(-, 51%→51%, 부정평가 36%) ▲ 40대(5%p↓, 77%→72%, 부정평가 24%) ▲ 50대(4%p↓, 71%→67%, 부정평가 30%) ▲ 60대(1%p↓, 55%→54%, 부정평가 38%) 등 그 외 연령대의 부정평가 변화는 상대적으로 적었다.대구/경북과 20대 및 70대 이상의 부정평가 상승은 새 정부 출범 후 이 대통령의 국정수행을 긍정적으로 바라봤던 보수층의 이탈 가능성으로 풀이가능하다.국민의힘 지지층(n=255)의 긍정평가는 전주 대비 8%p 하락한 12%, 부정평가는 전주대비 13%p 오른 79%로 집계됐다. 이념성향 보수층(n=315)의 긍정평가도 전주 대비 9%p 하락한 26%, 부정평가는 10%p 오른 66%로 나타났다.지지정당이 없는 무당층(n=221)과 이념성향 중도층(n=329)의 변화보다 크다. 무당층의 긍정평가는 전주 대비 3%p 하락한 32%, 부정평가는 1%p 오른 44%였다. 중도층의 긍정평가는 전주 대비 변화 없는 64%, 부정평가 역시 전주 대비 변화 없는 27%로 나타났다.부정평가 사유 1순위는 2주 연속 특별사면으로 꼽혔다. 한국갤럽이 국정수행 부정평가자들 대상으로 이유를 조사한 결과(자유응답), '특별사면'(21%), '과도한 복지/민생지원금', '경제/민생'(이상 11%), '외교'(7%), '독재/독단'(6%), '정치 보복', '전반적으로 잘못한다'(이상 5%) 등이 꼽혔다. 한국갤럽은 "지난달·지난주보다 '경제/민생' 언급이 증가한 점도 눈에 띈다"고 했다. '경제/민생'을 부정평가 사유로 언급한 응답은 전주 대비 4%p 늘어났다.참고로 전주 조사와 비교할 때 이번 조사에서 보수층(298→315)과 중도층(315→329)은 늘고 진보층(268→247)은 줄었다.반면 더불어민주당 지지도는 반등했다. 정당 지지도 조사(당명 로테이션, 재질문 1회) 결과, 민주당 지지도는 전주 대비 3%p 오른 44%로 나타났다.다만 차기 지도부를 선출하는 전당대회를 진행 중인 국민의힘 지지도도 2주 연속 올랐다. 전주 대비 3%p 오른 25%로 집계됐다. 이에 따라 양당 지지도 격차는 전주와 같은 19%p다.양당 지지층이 각각 결집한 효과로 보인다. 진보층의 민주당 지지도는 전주 대비 8%p 오른 79%로 집계됐다. 보수층의 국민의힘 지지도는 전주 대비 8%p 오른 54%로 나타났다. 중도층에서는 민주당 지지도 49%(7%p↑), 국민의힘 지지도 15%(1%p↑), 무당층 26%(8%p↓)으로 조사됐다.그 외 정당 지지도는 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 기본소득당 1%, 이외 정당/단체 1% 순으로 나타났다. 지지하는 정당 없는 무당층은 전주 대비 6%p 내린 22%로 집계됐다.한편 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.