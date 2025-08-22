"다른 데 다 있는 걸..." 남해 미조면 송정 대관람차 유치 두고 '시끌'

AD

남해군이 미조면 송정리에 직경 90m급 대관람차 건설을 추진한다고 발표하자 유행형 관광시설을 설치한다는 비판이 거세지고 있다. 인근 사천시와 여수시를 비롯해 전국에 대관람차가 다수 운영 중인 상황에서 송정 대관람차의 필요성과 타당성을 둘러싼 공방이 일고 있는 상황이다.남해군과 홍익관광개발(주)은 지난 6일 남해군청 군수실에서 업무협약을 체결했고, 남해군은 직경 90m의 국대 최대 규모 대관람차 '남해낭만아이(미조면 송정리 산 352-2번지)'를 유치하겠다고 밝혔다.'송정관광지 개발진흥지구(이하 송정관광단지)'는 1994년 10월 관광단지로 지정된 후 30년 넘게 개발이 지연돼 왔다. 관광단지에는 ▲공공편익시설지구 ▲숙박시설지구 ▲상가시설지구 ▲휴양문화시설지구 ▲기타시설지구 등이 들어설 수 있다.그동안 남해군은 송정관광단지에 민간투자 유치 기대를 걸었으나 사업화로 이어지지 못했고, 홍익관광개발이 대관람차 설치 안을 제시해 사업이 급물살을 타고 있다. 송정관광단지에는 올해 7월 쏠비치남해가 개장해, 관광객이 몰리고 있다. 이러한 가운데 남해군은 남해낭만아이는 아름다운 미조 바다를 조망할 수 있는 시설로써 쏠비치남해와 설리스카이워크, 설리해수욕장 등과 연계한 관광구역을 조성하겠다는 입장이다.그러나, 미조 바다를 조망할 수 있는 곳은 설리스카이워크나 쏠비치남해로도 충분하고 남해군이 제시하는 강점은 홍익관광개발의 입장을 대변할 뿐이라는 지적이 나오고 있다.무엇보다 유행을 좇아 무계획적으로 대관람차를 세운다면, 초반에는 반짝 인기를 누리겠지만 얼마 못 가 흐지부지될 수 밖에 없다는 대관람차 설치 반대 의견이 커지고 있다.대관람차 사업에 찬성하는 주민들의 공통된 목소리는 경제 활성화와 일자리 창출, 관광 도시로서 이미지 제고였다.주민 A씨는 "대도시처럼 눈에 띄는 시설이 있어야 남해가 관광도시로 자리매김할 수 있다"며 "남해 바다를 조망할 수 있는 대관람차는 남해의 관광 이미지를 높일 것"이라고 말했다. B씨는 "대관람차가 들어서면, 관광객 증가와 체류시간 증가로 인한 경제 활성화를 기대한다"는 의견도 제시했다.문제의 핵심은 남해군의 준비가 부족하다는 것이다. 1994년 10월 송정관광단지 지정 이후 남해군은 어떤 관광시설이 해당 구역에 적합할지 장기적인 계획을 세우지 못했다. 이는 곧 남해군이 수동적인 자세로 민간투자사에 끌려가는 상황을 만들게 된다.대관람차는 구조적으로 재방문율이 낮고 유지·관리 비용이 커, 초기 호기심이 사라지면 방문객이 급감하는 패턴을 보이고 있어 언론을 비롯해 해당 지역 주민들로부터 지적받고 있다. 실제로 일부 지자체는 운영난 끝에 철거를 검토하거나 방치 상태로 남아 있어, 남해 역시 같은 전철을 밟을 수 있다는 우려가 나온다.전국에는 26개 이상(놀이공원 포함) 대관람차가 운영되고 있거나 계획 중에 있다. 대구·울산·인천 등 주요 도시에는 이미 대관람차가 들어섰고, 속초·사천·당진·여수 등에서도 '○○아이'라는 이름으로 유사한 시설이 들어섰다.남해군이 자랑하는 '국내 최대 직경 90m'라는 타이틀 역시 일시적일 뿐, 서울시에서는 남해의 두 배 규모인 직경 180m 규모의 1조 800억 원을 투입하는 대관람차 사업을 추진하고 있다.남해는 다른 지역에 비해 활용할 수 있는 부지 면적이 좁은 편이기에 그만큼 관광시설 하나를 짓더라도 훨씬 신중해야 한다. 군내외 관광전문가들은 오랫동안 "남해군은 아름다운 생태환경을 갖춘 지역이라 훼손할수록 가치가 몇 배씩 감소한다"고 지적하며 "남해는 시간이 지날수록 보존된 자연이 더 높은 가치를 인정받게 될 것"이라고 조언했다.지난 18일 남해군 관광진흥과 관계자는 "대관람차가 들어서게 되면 설리스카이워크와 설리해수욕장, 쏠비치남해 등 송정관광단지에 연계할 수 있는 기반이 마련될 수 있다"고 말했다. 이어 "송정 대관람차를 다른 지역의 시설과 차별화되도록 모양이나 기능적인 부분들을 구상하기 위해 홍익관광개발과 협의 중"이라며 "지속 가능하고 경쟁력 있는 시설이 될 수 있도록 주민들과 전문가들의 의견을 수렴하겠다"고 전했다.