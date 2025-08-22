강득구 "나오자마자 선거 얘기라니... 조국, 봉사하면서 때 기다렸어야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 강득구 의원이 지난 12일 서울 여의도 국회 소통관에서 형사소송법 일부개정법률안 대표발의 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

광복 80주년을 맞아 이재명 정부 첫 특별사면·복권된 조국 전 조국혁신당 대표가 15일 자정 구로구 서울남부교도소에서 출소하며 마중 나온 김선민 당대표 권한대행, 서왕진 원내대표와 인사를 나누고 있다.

- 조국 전 대표 자숙 촉구 글을 올리고 난 뒤 반응이 어떤가.

- 그렇다면 조 전 대표가 왜 조바심을 느꼈다고 보나.

- 개선장군처럼 보인 순간은?

- 조국 전 대표가 자숙·성찰하며 때를 기다려야 했다고 지적했다. 구체적으로 설명해달라.

수화기 너머로 안타까움이 묻어났다. 더불어민주당 현역 국회의원 중 조국 전 조국혁신당 대표의 광복절 특별사면을 가장 먼저 주장했던 강득구 민주당 의원(경기 안양만안) 이야기다. 강 의원은 조국 전 대표의 사면 후 행보를 보며 '이건 아닌데, 왜 이렇게 급하지?'라는 궁금증이 생겼고, 21일 자신의 소셜미디어에 일침을 놨다. 조 전 대표를 향해 "조금은 더 자숙과 성찰의 시간이 필요하다"라고, "정치의 시간은 민심이 결정한다"라고 썼다.이재명 대통령 특별사면으로 광복절 0시를 기해 세상 밖으로 다시 나온 조국 전 대표는 "(사면은) 검찰독재가 종식되는 상징적 장면", "국민의힘 심판" 메시지를 냈다. 조 전 대표는 혁신당 당원으로 복당했고, 혁신연구원장이라는 당직도 맡는다. 혁신당은 현 지도부의 임기를 단축하고, 11월 전당대회를 예고했다. 조국 전 대표의 당대표 복귀 수순을 밟고 있는 셈이다.이같은 행보와 함께 각종 여론조사에서 이재명 대통령과 민주당의 지지율은 떨어지고 있다. 조국 전 대표는 자신의 사면복권이 대통령·여당 지지율 하락에 '1/n의 영향을 줬을 것'이라고 설명했다.강 의원은 조 전 대표의 행보에 대해 '개선장군이 아닌데 개선장군 행세를 한다'고 진단했다. 그리고 조 전 대표를 향해 자숙과 성찰의 방법도 제안했다. 아래는 22일 오전 강 의원과 나눈 전화 인터뷰를 일문일답으로 정리한 것."예상보다 많은 공감을 얻었다. '조 전 대표가 그렇게 할지 몰랐느냐'는 반응이 다수였다. 내가 아는 범위 안에서 조국혁신당 일부에서도 조 전 대표의 행보에 우려를 하는 분들도 있더라. 조 전 대표 사면 이후 비판받는 것을 보면서 '이건 아닌데, 조 전 대표가 왜 이렇게 급하지?'라는 생각을 했다.""정치인은 정치의 장에 들어가야 하는 게 맞고, 조 전 대표 입장에서 지방선거와 국회의원 보궐선거가 얼마 안 남았다고 생각했을 것이다. 정치인으로서 존재감을 키우고 향후 민주진보진영 내 협상 포인트를 만들기 위해서 아닐까. 그러나 정치는 결국 민심을 얻어야 할 수 있는 거다. 이재명 대통령께서 사면하면서 민주진보진영 내 조국에 대한 부채의식이 일정 부분 사라졌다. 그렇다면 조국 전 대표는 스스로 성찰하는 모습을 보여야 했다. 그것이 오히려 길게 정치를 하는 방법일 텐데 안타깝다. 개선장군처럼 하면 안 됐다.""출소하자마자 내년 선거 나오겠다는 이야기를 한 것이 대표적이다. 물론 정치인은 지지층에게 메시지를 줘야 할 필요가 있다. 하지만 선거는 팬덤으로만 치를 수 없다. 과반을 달성해야 하는 것 아닌가. 조 전 대표를 비판적으로 바라보는 대중을 설득하기에는 맞지 않는 메시지였다.조 전 대표에겐 자녀 입시 비리 문제가 있다. 이건 한국사회에서 매우 민감하고 큰 문제다. 검찰권력의 먼지털이식 수사로 가족이 도륙당했던 문제와 이 문제(입시비리 유죄)는 구분 지어서 봐야 한다. 이미 대중은 두 문제를 구분해서 본다. 모든 사람이 스마트폰을 갖고 집단지성을 발휘하는 시대지 않나.""여론 흐름을 차분히 살폈어야 했다. 내년 지방선거 국면이 다가오면 단체장으로 누가 좋을지 등 여론이 일어나기 마련이다. 그때 움직여야 했다. 제가 조국의 측근이었다면 그때까지 기다려도 충분하다고 조언했을 거다. 비공식적으로 수해 등 민생이 어려운 곳에 가서 묵묵히 봉사하고, 힘든 국민들을 만나서 이야기를 경청하는 등 봉사활동을 하는 게 나았을 거다. 그렇게 했다면 시간이 지나면서 조국만의 서사가 생겼을 것이다.하지만 조 전 대표의 행보는 그렇지 않았다. 생각이 다를 수 있겠지만 나는 조국 전 대표가 전형적인 '서울대 법대 엘리트주의자'의 모습을 보였다고 평가한다. 민심의 흐름을 읽기보다는 '내 말이 맞아. 이렇게 할 거야'라는 메시지를 냈다. 그 순간 민심과 괴리된다.지금도 기억되는 성공한 정치인을 꼽자면 김대중 전 대통령과 노무현 전 대통령일 것이다. 그들은 엘리트주의자가 아니었다. 역경을 마주했고, 딛고 일어서 부활한 지도자였다. 낮은 자세로 자신을 내려놓고 진중하게 할 일을 하면서 민심을 얻었다. 그런데 사면되자 마자 '나 복귀할 거야, 심판할 거야'라고 하면 대중은 '어라? 이게 아닌데'라고 반응한다.다시 강조하지만 결국 정치는 국민이 그 정치인을 받아주느냐 마느냐의 문제다. 아무리 발버둥을 쳐봐도 국민이 받아주지 않으면 성공할 수 없다. 끊임없이 대중과 함께하면서 대중의 언어와 사고방식으로 대중 삶의 문제를 어떻게 정치로 풀어야 할지가 중요한데... 지금 조국 전 대표의 모습은 그러지 않아서 안타깝다."