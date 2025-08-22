메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
인천시교육청, 학생·학부모 9월 진로특강 운영

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

교육

인천경기

25.08.22 10:19최종 업데이트 25.08.22 10:19

인천시교육청, 학생·학부모 9월 진로특강 운영

9월 2~17일 인천사이버진로교육원 온라인 화상 시스템으로 진행

원고료로 응원하기
인천시교육청(교육감 도성훈)은 9월 2일부터 17일까지 인천사이버진로교육원 온라인 화상 시스템을 통해 '학생·학부모 9월 진로특강'을 운영한다.

이번 특강은 관내 초·중·고등학생과 학부모를 대상으로 하며, 동일한 내용으로 진행되는 1·2차 강의 중 한 차례만 선택해 참여하면 된다.

특히 중학생을 위한 '과목별 탐구 특강'을 새롭게 마련해 △스마트 영어공부법 △생명과학 △지구과학 △물리학 △화학 △사회 등 교과 학습법과 학문적 특징을 다룬다. 또한, 중·고등학생 대상 '나는 인공지능과 공부한다' 특강도 진행된다.

AD
초등학생을 위한 '그림책 보고, 직업 보고', '인천의 섬과 개항장' 특강과 함께 초등 학부모 대상 'AI시대 디지털 윤리와 디지털 역량' 강의도 운영해 자녀 교육 방향을 함께 모색할 수 있는 시간을 제공한다.

인천시교육청 관계자는 "이번 특강은 학생들에게 교과 학습을 기반으로 진로를 탐색할 기회를 제공하고, 학부모에게는 디지털 시대 자녀 교육의 방향을 고민할 수 있는 시간이 될 것"이라며 "앞으로도 학생과 학부모를 위한 맞춤형 진로 지원 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.

인천시교육청은 9월 2일부터 17일까지 인천사이버진로교육원 온라인 화상 시스템을 통해 '학생·학부모 9월 진로특강'을 진행한다.
인천시교육청은 9월 2일부터 17일까지 인천사이버진로교육원 온라인 화상 시스템을 통해 '학생·학부모 9월 진로특강'을 진행한다. ⓒ 인천시교육청

#인천사이버진로교육원#진로특강#인천시교육청

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
이한기 (hanki) 내방

사람에 대한 기사에 관심이 많습니다. 사람보다 더 흥미진진한 탐구 대상을 아직 보지 못했습니다.

이 기자의 최신기사인천시, 웹 기반 '측량기준점 관리시스템' 개선

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초