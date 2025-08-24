경찰 최루탄에 숨진 노동자 이석규 열사

큰사진보기 ▲(위) 마창공단에서 노동자대투쟁이 진행될 때 민청련 간부 남근우(가운데 줄무늬 옷 입고 서 있는 사람)가 현장 지원에 나가 노동자들의 이야기를 듣고 있다. (아래) 87년 노동자대투쟁의 기폭제가 된 8월 28일 대우조선 이석규 열사 장례식 ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲87년 노동자대투쟁. ⓒ 성공회대 NGO사이버자료관 관련사진보기

덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민족민주열사 열전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

흔히 1987년 6월항쟁은 민주시민과 학생 그리고 '넥타이 부대'의 참여를 들지만, 7, 8월 노동자들의 헌신적인 참여와 희생의 결과물이기도 하다.7, 8월 노동자대투쟁을 통해 많은 노동조합이 새로이 조직되어 1987년 12월 말 현재 노동조합 수 4,103개(1986년 2,675개), 조합원수 1,267,457명(1986년 1,035,890명)에 이르렀다. 그리고 1987년의 노동쟁의 3,749건 중 3,341건이 7월과 9월 사이에 전개되었다. 하루 평균 발생건수가 49건으로 1986년의 0.76건의 58배가 증가하였다. 그리고 노동자대투쟁 기간에 발생한 쟁의 중 76%가 중소기업에서 일어났으며, 비합법투쟁이 94.1%를 차지했다. (주석 1)이석규 열사는 1966년 11월 29일 전북 남원시 사매면 대신리에서 농부의 아들로 태어났다. 용북중학교를 졸업하고 광주 직업훈련원에서 1년간 배운 후 생활전선에 나와 대우조선에 취업했다.그러나 대우조선 노동자들에게 1985년부터 1987년까지의 3년은 악몽의 시기였다.임금은 거의 동결에 가까웠고, 급기야 1987년에는 3만명 중 1만 6천명 감원이라는 직격탄을 맞았다. 기아 임금으로 벼랑에 내몰린 노동자들의 불만이 높아지는 가운데 1987년 초, 군 입대를 앞둔 노동자들이 작성한 유인물 수천장이 현장과 기숙사 등지에 뿌려지면서 투쟁이 시작되었다. 사측은 부서이동, 파견근무, 해고 등으로 맞섰지만 불붙기 시작한 노동조합 결성 투쟁을 막을 수는 없었다. 방위산업체에서 5년 근무하면 군 복무가 면제되기 때문에 한눈 팔지 않으려 이를 악물었던 노동자들은 노동자 대투쟁을 계기로 터져 나오기 시작했는데, 이석규도 이들 중 한 사람이었다.(주석 2)이석규 열사는 사회의 민주화와 자신들의 권익을 위해 동지들과 노동조합 결성에 나섰다. 회사는 노조 위원장을 회유하여 어용화하며 탄압했다. 노동자들이 크게 반발하자 휴업을 거듭했다. 노동자들은 새 노조를 만들어 협상을 시도했으나 사측은 무기한 휴업을 단행하는 등 강경책으로 일관했다.(8월) 22일 오전 11시 30분경 옥포관광호텔 정문 앞에 2천~3천여 명의 노동자가 집결하였고 한편 아주머니 2백여 명은 회사 간부와의 면담을 요구하며 호텔 로비를 점거 농성하였다. 오후 1시경 협상이 또다시 결렬되자 노동자들은 분노하였다. 노동자들은 '평화적 시위'를 선언하고 돌, 각목 등을 모두 버린 후 경찰서장의 '평화적 시위 보장'의 약속 하에 시위에 들어갔다.하지만 이 약속은 새빨간 거짓말이었고, 오후 2시 30분 경부터 '백골단' 및 전경들이 불과 수 미터 앞에 있는 노동자들에게 직격탄을 쏘아대며 폭력진압에 나섰다. 현장은 곧 아수라장으로 변하였고 이 과정에서 소조립부에 근무하는 이석규 씨가 가슴에 직격탄을 맞고 쓰러지는 비운의 사건이 발생하게 되었다.또한 이 날 호텔 로비의 부녀자를 보호하기 위해 들어가 있던 남성노동자 중 하나가 백골단(경찰)의 무자비한 폭행에 견디다 못해 3층에서 뛰어내리다가 허리가 부러지는 등 무수한 부상자가 속출하였다.언론에서는 시위대에 놀란 일본인이 뛰어 내리다가 부상당했다고 허위로 보도하였고(<조선일보>, 8. 23 등). 이러한 신문과 방송의 왜곡보도는 이석규 열사의 장례식 문제에 관해서도 계속되었다. 저녁 7시경 이석규 열사의 사망소식을 전해들은 1천여 명의 노동자들이 열사의 시체를 지키기 위해 집결하였고 이들은 이제 각목으로 무장하고 시신이 안치된 대우병원 주변과 영안실 주변, 건물 옥상 등에서 철야 경비를 펼쳤다. 이석규 씨의 죽음은 대우조선 노동자들의 싸움의 성격을 현 정권을 상대로 한 '반폭력'투쟁으로 격상시켰다. (주석 3)이석규 열사는 이날 시위 중 경찰이 쏜 최루탄 파편을 오른쪽 가슴에 맞고 쓰러져 사망했다. 25세였다. 그의 사인에 분노한 동료들은 "이석규를 돌려달라"며 시신이 안치된 영안실을 용접으로 봉한 뒤 경계를 벌였다.8월 28일 오후 노동자들은 대우조선 종합운동장에서 영결식을 마치고 옥포 대우관광호텔 앞에서 주민 5천여 명이 지켜보는 가운데 노제를 지낸 뒤 광주로 향해 출발했다. 그러나 경찰은 1천 5백여 명의 전경을 동원하여 경남 고성읍에서 운구차를 강제로 탈취하여 남원으로 끌고 갔으며, 운구행렬을 따르지 못하고 돌아온 노동자 2천여 명은 대우조선 운동장에 모여 "석규를 돌려달라"는 구호를 외치며 철야 농성에 들어갔다.한편 경찰은 대우조선 사건 관련 혐의로 이상수 변호사 등 3명을 구속하고 서울 등 전국 주요 도시에서 있었던 추모제 관련으로 933명을 연행하여 이 중 64명을 구속함으로써 본격적인 강경탄압의 단계로 들어섰다. (주석 4)박노해 시인의 추모시 <천만 노동자의 가슴 속에 너를 묻는다>의 중간 부분이다.사람답게 살아보자고 나선 네가짐승처럼 쓰러져,선진조국 산업전사 작업복을 입고 쓰러져,너의 피땀을 쥐어짜던 저들의 시뻘건 눈에우리 석규 우리 형제 이 땅의 노동자가이 나라의 민주주의가벌건 대낮의 아스팔트 위에처참한 피투성이로 살해되고 마는구나!너의 갈갈이 찢긴 피투성이 시체 앞에서우리는 분노의 눈동자로 똑똑히 새겨보고 있다.민주화가 되었다는 요란한 잔치판에서우리 노동자에게는 오직 가난과 굴종 속에 노예로임금인상 요구하다 해고당하고 폭행 당하고 오직 줄어갈 자유만이강제되고 있다는 사실을 치 떨리게 자각하고 있다.주석1> 민주화운동기념사업회연구소 편, <한국민주화운동사 연표>, 482쪽, 2006.2> <나무위키>, '이석규'3> 기독교사회연구소 편, <7~8월 노동자대중투쟁(리포트 3호)>, 1987년 8월 25일.4> 앞과 같음.