'건국대사태' 규명 분신한 진성일 열사

큰사진보기 ▲진성일 열사그는 23살의 평범한 대학생으로서 전두환정권의 독재와 건대항쟁의 왜곡에 대해 참을 수 없어 분신, 투신하였다. ⓒ 10.28건대항쟁계승사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲진성일 열사 영결식부산산업대(현 경성대)에서 치러진 진성일 열사의 영결식 관련사진보기

큰사진보기 ▲진성일 열사 유서진성일 여사의 유서 원문이다. 관련사진보기

건국대농성에 즈음하여

우리 학우들이 용공이나 공산혁명분자로 몰리고 있다. 도둑이 제발 저린다고 손가락 하나 다치면 팔 전체를 잘라내는 그런 식이 되고 있다. 건국대농성사건의 1,278명 우리 학우여러분! 새 날이 올때까지 흔들리지 맙시다. 여러분 주위에는 진정한 친구들이 많이 있습니다. 용기와 힘을 잃지 마십시오. 저 비록 미약한 존재이지만 격분을 참을 수 없어 여러 친구들보다 먼저 갑니다.

부디 흔들리지 말고 끝까지 싸우십시오.

승리의 그날까지!

건국농성사건 진상규명하라!

산대 학우에게

10월 29일 서울에 있는 대학과 특히 건국대와 부산의 부산대와 동아대학 모두 민주와 민중을 위해 투쟁하고 있는 시점에 우리 산대는 비통해 하기보다 희열에 빠져 있다.

산대인이여! 우린 똑같이 대한민국 대학생으로서 진실을 보고 외면하여서는 안 된다. 똑같이 눈을 뜨고 진리를 위해 싸우자.

어떠한 고통과 희생이 따르더라도 이 땅의 암흑을 모조리 몰아내자. 그리고 어용총단을 뿌리 뽑아 민주대열에 앞장설 수 있는 우리의 친구를 선출해내자. 산대인이여!

여러분의 다정한 친구가 여러분의 곁을 떠납니다. 왜 무엇 때문에 목숨을 버리는가? 여러분 우리 모두 앞장서서 나갑시다.

민족분단 영구화하는 군부독재 물러가라!

민족의 피 배불리 먹는 미 제국주의 물러가라!

1986년 10월 28일, '전국 반외세 반독재 애국학생 투쟁연합'(애학투)가 전국 22개 대학생 2,000여 명이 참가한 가운데 건국대학 민주광장에서 결성식을 가졌다. 전두환 정권의 장기집권 추진과 조국통일을 가로막는 미 제국주의를 비판하는 '애학투'를 발족시키기 위해서이다.결성식 도중에 1,500여 명의 전경이 최루탄을 쏘며 진입하자 학생들은 투석으로 맞서다 본관 외 4개 건물로 피신하였고 4일 동안 농성을 벌였다. 학교 측은 경찰에 병력 철수를 요청했고 학생들도 안전한 귀가를 보장하면 자진해산의 뜻을 전했다. 그러나 경찰은 이를 거부하고 단수·단전 조치를 취하면서 학생들을 압박했다.학생들이 식량 부족과 추위로 탈진하자 농성 4일 째인 31일 새벽 8,000여 명의 경찰이 최루탄과 헬기에서 소이탄을 쏘면서 학생들을 전원 연행했다. 이 사건으로 학생운동사상 단일 사건 중 가장 많은 1,525명의 학생이 연행되고 그 중 1,287명은 국가보안법 위반, 특수공무집행 방해 등의 혐의로 구속되었다.진성일 열사는 1964년 1월 26일 부산광역시 남구 대연3동에서 태어났다. 아버지는 부산 산업대학교(현 경성대학) 직원이어서 비교적 여유있는 집안이었다. 진 열사는 동래고등학교를 거쳐 부산산업대학교 법정대학 행정학과에 입학했다.평범한 대학생이던 그가 사회적 모순을 지켜본 것은 입대하여 군대 안에서 벌어진 부정선거였다. 1985년 2월 12일 실시한 제12대 국회의원 선거에 군 지휘관들이 노골적으로 집권당인 민정당 후보를 찍도록 강요했다. 투표 직후에는 야당을 찍은 병사들을 탄압했다. 그는 혹심한 기합을 받았다.제대 후 3학년에 복학한 그는 사회적 모순에 대해 고민이 많았다. 때마침 부산 고무공장에서 벌어진 노동자 탄압에 격분하면서 노동운동에 나서고자 했으나 부모의 반대로 뜻을 접었다. 그런데 그 무렵 서울에서 일어난 건국대 사태를 접하고, 이대로 방관할 수 없다고 판단, 부산대학과 동아대학교와는 달리 여전히 침묵을 지키고 있는 모교 부산산업대학교 총학생회를 찾아가 항의했다. 그러나 학생회 간부들이 위력으로 그를 쫓아내는 등 비이성적인 태도를 보였다.진성일 열사는 부산산업대학교 총학생회가 보다 민주적으로 집행부를 구성해야 한다면서 중대결심을 하기에 이른다. 1986년 11월 5일 낮 12시 45분 문과대 5층 옥상으로 올라가 <건국대 농성에 즈음하여>와 <산대 학우에게>란 유서를 남기고 온 몸에 신나를 끼얹고 불을 켰다. 그리고 몸에 불이 붙은 채로 투신, 곧 절명하였다. 22세였다.진 열사가 분신 투신한 직후, 앰뷸런스에 실려가자 한 학생이 뿌려진 유언장을 낭독했다. 이때까지도 누가 분신했는지는 밝혀지지 않았다.학생회관 앞에 모인 3백여 명의 학생들은 '파쇼타도' 등의 구호를 외치며 시위를 계속했다. 4시 20분경 시위를 끝낼 때쯤 7백여 명으로 불어난 학생들은 앞으로의 투쟁 방향과 총학생회의 문제에 대해 토론을 벌였다. 여기서 일주일간의 수업거부와 철야농성이 결의됐고, 농성위원장과 부위원장을 뽑고 농성에 들어갔다.다음날(6일) 아침부터 학교 측이 교문에서 타교생의 출입을 통제하는 가운데 등교생들에게 검은 리본을 나눠줬고, 각 단체들에서는 대자보에 성명서를 붙였다. 11시 30분경 문과대 앞, 진 열사의 투신장소에 마련된 빈소에서는 4백여 명의 학생들이 모여 분향, 조문 낭독, 유언장 낭독 순으로 추도식을 거행했다. 그리고 행정학과의 주관으로 장례식을 치르기로 하고 대의원 총회에서 장례준비 위원회를 구성하기로 결정했다. (주석 1)진 열사의 시신은 5일 재해병원으로 옮겨진 후 바로 경찰이 탈취하여 장례식은 시신 없이 치러졌다. 그리고 8일 부산 시내 5개 대학이 공동명의로 건국대 농성과 진 열사 분신사건에 대한 공동성명을 발표하고 각 대학에서 추모식이 거행되었다.1987년 11월 4일 부산산업대학교 교내에 추모비가 건립되고, 해마다 추모행사가 열리고 있다.주석1> 김종찬, 앞의 책, 169~170쪽.