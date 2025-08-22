국립공원 해제 지역 주민들, 재산권 회복 가능해지나?

큰사진보기 ▲태안군이 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 지난 2023년 국립공원 구역에서 해제된 임야를 대상으로 ‘보전산지 특성 평가 용역 주민설명회’를 지난 19일 개최했다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲전 국립공원운동연합회 중앙회 윤현돈 회장이 이번 특성 평가를 통해 국립공원 에서 해제된 보전 산지의 합리적 조정을 통해 지역 주민들의 재산권 지키기가 실현되어야 한다고 주장했다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 바른지역언론연합 태안신문에도 실렸습니다

충남 태안군이 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 지난 2023년 국립 공원 구역에서 해제된 임야를 대상으로 '보전산지 특성 평가 용역'을 마무리하는 주민 설명회를 개최해 해제된 군민들의 재산권 회복에 얼마나 실현될지 관심이 모아지고 있다.지난 19일 오후 2시 태안군은 태안군 문화예술회관 소강당에서 '2023년 국립 공원 해제 임야 대상 보전 산지 특성 평가 용역 주민 설명회'를 관련 군민들과 외지 토지주 등 100여 명이 참석한 가운데 개최하고 토지주들의 의견을 청취했다.태안군은 2023년 5월 환경부의 국립 공원 구역이 해제된 전국의 지자체 가운데 최초이자 유일하게 용역 예산을 세워 해제된 임야를 대상으로 보전 산지 특성 평가용역에 돌입했다.실제 보전 산지의 지정·해제는 원칙적으로 임야 소유자가 개별적으로 해야 하나 태안군은 군내 소재한 공원 구역 해제 임야 소유주의 편의 도모와 재산권 회복을 위해 2023년 해제 건에 한하여 군에서 보전 산지 특성 평가 실시 후, 그 결과를 바탕으로 산림청에 보전 산지 지정· 해제 심의를 신청할 예정이다.이날 주민 설명회는 용역 추진 현황을 공유하고 임야 소유자들의 의견을 수렴해 최종적인 '보전 산지 특성 평가 용역'을 마무리하기 위해 용역을 맡은 서울시립대 산학협력단 책임 교수가 자세한 과업의 배경과 목적, 국립공원 해제 지역의 산림청 소관 산지 특성 평가 및 발전 방안을 제시했다.태안군 관계자는"이번 주민 설명회는 2023년 국립 공원 구역에서 해제된 임야에 대하여, 전문가를 통하여 특성 평가를 한 후 보전 산지 변경 또는 해제 가능지를 파악하는 용역에 대한 설명을 하는 자리"라며 "2023년 국립공원 구역에서 해제된 임야는 78.7ha/ 303개 필지로 읍·면 별로 태안군 8개 읍·면 중 태안읍과 이원면 등 2개 읍·면 지역은 해당이 없으며 안면읍 18개, 고남면 3개, 남면 114필지, 근흥면 23개 필지, 소원면 91개 필지, 원북면 54개 필지가 대상"이라고 밝혔다.또 이 관계자는"국립공원 구역에서 해제가 되어도 현재는 산지 관리법상 공익용 보전 산지로 이러한 공익용 보전산지들은 산림청에 변경 권한이 있는데, 산림청에 변경 신청을 하기 위해서는 관련 자격이 있는 전문가들이 현지 조사 후 각 평가 항목별로 점수를 매겨 등급을 나누는 보전산지 특성 평가를 해야 한다"라고 설명했다. 이어 "이러한 과정은 원칙적으로 임야 소유주가 해야 하지만 태안군은 소유주들의 편의를 도모하고자 2023년도 공원구역 해제 필지에 한하여 한꺼번에 모아 이번 용역을 시행하고 있다"고 덧붙였다.이에 대해 이날 설명회에 참석한 전 국립공원운동연합중앙회 윤현돈 회장은 인사말을 통해 "태안군과 가세로 군수의 배려로 국립공원 해제 이후 재산상 더 큰 피해가 우려되는 상황을 막기 위해 용역 예산을 반영해 2년여 만에 해제 전 필지에 대한 특성 평가를 마쳤다"며 "국립 공원 지역 해제의 근본 목적에 부합되고, 지역 주민들의 재산권 회복과 지역의 공익 개발을 위해 합리적인 재조정이 실현되는 데 토지주들과 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편 태안군은 이번 주민 설명회에서 나온 의견을 반영한 보전산지 특성 평가 용역을 마무리하고 이와 별도로 해당 지역의 용도 지역 변경 고시를 충남도와 협의를 최대한 빠르게 협의를 진행해 최종적으로 산림청에 용역을 마무리해 심의를 요청할 계획이다.