일본 언론 "일 방위상, 내달 8일 방한 일정 조율... 한일 국방장관 회담"

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 지난 7월 25일 합참 전투통제실에서 전군주요지휘관회의에서 발언하고 있다. ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

한국과 일본 양국이 오는 9월 8일 서울에서 국방장관 회담을 열기 위해 일정을 조율 중이라고 일본 언론이 보도했다.<아사히신문>은 22일 복수의 일본 정부 관계자 말을 인용해 "나카타니 겐 방위상이 다음달 8일 방한해 안규백 국방부 장관과 회담을 개최하는 방향으로 (일정을) 조정 중인 것으로 나타났다"고 보도했다.성사될 경우 일본 방위상은 2015년 이후 10년 만에 방한하게 된다. 나카타니 방위상은 당초 지난해 12월 방한을 추진했지만. 12.3 비상계엄 사태로 무산된 바 있다.신문에 따르면, 이번 회담에서 두 장관은 한·일 양국은 물론, 한·미·일 3국 협력 틀의 중요성을 재확인할 전망이다. 또한 북한의 탄도 미사일 발사, 우크라이나 전쟁 파병 등 러시아와의 군사 협력 상황에 대한 논의도 이뤄질 것으로 예상된다고 신문은 밝혔다.익명의 방위성 관계자는 나카타니 방위상의 방한으로 "높은 레벨을 통해 협력의 중요성을 확인할 수 있다면 현장에서 의사소통도 하기 쉬워진다"며 기대를 나타냈다.<아사히신문>은 나카타니 방위상이 "(9월 8일~10일) 서울에서 열리는 다국간 국방회의 '서울 안보대화'에 참석하는 한편, 남북관계를 담당하는 정동영 통일부 장관과의 면담도 검토하고 있다"고 덧붙였다.한편, 이재명 대통령은 오는 23일부터 이틀 일정으로 일본을 방문해 이시바 시게루 총리와 한일 정상회담에 나선다.