[단독] 임성근과 통화 안 했다던 '멋쟁해병' 멤버, 실제론 "솔직히 전화받아"

사회

25.08.25 11:33최종 업데이트 25.08.25 12:01

[단독] 임성근과 통화 안 했다던 '멋쟁해병' 멤버, 실제론 "솔직히 전화받아"

특검, 단톡방 멤버 송호종 위증 정황 확보... 2023년 8월 2~9일 사이 "한 번 통화, 사표 내지 말라고 해"

'멋쟁해병' 단톡방 멤버이자 대통령경호처 출신 송호종씨가 2024년 10월 14일 오후 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 고위공직자범죄수사처 국정감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 왼쪽은 임성근 전 해병대 1사단장.
'멋쟁해병' 단톡방 멤버이자 대통령경호처 출신 송호종씨가 2024년 10월 14일 오후 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 고위공직자범죄수사처 국정감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 왼쪽은 임성근 전 해병대 1사단장. ⓒ 남소연

채해병 특검팀(이명현 특검)이 국회에서 채해병 사망 직후 임성근 당시 해병대 1사단장과 통화한 적이 없다고 말한 '멋쟁해병' 단톡방 멤버의 위증 정황을 통화 내용을 통해 포착한 것으로 확인됐다.

<오마이뉴스>가 추미애 더불어민주당 의원을 통해 확보한 자료에 따르면, 특검팀은 지난해 7월 12일 단톡방 멤버 송호종(대통령경호실 출신)씨와 구명로비 의혹을 더불어민주당에 제보했다가 현재는 입장을 바꾼 이관형씨의 통화 내용을 확보했다.

26분간 진행된 이 통화에서 이씨는 2023년 8월 2~9일 사이 송씨와 임 전 사단장의 통화가 있었는지 여러 차례 물었고, 다른 단톡방 멤버인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 통해 송씨가 임 전 사단장의 구명을 부탁했는지도 질의했다. 2023년 8월 2~9일은 채해병 사망사건에 대한 국방부 재조사가 이뤄지고 임 전 사단장이 사의를 표명했다는 것이 알려진 직후다.

단톡방 멤버 송씨 "(임성근과) 통화 한 번 한 기억이 나"

통화 녹취록에 따르면, 이씨는 송씨에게 "(임 전 사단장과) 이 시기엔 통화한 게 없냐", "무슨 통화를 했냐"고 물었다. 이에 송씨는 "(2023년) 8월 2일에서 8월 9일 사이에 통화 한 번 한 기억이 나", "사표까지 내는 건 맞지 않는 것 같네. 여기까지는 통화를 한 것 같아"라고 말했다.

이씨는 송씨에게 "사단장 전화로 (받았냐)", "진짜 이종호 선배한테 (임 전 사단장의 구명을) 부탁한 적은 없냐"고도 물었다. 이에 송씨는 "솔직하게 내가 얘기했잖아. (임 전 사단장의) 전화를 받은 기억이 있다고", "이종호 선배한테 '금방 이렇게 사표를 냈다는데 어떡합니까' 이 정도 얘기였지"라고 답했다.

그러자 이씨는 "이렇게 되면 저도 위험해요", "저쪽에서 얘기하기로는 임성근 사단장이 구명을 위해서 선배님(송씨)한테 전화를 했고, 선배님이 이종호 선배한테 얘기를 했고 이렇게 맞아떨어져 가는 거예요"라고 말하기도 했다.

이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 5일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다.
이종호 전 블랙펄인베스트 대표, 영장실질심사이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 5일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민

이러한 통화 내용은 이후 송씨가 국회에서 증언한 내용과 다르다. 송씨는 통화 후 3개월 뒤인 지난해 10월 14일 법제사법위원회 국정감사에 출석해 2023년 7~8월에 임 전 사단장과 통화하지 않았다고 진술했다.

당시 곽규택 국민의힘 의원이 "7월 28일, (임 전 사단장이) 사의를 표명한 그 전후로 해서 임성근 사단장하고 이야기를 해보거나 했을 것 같은데 그렇지 않았나"라고 묻자, 송씨는 "사단장으로서 무척 막중한 책임이 있었고 그렇기 때문에 그 시간에 제가 전화해 더 부담을 주거나 이런 것을 한다는 건 맞지 않다고 생각해서 7, 8월엔 통화한 적이 없다"라고 답했다.

국회증언감정법 제14조에 따르면 "증인 또는 감정인이 허위의 진술(서면답변 포함)이나 감정을 하였을 때는 1년 이상 10년 이하의 징역"에 처할 수 있다.

송호종 "기억 더듬어 본 것"... 이관형 "국정감사 진술이 사실"

송씨는 지난 24일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "제 기억상 (2023년) 7, 8월에 (임 전 사단장과 통화한) 기억이 없었는데, (약 1년 뒤 이씨와의 통화에서) 더듬어 본 것"이라며 "1년이 훨씬 지난 시점에 '이거였을까', '저거였을까' 한 얘기다. (7, 8월이 아닌) 9월 경에 (임 전 사단장과 통화를) 한 것 같은데 '그때인가' 이런 얘기들을 한 것"이라고 말했다. 그는 '국정감사에서 한 답이 공식 입장인가'라는 질문에 "그렇다"라고 답했다.

이씨는 지난 23일 <오마이뉴스>에 보낸 서면 답변에서 "국정감사에서 송호종 증인이 밝힌 내용은 당시 상황에 대한 정확한 사실 진술"이라며 "이를 위증으로 몰아가는 것 자체가 불리한 증언을 통제하려는 시도"라고 주장했다.

#송호종#멋쟁해병#임성근#채해병특검#이종호

전선정 (sljeon)

우리가 몸담은 세상이 궁금해 글을 씁니다.

김화빈 (hwaaa)

팩트 앞에 겸손하겠습니다. 사회부 사건팀 김화빈 기자입니다.

