투표율 역대 최저인데... '악의적 프레임' 타령하는 국힘

큰사진보기 ▲국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 방송3법에 대해 "방송장악법은 공영방송의 이사진, 사장, 보도 책임자 등등 모든 인사에 언론노조의 개입을 확대하는 법이다"라며 "공영, 민영 할 것 없이 모든 방송사의 방송 편성에 언론노조가 절대적인 영향력을 행사할 수밖에 없는 언론장악법이다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가, 자당 전당대회를 향한 비판적인 언론 보도에 불만을 드러냈다. 한국사 강사 출신 전한길씨가 촉발한 '극우' 논란을 "악의적인 프레임"으로 규정한 것이다. 전직 대통령 윤석열씨와 단절하지 못한 이번 전당대회를 두고 당 밖에서는 물론 안에서도 공개적인 비판이 나오는 상황이지만, '친윤계'로 불리는 송 비대위원장은 강성 지지층의 눈치만 보는 모양새이다. 12.3 비상계엄 이후 혁신과 쇄신에 실패한 후과가 여실히 드러나고 있다.송언석 비상대책위원장은 22일 오전 당 원내대책회의를 주재하며 "오늘은 우리 당의 새로운 지도부를 선출하는 전당대회 날"이라며 "이번 전당대회 과정이 순탄치만은 않았던 것 같다"라고 회고했다.제6차 국민의힘 전당대회를 둘러싸고 불거진 각종 논란을 언급하는 듯했지만, 그는 "정당 정치의 대축제를 할 전당대회 과정에 특검이 느닷없이 중앙당사를 압수수색하고, 당원 명부를 틀어가겠다고 하는 것은 노골적인 야당 탄압이자 폭거"라고 날을 세웠다.이어 "또한 전당대회를 앞두고 각종 악의적인 프레임 씌우기도 이어졌다"라며 "특정인 한 사람이 마치 우리 당을 좌지우지하는 것처럼 일각에서 이를 집요하고 과도하게 부각시킴으로써 당의 미래와 비전 논의를 희석시키려고도 했다"라고 주장했다.송언석 비대위원장은 '윤어게인'을 외치며 윤석열 전 대통령의 정치적 복권을 주장하는 전한길씨가 국민의힘에 입당할 때부터, 그 영향력을 과소평가해 왔다. 그러다가 지난 대구·경북 지역 합동연설회에 전씨가 입장해 당원들을 선동하자, 부랴부랴 '강경 대응'을 시사하고 나섰지만 정작 당 중앙윤리위원회는 '경고'라는 솜방망이 처분만 내렸다.당 대표 후보자들 토론회에서도 전한길씨 문제를 두고 갑론을박이 벌어지며, '친길(전한길)계' 논쟁까지 벌어졌다. 그런데 이제 와서 다시 전씨를 '특정인 한 사람'이라고 부르며, 그가 당에 끼치는 해악에 눈을 돌리는 자세를 취했다. 오히려 이를 향한 언론과 여론의 비판이 정치적 의도가 있는 것으로 몰고 갔다.송 비대위원장은 "우리 당은 이러한 악의적인 공세에 결코 흔들리지 않고 치열하고 건강한 토론과 경쟁을 통해서 오늘 마침내 새로운 지도부를 선출하게 되었다"라고 자찬했다.전날(21일) 오후 10시에 마감된 국민의힘 제6차 전당대회 최종 선거인단 투표율은 모바일 투표와 ARS를 합산해 44.39%로 집계됐다. 선거인단 75만3076명 중 33만4272명이 투표한 결과이다. 국민의힘 창당 이후 치러진 6번의 전당대회 중 '최저'를 갱신했다.지난 5월, 김문수 대통령 선거 후보가 선출된 제5차 전당대회(52.62%) 때보다 낮은 것은 물론이고, 한동훈 전 대표가 당선됐던 제4차 전당대회(48.51%)와 비교해도 더 떨어졌다. '윤심'이 거세게 작용해 '연판장'까지 돌았던 제2차 전당대회(55.10%) 보다도 낮다.정점식 사무총장이 전날(21일) 마지막 비상대책위원회의에서 투표를 독려했지만, 최종 결과값은 기대에 미치지 못한 모양새이다. 이를 두고, 전한길씨가 전당대회 판을 흔들고 '반탄파' 김문수·장동혁 후보가 득세하면서 중도·온건 성향 당원들이 아예 등을 돌린 게 아니냐는 추측이 나온다.하지만, 곽규택 수석대변인은 이날 원내대책회의를 마치고 기자들과 만난 자리에서 "모바일 투표가 과거 이틀이었는데 하루로 짧아진 게 영향을 미친 것이라고 본다"라며 "큰 의미 있는 수치는 아니라고 본다"라고 해석했다.'친한계'로 불리는 박정하 국민의힘 의원은 이날 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "우리 전당대회는 혹평을 받고 있다"라고 지적하면서도, "결국에 김&장(김문수·장동혁) 대결이 될 것이다 그러는데, 모르겠다. 이 선거라는 게 뚜껑 열어봐야 되잖느냐"라고 말했다.박 의원은 "우리 당을 국민 여러분께서 보시기에 답답하기도 하고, 다 휴가철이고, 뭐 갑자기 이루어진 전당대회이고 해서 관심이 없을 것이다 저희는 예상을 했다"라며 "소위 '짠물'만 투표할 것이다라고 생각을 했는데, 이게 실망이 커서 널브러져 있던 분들이 그래도 오는 문자에 클릭해서 투표했을 수도 있지 않을까라는 약간 일말의 희망을 저는 갖고 있다"라고 말했다.ARS 투표율이 낮아 전에 투표율은 낮아졌지만, 모바일 투표율이 상대적으로 높았던 만큼 중도 성향 당원 표심에 기대를 걸어보겠다는 맥락이다. 박 의원은 "소신껏 상식의 힘으로 투표하시라는 말씀을 드린다"라고도 덧붙였다.