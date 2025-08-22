메뉴 건너뛰기

광양제철소, '두끼떢볶이' 대표 초청 창업 콘서트 개최

사회

광주전라

25.08.22 10:46최종 업데이트 25.08.22 10:46

'광양벤처밸리' 사업 일환…창업 친화적 생태계 조성·성공 사례 공유

지난 19일, 광양 성황동다목적체육관에서 열린 스타트업 콘서트에서 <두끼> 창업자 김관훈 대표가 강연을 진행하고 있다.
지난 19일, 광양 성황동다목적체육관에서 열린 스타트업 콘서트에서 <두끼> 창업자 김관훈 대표가 강연을 진행하고 있다. ⓒ 포스코

포스코 광양제철소가 지난 19일 전남 광양시 성황다목적체육관에서 김관훈 '두끼떡볶이' 창업자 겸 대표를 초청해 스타트업 콘서트를 개최했다.

스타트업 콘서트는 포스코가 광양지역에 창업 친화적 생태계를 조성하기 위해 추진 중에 있는 '광양벤처밸리' 사업이다.

지역민들과 예비 창업자들에게 벤처 창업가들의 성공 사례를 공유하고 벤처친화적 분위기를 확산하기 위해 진행하게 됐다.

이날 강연에서 박 대표는 '매운맛 창업, 달콤한 성공'이라는 주제로 창업 스토리와 성공 비결, 스타트업 CEO가 견지해야 할 리더십을 전했다.

또 다양한 주제에 대한 질의응답을 진행했으며 이에 대한 아낌없는 조언을 통해 참석자들로부터 공감을 이끌어냈다.

김 대표는 "좋아하는 한 가지에 몰입할 때 비로소 길이 열린다"며 "내가 5년 안에 반드시 이뤄야 할 것이 무엇인지 고민하는 것이 성공의 출발점이다"라고 강조했다.

한편, 포스코는 지난해부터 ▲에듀테크 기업 '야나두' 김민철 대표 ▲개그맨 출신 요식업 창업가 고명환 대표 등을 초청해 스타트업 콘서트를 진행하고 있다.

#포스코#광양제철소#두끼떢볶이#김관훈#스타트업콘서트

최연수 (karma4) 내방

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

이 기자의 최신기사순천 레미콘공장 질식 사고... 2명 사망, 1명 중태

