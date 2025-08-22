한 잔에 1만 3000원짜리 커피를 4000원에 마실 수 있다고요?

큰사진보기 ▲변기만 바꿔도, 많은 것을 아낄 수 있습니다. ⓒ jankolar on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 저는 토목공학을 전공하며 물 관리와 에너지 문제를 연구해 왔습니다. 최근 강릉의 가뭄 소식을 보면서, 시민들이 체감할 수 있는 가장 단순하고 효과적인 절수 대책을 알리고 싶었습니다.



2017년 서울대가 교내 변기 500개를 초절수형으로 교체한 뒤 매년 1억 원의 상·하수도 요금을 절약해 온 사례를 직접 확인했습니다.

또한 미국에서는 4.8리터 이하 변기만 판매할 수 있도록 법으로 정하고, 교체 비용까지 정부가 지원한다는 사실을 조사했습니다.



이처럼 효과가 검증되고 해외에서는 이미 정책화된 방법이지만, 우리나라에서는 여전히 “말하기 불편한 주제”로 취급됩니다. 그래서 시민들이 직접 계산해보고 공감할 수 있는 방식으로 이 문제를 풀어보고자 글을 썼습니다.

요즘 커피값, 장난 아니죠. 카페에서 1만 3000원짜리 커피를 시켜서 하루 8잔 마신다고 상상해보세요. 하루에 10만 4천 원, 1년에 3800여 만 원이 훅 나갑니다. 가족 네 명이 다 그렇게 마시면? 1억 5천여 만 원이 증발합니다. "에이, 누가 그렇게 마셔요?" 하시겠지만… 사실 우리 모두 그렇게 살고 있습니다. 바로 화장실에서요.사람은 하루 평균 7~8번 화장실에 갑니다. 옛날 변기는 한 번 내릴 때 13리터 (1만 3000 cc)를 '꿀꺽'. 요즘 초절수 변기는 4리터(4000 cc) 만으로도 '깔끔'하게 내려갑니다. 즉, 커피값 비유처럼 똑같은 효능인데, 훨씬 싸게 먹히는 셈이죠.4리터 짜리 변기로 바꾸는 순간부터, 1인당 하루 72리터, 네 식구라면 1년 105톤의 물을 절약할 수 있다는 것을 누구나 쉽게 계산할 수 있습니다. 그냥 버튼 한 번 누를 때마다, 눈에 안 보이는 저금통에 과 물이 차곡차곡 쌓인다고 상상하시면 됩니다.최근 강릉은 물이 모자라 제한급수에 들어갔습니다. 사람이 밥은 좀 덜 먹어도 버팁니다. 하지만 화장실은… 안 갈 수가 없죠. 13리터짜리 변기가 수천 대, 수만 대 동시에 내려가는 순간, 저수지는 "그만!"을 외치게 됩니다. 반대로 초절수 변기로 바꾼다면? 생활은 그대로, 물은 확 줄어듭니다.이게 바로 가뭄의 길이를 줄일 수 있는 생활 속 마법입니다.서울대는 2017년 변기 500개를 교체했습니다. 그 결과, 매년 1억 원의 상·하수도 요금을 절약하고 있습니다. 즉, 이건 "하면 좋을 것 같은 아이디어"가 아니라, "하면 바로 효과 나는 실험 완료된 방법"입니다.미국은 더 과감합니다. 아예 4.8리터 이하 변기만 팔 수 있도록 법으로 못을 박아놨습니다. 기존의 대형 변기를 초절수형으로 교체하는 비용도 정부가 지원합니다. 댐 하나 지으려면 수조 원이 들고 환경 갈등도 따르지만, 변기는 설치한 그 달부터 절약 효과가 보입니다."절수형은 불편하다"는 말은 이제 옛날 얘기입니다. 지금은 종류도 다양하고, 물 내림 소리도 오히려 더 조용합니다. 좋은 호텔이나 유명 백화점에 가보신 분들은 이미 확인하셨을 겁니다. 소비자들의 불만도 없고, 초절수형 변기를 쓰지 않으면 오히려 손해니까 바꿔둔 겁니다.과거 실패작 때문에 괜히 편견만 남아 있는데, 지금은 기술이 완전히 달라졌습니다. 실제로 써본 사람들 말은 간단합니다. "이제야 진짜 절수다."변기 물을 덜 쓰면, 상수도 요금만 줄어드는 게 아닙니다. 더 비싼 하수도 처리 비용도 함께 줄어듭니다. 그리고 무엇보다 에너지가 줄어듭니다. 상수도 공급, 건물 꼭대기까지 물을 끌어올리는 전력, 하수 처리 과정까지 모두 포함하면, 지역마다 차이가 있지만 물 1톤을 절약할 때 2~3kWh의 전력이 절약됩니다. 즉, 절수형 변기는 요금을 줄이는 동시에 국가적으로 전기와 탄소까지 줄이는 장치입니다.어떤 분들은 고개를 갸웃합니다. "왜 변기 얘기를 하나, 좀 웃긴데?" 그런데 저는 이렇게 되묻습니다. 매일 8번, 13리터를 4리터로 바꾸면 효과가 숫자로 '딱' 떨어지는데, 그걸 놔두고 힘들고 비싼 방법만 찾는 게 오히려 더 이상하지 않습니까?탄소를 줄이겠다고 복잡한 기술을 찾기 전에, 기존 변기만 교체해도 손쉽게 줄일 수 있습니다. 탄소 감축 최우선 정책으로 초절수 변기 교체를 추진해야 한다는 목소리가 나올 때를 기다립니다.첫 단추는 어렵지 않습니다. 커피값처럼, "내가 하루에 얼마를 아끼나" 직접 계산해보세요. 그리고 이런 조금은 어색하지만 중요한 얘기를 꺼내는 정치인·공무원이 있다면, 크게 칭찬해 주셔야 합니다. 칭찬은 정치도 춤추게 합니다.커피를 바꾸면 생활비만 줄어듭니다. 하지만 변기를 바꾸면, 생활비 절약을 넘어 물 부족과 탄소 문제까지 동시에 해결할 수 있습니다. 강릉의 가뭄은 남의 일이 아닙니다. 앞으로 어느 누구에게도 닥칠수 있습니다. 내 집 화장실 버튼 하나에서 시작되는 변화가 도시 전체의 물 안전, 더 나아가 국가 정책으로 이어져야 합니다.초절수 변기 보급. 이만큼 쉽고, 확실하고, 효과가 검증된 기후위기 대응 정책이 또 있을까요?