'탔다, 내렸다' 차마 운구차 못 오른 유족... 이태원 출동 소방관 발인

우울증을 겪다 숨진 이태원 참사 현장 출동 소방관의 발인이 22일 오전 경기 안양시의 한 장례식장에서 엄수됐다.

"어떡해, 보고싶어서…"

"왜, 왜, 왜…"

2022년 10월 29일 핼러윈 축제가 열리던 서울 용산구 이태원에서 밤 10시22분경 대규모 압사사고가 발생해 1백여명이 사망하고 다수가 부상을 당하는 참사가 발생했다. 구급대원들이 참사 현장 부근 임시 안치소에서 사망자를 이송하기 위해 길게 줄지어 대기하고 있다.

유족은 젊은 소방대원의 마지막 길에서 연신 "왜"라는 말만 되뇄다. 영정에는 밝은 미소를 지은 청년 소방대원의 얼굴이 담겨 있었다. 고인의 아버지는 운구 차량으로 향하다가 다리에 힘이 풀려 걸음을 떼지 못했고, 어머니는 주저앉은 채 들끓는 울음을 쏟아냈다. 뒤따르던 동료 대원들은 애써 눈물을 삼켰다.이태원 참사 당시 사건 현장 지원을 나갔던 소방대원 A씨의 발인이 22일 오전 경기 안양시의 한 장례식장에서 엄수됐다. A씨는 지난 10일 가족·친구들에게 미안하다는 내용의 메모를 남기고 연락이 끊겼다.이후 고인은 실종된 지 10일째였던 지난 20일 경기 시흥시 인근 교각에서 숨진 채 발견됐다. 그는 이태원 참사 출동 이후 트라우마를 겪었던 것으로 전해졌다.이날 오전 찾은 고인의 빈소 앞엔 허석곤 소방청장, 10·29 이태원 참사 유가족협의회·시민대책회의, 송기춘 10· 29 이태원 참사 특별조사위원회 위원장 명의의 근조화환이 놓여 있었다. 빈소 주변에 있던 한 조문객은 "(고인이) 책임감이 강한 사람이었다"고 말했다.유족과 조문객들은 오전 8시 15분께 빈소에 모여 찬송가를 불렀고, 일부는 울먹였다. 이후 유족들은 운구차로 향했고 소방대원들이 유족을 뒤따랐다.운구차 앞에 선 유족은 한참이나 차량을 떠나보내지 못했다. 운구차를 어루만지며 오열한 유족들은 "(운구)차에 어떻게 타…"라고 탄식하며 차에 올랐다가 다시 나오기를 반복했다.발인에 참석한 오재영 대한민국공무원노동조합총연맹 소방노동조합 인천본부 위원장은 "고인과 함께 근무한 적은 없지만, 같은 노동조합의 조합원이라서 찾아왔다"면서 "최근에 이태원 참사 때 출동했던 일부 대원들과 접촉하고 있는데 다들 그때 현장을 떠올리기 힘들어한다. 참사 현장에 대해 이야기하는 것도 힘들어하는 상황"이라고 전했다.오 위원장은 "참사 현장에 출동한 대원들을 대상으로 한 소방청이나 소방본부 차원의 심리 상담과 지원이 있다"며 "하지만 지속적인 지원이나 개개인별 특성에 맞춘 심리 지원은 어려운 현실"이라고 설명했다.이어 "왜 누군가 죽고 순직해야만 소방관들에 대한 처우 개선이 사회적으로 논의되는지 안타까운 심정"이라며 "궁극적으로 인력을 확충하고, 정신적으로나 신체적으로 힘들 때 휴식할 수 있는 여건을 마련해야 한다. 또한 개인별 PTSD(외상 후 스트레스 장애) 증상을 고려한 심리 지원 제도를 갖춰야 한다"고 당부했다.