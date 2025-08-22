메뉴 건너뛰기

강득구 "나오자마자 선거 얘기라니... 조국, 봉사하면서 때 기다렸어야"

25.08.22 10:46최종 업데이트 25.08.22 11:10

[스팟 인터뷰] '조국 사면' 제기했던 강득구 민주당 의원의 지적 "팬덤도 중요하지만 결국 선택은 국민몫"

더불어민주당 강득구 의원이 지난 12일 서울 여의도 국회 소통관에서 형사소송법 일부개정법률안 대표발의 기자회견을 하고 있다.
더불어민주당 강득구 의원이 지난 12일 서울 여의도 국회 소통관에서 형사소송법 일부개정법률안 대표발의 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스

수화기 너머로 안타까움이 묻어났다. 더불어민주당 현역 국회의원 중 조국 전 조국혁신당 대표의 광복절 특별사면을 가장 먼저 주장했던 강득구 민주당 의원(경기 안양만안) 이야기다. 강 의원은 조국 전 대표의 사면 후 행보를 보며 '이건 아닌데, 왜 이렇게 급하지?'라는 궁금증이 생겼고, 21일 자신의 소셜미디어에 일침을 놨다. 조 전 대표를 향해 "조금은 더 자숙과 성찰의 시간이 필요하다"라고, "정치의 시간은 민심이 결정한다"라고 썼다.

이재명 대통령 특별사면으로 광복절 0시를 기해 세상 밖으로 다시 나온 조국 전 대표는 "(사면은) 검찰독재가 종식되는 상징적 장면", "국민의힘 심판" 메시지를 냈다. 조 전 대표는 혁신당 당원으로 복당했고, 혁신연구원장이라는 당직도 맡는다. 혁신당은 현 지도부의 임기를 단축하고, 11월 전당대회를 예고했다. 조국 전 대표의 당대표 복귀 수순을 밟고 있는 셈이다.

이같은 행보와 함께 각종 여론조사에서 이재명 대통령과 민주당의 지지율은 떨어지고 있다. 조국 전 대표는 자신의 사면복권이 대통령·여당 지지율 하락에 '1/n의 영향을 줬을 것'이라고 설명했다.

강 의원은 조 전 대표의 행보에 대해 '개선장군이 아닌데 개선장군 행세를 한다'고 진단했다. 그리고 조 전 대표를 향해 자숙과 성찰의 방법도 제안했다. 아래는 22일 오전 강 의원과 나눈 전화 인터뷰를 일문일답으로 정리한 것.

"이건 아닌데, 조국이 왜 이렇게 급하지?"

광복 80주년을 맞아 이재명 정부 첫 특별사면·복권된 조국 전 조국혁신당 대표가 15일 자정 구로구 서울남부교도소에서 출소하며 마중 나온 김선민 당대표 권한대행, 서왕진 원내대표와 인사를 나누고 있다.
광복 80주년을 맞아 이재명 정부 첫 특별사면·복권된 조국 전 조국혁신당 대표가 15일 자정 구로구 서울남부교도소에서 출소하며 마중 나온 김선민 당대표 권한대행, 서왕진 원내대표와 인사를 나누고 있다. ⓒ 유성호

- 조국 전 대표 자숙 촉구 글을 올리고 난 뒤 반응이 어떤가.

"예상보다 많은 공감을 얻었다. '조 전 대표가 그렇게 할지 몰랐느냐'는 반응이 다수였다. 내가 아는 범위 안에서 조국혁신당 일부에서도 조 전 대표의 행보에 우려를 하는 분들도 있더라. 조 전 대표 사면 이후 비판받는 것을 보면서 '이건 아닌데, 조 전 대표가 왜 이렇게 급하지?'라는 생각을 했다."

- 그렇다면 조 전 대표가 왜 조바심을 느꼈다고 보나.

"정치인은 정치의 장에 들어가야 하는 게 맞고, 조 전 대표 입장에서 지방선거와 국회의원 보궐선거가 얼마 안 남았다고 생각했을 것이다. 정치인으로서 존재감을 키우고 향후 민주진보진영 내 협상 포인트를 만들기 위해서 아닐까. 그러나 정치는 결국 민심을 얻어야 할 수 있는 거다. 이재명 대통령께서 사면하면서 민주진보진영 내 조국에 대한 부채의식이 일정 부분 사라졌다. 그렇다면 조국 전 대표는 스스로 성찰하는 모습을 보여야 했다. 그것이 오히려 길게 정치를 하는 방법일 텐데 안타깝다. 개선장군처럼 하면 안 됐다."

- 개선장군처럼 보인 순간은?

"출소하자마자 내년 선거 나오겠다는 이야기를 한 것이 대표적이다. 물론 정치인은 지지층에게 메시지를 줘야 할 필요가 있다. 하지만 선거는 팬덤으로만 치를 수 없다. 과반을 달성해야 하는 것 아닌가. 조 전 대표를 비판적으로 바라보는 대중을 설득하기에는 맞지 않는 메시지였다.

조 전 대표에겐 자녀 입시 비리 문제가 있다. 이건 한국사회에서 매우 민감하고 큰 문제다. 검찰권력의 먼지털이식 수사로 가족이 도륙당했던 문제와 이 문제(입시비리 유죄)는 구분 지어서 봐야 한다. 이미 대중은 두 문제를 구분해서 본다. 모든 사람이 스마트폰을 갖고 집단지성을 발휘하는 시대지 않나."

"차분히 봉사하고 자숙했다면 조국만의 서사가 생겼을 텐데"

- 조국 전 대표가 자숙·성찰하며 때를 기다려야 했다고 지적했다. 구체적으로 설명해달라.

"여론 흐름을 차분히 살폈어야 했다. 내년 지방선거 국면이 다가오면 단체장으로 누가 좋을지 등 여론이 일어나기 마련이다. 그때 움직여야 했다. 제가 조국의 측근이었다면 그때까지 기다려도 충분하다고 조언했을 거다. 비공식적으로 수해 등 민생이 어려운 곳에 가서 묵묵히 봉사하고, 힘든 국민들을 만나서 이야기를 경청하는 등 봉사활동을 하는 게 나았을 거다. 그렇게 했다면 시간이 지나면서 조국만의 서사가 생겼을 것이다.

하지만 조 전 대표의 행보는 그렇지 않았다. 생각이 다를 수 있겠지만 나는 조국 전 대표가 전형적인 '서울대 법대 엘리트주의자'의 모습을 보였다고 평가한다. 민심의 흐름을 읽기보다는 '내 말이 맞아. 이렇게 할 거야'라는 메시지를 냈다. 그 순간 민심과 괴리된다.

지금도 기억되는 성공한 정치인을 꼽자면 김대중 전 대통령과 노무현 전 대통령일 것이다. 그들은 엘리트주의자가 아니었다. 역경을 마주했고, 딛고 일어서 부활한 지도자였다. 낮은 자세로 자신을 내려놓고 진중하게 할 일을 하면서 민심을 얻었다. 그런데 사면되자 마자 '나 복귀할 거야, 심판할 거야'라고 하면 대중은 '어라? 이게 아닌데'라고 반응한다.

다시 강조하지만 결국 정치는 국민이 그 정치인을 받아주느냐 마느냐의 문제다. 아무리 발버둥을 쳐봐도 국민이 받아주지 않으면 성공할 수 없다. 끊임없이 대중과 함께하면서 대중의 언어와 사고방식으로 대중 삶의 문제를 어떻게 정치로 풀어야 할지가 중요한데... 지금 조국 전 대표의 모습은 그러지 않아서 안타깝다."

