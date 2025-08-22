'역대 최대 규모 R&D 예산 의결' 이 대통령 "전임 실책 바로잡고 미래 위해 투자"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 용산 대통령실에서 열린 제1회 국가과학기술자문회의 전원회의에서 참석자 소개에 박수치고 있다. [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'35조 3천억 원'

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 용산 대통령실에서 열린 제1회 국가과학기술자문회의 전원회의에서 국기에 경례하고 있다. [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 22일 용산 대통령실에서 주재한 국가과학기술자문회의에서 역대 최대 규모의 정부 연구·개발(R&D) 예산을 심의·의결했다. 전년 대비 19.3%를 증액한 규모다. 전임 정부 당시 대폭 삭감됐던 정부 R&D 예산을 되살리는 것을 넘어 무너진 연구생태계를 완전히 복원하고 '진짜 성장'을 실현하고자 하는 새 정부의 의지를 담았다.국가과학기술자문회의는 대통령을 의장으로 하는 과학기술 분야 최상위 의사결정기구로 과학기술 발전 전략 및 제도에 대한 대통령 자문과 과학기술 중장기 정책 및 기술 확보 전략, 국가연구개발 제도 개선 및 예산 배분 등의 안건 심의를 담당하고 있다.이날 회의는 '2026년 국가연구개발사업 예산배분·조정(안)'과 '새정부 AI 정책·투자방향', '부처별 현장·수요자 중심 2026년도 R&D 추진 전략' 등을 논의하기 위해 마련됐다. 35조 3천억 원 중 자문회의에서 심의한 주요 R&D 예산은 약 30조 1천억 원 규모. 이 역시 전년 대비 21.4% 늘어난 규모다.이 대통령은 이 자리에서 "역사적으로 보면 과학기술을 존중하는 나라와 과학기술이 발전하는 나라는 흥했고 과학기술을 천시하는 나라는 대개 망했다. 지금도 다르지 않다고 생각한다"라며 "온갖 영역의 일이 있지만 그중에서도 과학기술 분야에 대한 투자와 관심을 얼마만큼 갖느냐에 따라 국가의 미래가 결정되는 것"이라고 짚었다.또한 "대한민국이 가진 것이 특별히 없어도 해방된 식민지 가운데서는 전 세계에서 유일하게 산업화와 민주화에 동시에 성공했다"며 "결국 우리가 미래에 투자했기 때문이라 생각한다"고 강조했다.내란 우두머리 혐의로 재판 중인 전직 대통령 윤석열이 갑자기 '이권 카르텔 타파'를 지시하면서 IMF 외환위기 때도 줄이지 않았던 정부 연구·개발(R&D) 예산을 대폭 삭감했던 것을 두고 한 말이다.이 대통령은 이로 인해 지난 3년간 과학기술계가 거꾸로 흐르는 시간을 보냈다고 진단했다. 그러면서 국민주권정부가 과거 정부의 실책을 바로 잡고 다 미래를 위해 투자하겠다는 의지를 밝혔다.이에 대해 이 대통령은 "국가도 공부하고 학습해야 한다고 생각한다. 그 핵심 중 하나가 R&D"라며 "불행하게도 그동안 R&D 예산에 대한 일종의 오해도 있었고 약간의 문제점들 때문에 굴곡이 있긴 했지만 이번 예산으로 정상적 증가 추세로 복귀한다"고 했다.또 "대한민국의 새로운 발전의 시금석이 되지 않을까 기대한다"라며 대한민국이 맞닥뜨린 저성장과 복합위기를 극복해 나가려면 과학연구 분야 투자와 AI를 포함한 첨단기술산업 지원·육성에 사활을 걸어야 한다는 뜻을 밝혔다.이 대통령은 이번 R&D 예산을 'K-R&D 이니셔티브'로 발전시켜야 한다고도 강조했다. "과감한 R&D 투자가 미래 전략산업 육성으로 연결되는 '기술주도 성장'을 이룩하고 그 혁신의 열매를 지역과 국민이 고르게 나누는 '모두의 성장'도 실현하는 선순환 구조를 마련하는 것이 중요하다"는 설명이었다.이공계 우수 인재 해외 유출 문제도 지적했다. 이 대통령은 "이공계 우수 인재들에게 한국이 매력적이지 않다는 뼈 아픈 지적을 받고 있다"며 정부출연연구기관의 연구과제중심제도(PBS) 단계적 폐지 및 임무중심형 전환 등의 방침을 밝혔다.연구자가 외부과제를 수주해 인건비를 비롯한 기관 운영비 등을 충당케 하는 PBS 제도는 연구자를 단기적 성과에 매몰하게 만들고 대형 연구를 막아 출연연 본연의 임무수행에 해가 된다는 평이 많았다. 이 때문에 새 정부의 국정 밑그림을 그렸던 국정기획위원회도 PBS 제도를 5년에 걸쳐 단계적으로 폐지하는 안을 제시한 바 있다.이에 대해 이 대통령은 "지난 30년간 출연연구기관 연구원의 정체성을 흔든 PBS를 단계적으로 폐지하고 재정구조를 출연연별 임무중심형으로 전환해 청년과학기술 인재들과 연구자들의 자부심을 북돋아 주는 동시에 국내에서 5년, 10년 뒤 구체적인 미래를 설계하고 연구와 함께 성장할 수 있도록 지원해야 할 것"이라고 했다.아울러 오는 9월 예정된 '국가AI전략위원회' 출범과 '대한민국 AI 액션플랜' 발표를 거론하면서 ▲ AI 고속도로 구축 ▲ AI 핵심기술과 인재 확보 ▲ 산업·공공·지역 전반의 AI 대전환 ▲ 국민 모두의 AI 활용 등을 통해 'AI 3대 강국'과 'AI 기본사회'를 실현할 수 있도록 준비해 달라고 주문했다.한편, 이날 회의에는 자문회의 최양희 부의장 및 민간위원 14명과 기획재정부 구윤철·과학기술정보통신부 배경훈·보건복지부 정은경·중소벤처기업부 한성숙 장관, 석은옥 방위사업청장, 최은옥 교육부 차관, 문신학 산업통상자원부 차관 등이 참석했다. 대통령실에서는 김용범 정책실장과 하정우 AI미래기획수석이 참석했다.