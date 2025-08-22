김건희 특검, '양평고속도로 특혜 의혹' 양평군청 압수수색

김건희 특검팀(민중기 특검)이 양평고속도로 특혜 의혹과 관련해 양평군청 등에 대한 압수수색을 실시했다.
특검팀은 22일 오전 "특검은 양평고속도로 종점부 변경 의혹사건 등과 관련하여 양평군청 등 10여 곳에 대한 압수수색을 실시하고 있다"라고 밝혔다. 특검팀은 경기 양평군에 있는 양평군청과 관계자들 주거지 등에 수사관을 보낸 것으로 알려졌다.
윤석열 정부 당시 국토부는 2008년부터 논의돼 예비타당성 조사까지 마친 서울·양평고속도로 사업안을 두고 2023년 5월경 갑작스럽게 종점을 바꾸는 변경안을 내놓았다. 바뀐 지역에는 김건희 일가 땅이 있다. 당시 김건희 일가에 대한 특혜 의혹이 들끓자 원희룡 당시 국토교통부 장관은 2023년 7월 사업 중단을 선언했다.
특검팀은 당시 국토교통부와 양평군청 등이 김건희 일가에 특혜를 주기 위해 종점 변경을 시도한 것은 아닌지 수사 중이다. 특검팀은 지난 7월 14일 해당 의혹과 관련해 국토교통부와 관련 용역업체 등 10여 개 기관에 대해 압수수색을 벌인 바 있다.
양평고속도로 특혜 의혹을 꾸준히 제기해 온 여현정 더불어민주당 양평군의원은 지난 7월 16일 <오마이뉴스>와 한 인터뷰에서 김건희 특검을 향해 "양평군 입장에선 종점을 변경할 이유가 없었고 군 차원에서도 (애초에) 공식적으로 제안하지 않았다"라고 지적했다.
이어 "하지만 전진선 군수는 종점 변경을 앞장서 밀어붙이려 했다"라면서 "이 점이 윤 전 대통령, 김 여사와 관계가 있는지 수사해야 한다"고 당부한 바 있다(관련 기사 : 2년간 싸운 군의원 "김건희 특검, 양평군 도시건설국장 주목해야" https://omn.kr/2ek3w).